Thời sự

Hai tàu cá bất ngờ “tàng hình” trên biển và sự thật

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Hai tàu cá ở Quảng Trị bất ngờ "mất tích" khỏi hệ thống giám sát hơn 6 giờ liền, lực lượng chức năng đã vào cuộc và làm rõ nguyên nhân.

Hai tàu cá Quảng Trị bất ngờ "mất tích": Sự thật phía sau vụ việc gây chú ý - Ảnh 1.

Các lực lượng kiểm tra thiết bị giám sát hành trình 1 trong 2 tàu cá vi phạm

Ngày 29-11, Đồn Biên phòng Lý Hòa - Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết đã xác minh và xử phạt 2 chủ tàu cá sau sự cố "mất tín hiệu" hành trình nhiều giờ liền khi đang đánh bắt trên biển.

Theo báo cáo, ngày 20-11, hệ thống giám sát tàu cá của Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư Quảng Trị ghi nhận tín hiệu 2 tàu của ông Hồ Đăng Thảo và ông Phạm Văn Viên - cùng trú xã Đông Trạch - đồng loạt biến mất khỏi bản đồ theo dõi.

Cả 2 tàu đều mất kết nối thiết bị giám sát hành trình quá 6 giờ – mức được xem là bất thường và phải báo cáo khẩn về bờ. Tuy nhiên, chủ tàu không thực hiện việc thông báo vị trí theo quy định, dẫn đến lực lượng chức năng phải mở cuộc kiểm tra.

Ngày 27-11, Đồn Biên phòng Lý Hòa phối hợp với chính quyền xã Đông Trạch và ngành thủy sản trực tiếp làm việc với 2 chủ tàu để làm rõ nguyên nhân khiến tín hiệu "bặt vô âm tín".

Hai tàu cá Quảng Trị bất ngờ "mất tích": Sự thật phía sau vụ việc gây chú ý - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng làm việc với chủ tàu cá vi phạm

Kết quả xác minh cho thấy các tàu đã vi phạm quy định về truyền dữ liệu hành trình, cụ thể là "không truyền được thông tin, dữ liệu từ tàu cá về trung tâm giám sát khi đang hoạt động", áp dụng với tàu có chiều dài từ 15 đến dưới 24 m. Đây là lỗi thuộc nhóm hành vi bị xử phạt mạnh do liên quan trực tiếp đến công tác kiểm soát hoạt động khai thác.

Đồn Biên phòng Lý Hòa đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với ông Hồ Đăng Thảo và ông Phạm Văn Viên theo quy định pháp luật hiện hành.

Ngoài việc xử phạt, lực lượng chức năng cũng đến từng gia đình để tuyên truyền, giải thích rõ nguy cơ và chế tài khi tàu cá cố ý hoặc vô ý để mất tín hiệu giám sát hành trình, yêu cầu chủ tàu cam kết không tái phạm.

