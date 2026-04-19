Hai võ sĩ đại diện TP HCM bùng nổ khi thắng TKO tại LION Championship 30

Hai thành viên Liên đoàn Muay TP HCM, Lê Công Nghị và Lê Hoàng Đức đã có hai trận thắng kịch tính tại LION Championship 30 (LC30) trong tối 18-4.

Ở trận đấu thứ 4 của LC30 - hạng cân 52kg, Lê Công Nghị so tài với Âu Văn Hiển diễn ra giằng co, hấp dẫn hơn hẳn hai trận trước đó. Với lợi thế trẻ và thể lực, Âu Văn Hiển sớm chiếm thế chủ động và thậm chí đưa được Công Nghị xuống sàn ngay trong hiệp 1.

Tuy nhiên, bản lĩnh của võ sĩ từng giành HCB SEA Games và HCV giải Muay vô địch châu Á đã giúp Lê Công Nghị nhanh chóng thoát khỏi thế bất lợi. Anh dần lấy lại thế trận bằng những pha ra đòn chính xác, sẵn sàng chơi “ăn miếng trả miếng” với đối thủ trẻ.

Công Nghị thắng TKO trong hiệp 1

Cuối hiệp 1, Âu Văn Hiển cố kéo trận đấu xuống địa chiến nhưng hụt hơi và rơi vào thế bất lợi. Lê Công Nghị lật ngược tình thế, chiếm mount, tung ground and pound cùng những cú chỏ đầy uy lực.

Sang hiệp 2, Văn Hiển gần như kiệt sức, để Công Nghị hoàn toàn làm chủ thế trận. Trước sức ép liên tục từ các tổ hợp đòn, trọng tài buộc dừng trận đấu, xử thắng TKO (knock-out kỹ thuật) cho Công Nghị. Trong khi đó, ở trận đấu thứ 2, Lê Hoàng Đức đối đầu Trịnh Thành Công. Đây là cặp đấu chênh lệch tuổi lớn khi Thành Công (sinh năm 2008) trẻ hơn nhiều so với Hoàng Đức. Dù vậy, hai võ sĩ nhập cuộc đầy sôi nổi, Hoàng Đức gây chú ý với lối đánh khó chịu và giàu kinh nghiệm. Hoàng Đức thắng TKO bằng chiêu khoá siết trước đối thủ

Bất ngờ đến khi Thành Công tung đòn hiểm khiến Hoàng Đức ngã xuống, nhưng võ sĩ kỳ cựu lập tức phản đòn, bắt chân đối thủ và khóa siết sắc bén.

Chỉ sau 5 giây, Thành Công phải xin thua. Đây cũng là chiến thắng khóa siết thứ hai của Hoàng Đức tại LION Championship.

Ở đêm đấu này, trận đấu quan trọng nhất là việc Văn Tuần bảo vệ đai 56kg LION Championship đầu tiên, khi đánh Trần Trọng Kim trong hiệp 2.

Các kết quả khác: Trận 1: Nguyễn Ngọc Phú thắng Nguyễn Thành Nam Trận 3: Nguyễn Hữu Nghĩa thắng Nguyễn Văn Thanh (khóa siết hiệp 1) Trận 5: Đỗ Nguyễn Minh Quyền thắng Lê Văn Vũ (tính điểm đồng thuận) Trận 6: Trần Ngọc Lâm thắng Nguyễn Quốc Bảo (trọng tài dừng trận) Trận 7: Dư Văn Thuận thắng Nguyễn Hợp Hải (knock-out kĩ thuật hiệp 2) Trận 8: Lê Văn Tuần thắng Trần Trọng Kim (khóa siết hiệp 2)



