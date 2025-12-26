Hai thanh niên xâm hại 2 bé gái: Vụ việc gây phẫn nộ tại An Giang

Ngày 26-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Đạt (SN 2006) về hành vi "Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi"; Cao Dương Linh (SN 2005) về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Cả 2 đối tượng này cùng trú tại xã Vĩnh Xương, tỉnh An Giang. Vụ việc này từng gây phẫn nộ tại địa phương.

2 đối tượng Đạt và Linh

Theo thông tin từ cơ quan công an, khoảng đầu tháng 12-2025, thông qua mạng xã hội, Đạt và em L.A(SN 2011; cư trú xã Vĩnh Xương) quen biết rồi phát sinh "tình cảm".

Trong lúc tìm chỗ tâm sự, Đạt rủ thêm bạn là Linh đi cùng; còn L.A cũng rủ em gái là K.A (SN 2013) đi cùng để giới thiệu cho Linh.

Những lần "hẹn hò" nhau, mặc dù biết L.A và K.A còn nhỏ tuổi nhưng Đạt và Linh nhiều lần thực hiện hành vi xâm hại 2 bé gái này.

Sự việc sau đó bị người nhà của 2 bé gái phát hiện nên đã làm đơn tố giác hành vi của Đạt và Linh đến cơ quan công an.