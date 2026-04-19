Hai võ sĩ đại diện TP HCM bùng nổ khi thắng TKO tại LION Championship 30

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Hai võ sĩ đại diện TP HCM bùng nổ khi thắng TKO tại LION Championship 30

Quốc An

(NLĐO) - Hai võ sĩ đại diện TP HCM có chiến thắng thuyết phục bằng TKO trước các đối thủ trong đêm thi đấu tại LION Championship 30.

Hai thành viên Liên đoàn Muay TP HCM, Lê Công Nghị và Lê Hoàng Đức đã có hai trận thắng kịch tính tại LION Championship 30 (LC30) trong tối 18-4.

Ở trận đấu thứ 4 của LC30 - hạng cân 52kg, Lê Công Nghị so tài với Âu Văn Hiển diễn ra giằng co, hấp dẫn hơn hẳn hai trận trước đó. Với lợi thế trẻ và thể lực, Âu Văn Hiển sớm chiếm thế chủ động và thậm chí đưa được Công Nghị xuống sàn ngay trong hiệp 1.

Tuy nhiên, bản lĩnh của võ sĩ từng giành HCB SEA Games và HCV giải Muay vô địch châu Á đã giúp Lê Công Nghị nhanh chóng thoát khỏi thế bất lợi. Anh dần lấy lại thế trận bằng những pha ra đòn chính xác, sẵn sàng chơi “ăn miếng trả miếng” với đối thủ trẻ.

Hai võ sĩ đại diện TP HCM bừng nỗ khi thắng TKO tại LION Championship 30 - Ảnh 1.

Công Nghị thắng TKO trong hiệp 1

Cuối hiệp 1, Âu Văn Hiển cố kéo trận đấu xuống địa chiến nhưng hụt hơi và rơi vào thế bất lợi. Lê Công Nghị lật ngược tình thế, chiếm mount, tung ground and pound cùng những cú chỏ đầy uy lực.

Sang hiệp 2, Văn Hiển gần như kiệt sức, để Công Nghị hoàn toàn làm chủ thế trận. Trước sức ép liên tục từ các tổ hợp đòn, trọng tài buộc dừng trận đấu, xử thắng TKO (knock-out kỹ thuật) cho Công Nghị.

Trong khi đó, ở trận đấu thứ 2, Lê Hoàng Đức đối đầu Trịnh Thành Công. Đây là cặp đấu chênh lệch tuổi lớn khi Thành Công (sinh năm 2008) trẻ hơn nhiều so với Hoàng Đức. Dù vậy, hai võ sĩ nhập cuộc đầy sôi nổi, Hoàng Đức gây chú ý với lối đánh khó chịu và giàu kinh nghiệm.

Hai võ sĩ đại diện TP HCM bừng nỗ khi thắng TKO tại LION Championship 30 - Ảnh 2.

Hoàng Đức thắng TKO bằng chiêu khoá siết trước đối thủ

Bất ngờ đến khi Thành Công tung đòn hiểm khiến Hoàng Đức ngã xuống, nhưng võ sĩ kỳ cựu lập tức phản đòn, bắt chân đối thủ và khóa siết sắc bén.

Chỉ sau 5 giây, Thành Công phải xin thua. Đây cũng là chiến thắng khóa siết thứ hai của Hoàng Đức tại LION Championship.

Ở đêm đấu này, trận đấu quan trọng nhất là việc Văn Tuần bảo vệ đai 56kg LION Championship đầu tiên, khi đánh Trần Trọng Kim trong hiệp 2.

Các kết quả khác:

Trận 1: Nguyễn Ngọc Phú thắng Nguyễn Thành Nam

Trận 3: Nguyễn Hữu Nghĩa thắng Nguyễn Văn Thanh (khóa siết hiệp 1)

Trận 5: Đỗ Nguyễn Minh Quyền thắng Lê Văn Vũ (tính điểm đồng thuận)

Trận 6: Trần Ngọc Lâm thắng Nguyễn Quốc Bảo (trọng tài dừng trận)

Trận 7: Dư Văn Thuận thắng Nguyễn Hợp Hải (knock-out kĩ thuật hiệp 2)

Trận 8: Lê Văn Tuần thắng Trần Trọng Kim (khóa siết hiệp 2)


Tin liên quan

Đại hội Liên đoàn Muay TP HCM nhiệm kỳ 2025-2030, trao thưởng cho các võ sĩ thành tích cao

(NLĐO) - Đây là đại hội Muay TP HCM đầu tiên sau quá trình hợp nhất các liên đoàn địa phương, thực hiện chủ trương sáp nhập địa giới hành chính.

Liên đoàn Muay TP HCM LION Championship Lê Hoàng Đức Lê CÔng Nghị LC30
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo