HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Tổng thống Donald Trump: Chiến sự ở Iran "sắp kết thúc"

Anh Thư

(NLĐO) - Tổng thống Donald Trump ám chỉ rằng vòng đàm phán mới giữa Mỹ và Iran sẽ sớm diễn ra, có thể trong 2 ngày tới.

Trong một số đoạn trích thuộc chương trình "Mornings with Maria" của Fox Business Network, dự kiến phát sóng đầy đủ ngày 15-4, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói về cuộc xung đột với Iran: “Tôi nghĩ nó sắp kết thúc rồi".

"Nếu tôi rút lui ngay bây giờ, họ sẽ mất 20 năm để xây dựng lại đất nước. Chúng ta vẫn chưa xong việc. Hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra. Tôi nghĩ họ rất muốn đạt được một thỏa thuận" - hãng tin AP dẫn lời nhà lãnh đạo Mỹ cho biết.

Tổng thống Donald Trump: Xung đột Iran "sắp kết thúc" - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng hôm 13-4 - Ảnh: AP

Phát biểu tại một sự kiện ở bang Georgia hôm 14-4, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết ông Donald Trump “không muốn đạt được thỏa thuận nhỏ mà muốn đạt được một thỏa thuận lớn”, khi nói đến cuộc đàm phán kéo dài 21 giờ với Iran hồi cuối tuần trước.

Ông Vance nhấn mạnh ông Donald Trump gửi thông điệp đến Iran rằng, "nếu nước này cam kết không sở hữu vũ khí hạt nhân, chúng tôi sẽ giúp họ phát triển mạnh”.

“Chúng tôi sẽ làm cho nền kinh tế Iran thịnh vượng. Chúng tôi sẽ mời người dân Iran tham gia nền kinh tế thế giới theo một cách mà họ chưa từng được tham gia trong suốt cuộc đời” - ông Vance hứa hẹn.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump ám chỉ rằng một vòng đàm phán mới giữa nước này và Iran sẽ sớm diễn ra, có thể trong 2 ngày tới và vẫn do Pakistan làm trung gian.

Tin liên quan

Sợ Iran "giáng đòn chí tử", Ả Rập Saudi "gây sức ép" với Mỹ

(NLĐO) - Ả Rập Saudi đang yêu cầu Mỹ chấm dứt phong tỏa eo biển Hormuz và quay trở lại bàn đàm phán với Iran, theo nguồn tin của tờ The Wall Street Journal.

Nỗ lực tạo vòng đàm phán mới Mỹ - Iran

Các nỗ lực ngoại giao mới đang được đẩy mạnh nhằm đưa Mỹ và Iran trở lại bàn đàm phán sau khi cuộc gặp trước đó không đạt kết quả.

Chiến sự Trung Đông ngày 14 - 4: Tướng Iran cảnh báo về "năng lực mà kẻ thù không hình dung nổi"

(NLĐO) - Nhóm Hezbollah ở Lebanon tiếp tục trút hỏa lực vào Israel, trong khi phía Iran cáo buộc hành động phong tỏa eo biển Hormuz của Mỹ là "cướp biển".

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo