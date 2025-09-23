Theo đó, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Ngọc Châu yêu cầu các Sở, ban, ngành thành phố và UBND cấp xã tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, chuẩn bị sẵn sàng tốt nhất các điều kiện để chủ động phòng, chống và khắc phục hậu quả do bão, lũ, mưa lớn gây ra; đặc biệt đề phòng xảy ra giông lốc, sét có thể gây thiệt hại trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp.

Ảnh minh hoạ

Thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão; chủ động rà soát, xây dựng và thực hiện phương án phòng chống bão theo phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai trên địa bàn thành phố.

UBND các xã, phường, đặc khu được yêu cầu chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống bão phù hợp với diễn biến của siêu bão Ragasa và đặc điểm của địa phương. Trong đó, lưu ý hoàn lưu bão có thể gây mưa rất lớn làm ngập lụt khu vực trũng, thấp, ven sông và có thể xảy ra sạt lở đất, đá khu vực núi. Rà soát, thực hiện các biện pháp tiêu thoát nước, chống ngập úng, bảo vệ sản xuất nông nghiệp khi có mưa lớn do hoàn lưu bão gây ra.

Rà soát kỹ các hộ dân, người neo đơn, yếu thế, các khu vực nguy hiểm cần phải di dời khi bão đổ bộ để có kịch bản, phương án cụ thể, đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng của người dân. Kiểm tra, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho các công trình công cộng trên địa bàn quản lý; các công trình đang xây dựng; công trình đê điều, thủy lợi, hồ đập chứa nước trên địa bàn quản lý.

Các địa phương ven biển cần tập trung chủ động phối hợp với lực lượng Biên phòng tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người tại các lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản trên biển và các phương tiện đã về nơi neo đậu. Thông tin để người dân, du khách tại các khu du lịch ven biển biết, chủ động phương án phòng tránh…

Trong ngày 22-9, Bộ đội Biên phòng TP Hải Phòng khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho người và phương tiện trên biển. Công tác phòng, chống bão được thực hiện tích cực, khẩn trương, đặc biệt tại các khu vực trọng điểm như đảo Bạch Long Vĩ, Cát Bà.

Đồn Biên phòng Bạch Long Vĩ đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các chủ tàu thông báo kịp thời về diễn biến của bão. Đơn vị cử cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các lực lượng chức năng để tổ chức cẩu kéo an toàn 30 phương tiện lên bờ. Bên cạnh đó, 22 phương tiện với 184 lao động được vận động về đất liền để tránh trú bão.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bạch Long Vĩ cũng thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo trên các phương tiện thông tin đại chúng và duy trì chế độ canh trực theo quy định để cập nhật tình hình một cách nhanh chóng, chính xác.

Với tinh thần phòng, chống bão là nhiệm vụ khẩn cấp, Đồn Biên phòng Cát Bà huy động toàn bộ lực lượng để kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các phương tiện thủy nội địa, phương tiện tàu du lịch và tàu khai thác thủy sản đang hoạt động trên vùng biển Cát Bà. Đơn vị tích cực tuyên truyền, vận động và hướng dẫn gần 500 phương tiện đang hoạt động trên biển về nơi neo đậu, tránh trú an toàn. Đồn tổ chức các đợt kiểm tra, rà soát hệ thống kho tàng, công trình phòng hộ, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống xấu nhất có thể xảy ra.

Đến tối 22-9, các phương tiện cơ bản nắm được tình hình, diễn biến của bão số 9 và đang di chuyển về nơi tránh trú bão an toàn. Bộ đội Biên phòng TP Hải Phòng tiếp tục duy trì trực ban, trực chiến 24/24 giờ để theo dõi sát sao diễn biến của bão, sẵn sàng triển khai công tác phòng, chống, cứu hộ, cứu nạn khi có lệnh...