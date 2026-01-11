Sau vụ việc đặc biệt nghiêm trọng về an toàn thực phẩm khi hơn 130 tấn thịt nhiễm dịch tả heo châu Phi bị đưa vào kho của Công ty CP đồ hộp Hạ Long chế biến thành thịt hộp tiêu thụ để đưa ra thị trường, Sở Công Thương Hải Phòng đã có chỉ đạo phối hợp rà soát, kiểm soát nguồn gốc xuất xứ, chất lượng hàng hóa thực phẩm sau vụ việc tại Công ty CP Đồ hộp Hạ Long.

Theo Sở Công Thương Hải Phòng, thời gian gần đây, trên các phương tiện thông tin đại chúng có phản ánh một số thông tin liên quan đến hoạt động thu mua, sử dụng nguyên liệu của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long (địa chỉ tại 71 Lê Lai, phường Ngô Quyền, Hải Phòng).

Để chủ động thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng và doanh nghiệp, đồng thời tăng cường trách nhiệm tự rà soát trong hoạt động kinh doanh thương mại, Sở Công Thương đề nghị các siêu thị, cơ sở kinh doanh thương mại trên địa bàn thành phố chủ động phối hợp, trao đổi với các đơn vị cung cấp hàng hóa để rà soát hồ sơ pháp lý, giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, chất lượng sản phẩm hàng hóa đang kinh doanh. Đồng thời lưu ý kiểm tra, rà soát đối với các sản phẩm thuộc diện dừng lưu thông, thu hồi (nếu có) theo thông tin chính thức của cơ quan có thẩm quyền.

Các đơn vị chủ động theo dõi, cập nhật các thông tin chính thống đã được xác thực trên các phương tiện thông tin đại chúng để kịp thời kiểm tra, rà soát hàng hóa đang kinh doanh. Trên cơ sở đó, thực hiện các biện pháp phù hợp theo quy định đối với các sản phẩm chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện về an toàn thực phẩm, nguồn gốc xuất xứ, nhằm bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng và uy tín của doanh nghiệp.

Sở Công Thương cũng yêu cầu các đơn vị tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát nội bộ đối với hàng hóa thực phẩm kinh doanh trong hệ thống phân phối, góp phần phòng ngừa rủi ro, không để xảy ra việc kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, không bảo đảm chất lượng theo quy định của pháp luật.

Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, ngày 10-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối với Trương Sỹ Toàn (SN 1969, trú phường Hà Lầm, tỉnh Quảng Ninh), Tổng Giám đốc Công ty CP Đồ hộp Hạ Long, do có liên quan trực tiếp đến hoạt động quản lý, điều hành doanh nghiệp trong vụ việc số lượng lớn thịt heo nhiễm bệnh được thu gom, bảo quản tại các kho lạnh của Công ty CP đồ hộp Hạ Long.

Bị can Trương Sỹ Toàn khi còn đương chức Tổng giám đốc Công ty CP Đồ hộp Hạ Long

Cùng ngày, Cơ quan cảnh sát điều tra cũng bắt 3 người gồm: Phạm Thị Thúy Lan (SN 1980, Phó Trưởng phòng Quản lý chất lượng), Bùi Thị Thoan (SN 1979, nhân viên, người được giao trực tiếp quản lý nhóm kiểm tra chất lượng nguyên liệu đầu vào) và Lại Thị Thanh Hương (SN 1974, nhân viên bộ phận đầu vào Phòng Quản lý chất lượng). Đây là các cá nhân được xác định có vai trò liên quan đến việc kiểm tra, đánh giá chất lượng thịt heo trước khi nhập kho và đưa vào quy trình sản xuất.

Liên quan đến vụ việc cung cấp hơn 130 tấn thịt nhiễm dịch tả heo châu phi, trước đó, ngày 12-9-2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm".

Ngày 24-12-2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng khởi tố đối với 9 bị can trong đường dây thu gom, vận chuyển, tiêu thụ hơn 130 tấn thịt heo nhiễm dịch tả châu Phi để chế biến thành đồ hộp gồm: Lê Bá Doanh (SN 1977, trú tại phường An Biên); Trịnh Hà Việt (SN 1991, trú tại xã Hà Nam); Bùi Đức Trọng (SN 1979, trú tại phường Ngô Quyền), đều thuộc TP Hải Phòng; Nguyễn Thị Tuyến (SN 1980, trú tại phường Mỹ Hào); Nguyễn Thị Lan (SN 1977, trú tại xã Đông Hưng); Đinh Thị Nghị (SN 1982, trú tại xã Thần Khê); Nguyễn Bình Loan (SN 1968, trú tại xã Thần Khê); Phạm Xuân Toan (SN 1975, trú tại xã Thần Khê), Nguyễn Gia Đạt (SN 1971, trú tại xã Bắc Tiên Hưng), đều thuộc tỉnh Hưng Yên, cùng về hành vi cung cấp, mua bán thực phẩm có nguồn gốc từ heo chết, heo ốm yếu do mắc dịch tả heo châu Phi theo khoản 4 Điều 317 Bộ luật Hình sự.

Theo thông tin từ Công an TP Hải Phòng, ngày 8-9-2025, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu phát hiện 2 xe ô tô, bắt giữ Lê Bá Doanh và Trịnh Hà Việt đang có hành vi vận chuyển, mua bán 1.274,5 kg thịt heo đã giết mổ, có mùi ôi thiu, không có nguồn gốc xuất xứ, dương tính với virus dịch tả heo châu Phi từ vùng dịch bệnh đến các công ty, cơ sở chế biến thực phẩm từ thịt heo trên địa bàn với mục đích tiêu thụ.

Lực lượng chức năng lấy mẫu kiểm định thịt heo trong kho lạnh Công ty CP đồ hộp Hạ Long

Kết quả xét nghiệm xác định các mẫu phẩm thịt heo trên các xe ô tô của Lê Bá Doanh, Trịnh Hà Việt và mẫu phẩm thịt heo trong các kho lạnh của Công ty CP đồ hộp Hạ Long (HaLong Canfoco, trụ sở tại 71 Lê Lai, phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng) có kết quả dương tính với virus dịch tả heo châu Phi.

Qua khám xét khẩn cấp trụ sở và các kho hàng thuộc Công ty CP đồ hộp Hạ Long, Công an TP Hải Phòng đã tiến hành niêm phong 4 kho chứa hàng, khoảng 130 tấn thịt heo đông lạnh.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn thịt heo đã bị ôi thiu, chảy nước, bốc mùi hôi thối, không đảm bảo bất kỳ điều kiện vệ sinh, an toàn thực phẩm.