Pháp luật

Hai vụ lừa đảo lớn ở An Giang

Tin - ảnh: Văn Vũ

(NLĐO) – Hai vụ lừa đảo lớn ở tỉnh An Giang khiến cả 100 người là nạn nhân. Trong đó, 1 vụ có 98 bị hại

Ngày 21-8, TAND tỉnh An Giang đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Bích Thủy (SN 1973; ngụ xã Vĩnh Thuận, tỉnh An Giang) 20 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nạn nhân trong vụ án này là 98 người dân cư trú cùng địa phương với bị cáo.

Hai vụ lừa đảo lớn ở An Giang- Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Thị Bích Thủy tại phiên tòa sơ thẩm

Theo cáo trạng, từ năm 2007, Thủy đứng ra làm chủ hụi, mở nhiều dây hụi khác nhau và dần tạo được lòng tin với nhiều hụi viên. Ban đầu, Thủy giao tiền đúng hạn nên ngày càng nhiều người tham gia.

Lợi dụng sự tin tưởng, từ tháng 5-2020 đến tháng 3-2023, Thủy bắt đầu thực hiện thủ đoạn gian dối bằng cách tự ý lấy tên hụi viên để bỏ thăm, mạo danh hốt hụi; đồng thời bịa chuyện có người cần bán hụi để chiếm đoạt tiền. Các hụi viên không biết mình bị mạo danh nên vẫn tiếp tục đóng tiền cho Thủy.

Đến tháng 3-2023, khi đang làm chủ 27 dây hụi (26 dây hụi tháng và 1 dây hụi nửa tháng), Thủy tuyên bố "bể hụi". Qua điều tra, công an xác định bị cáo đã mạo danh hụi viên để hốt hụi 343 lần, chiếm đoạt hơn 14 tỉ đồng; đồng thời bán khống 42 phần hụi, chiếm đoạt thêm gần 2,7 tỉ đồng.

Cũng trong ngày 21-8, TAND tỉnh An Giang đã tuyên phạt Nguyễn Hoàng Giang (SN 1970; ngụ xã Cường Lợi, tỉnh Thái Nguyên) tổng cộng 19 năm tù về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

Hai vụ lừa đảo lớn ở An Giang- Ảnh 2.

Bị cáo Nguyễn Hoàng Giang tại phiên toà

Theo cáo trạng, vào tháng 11-2019, Giang thế chấp giấy tờ xe ô tô để vay hơn 1,1 tỉ đồng tại một ngân hàng thương mại có chi nhánh Kiên Giang (nay là tỉnh An Giang). Đến năm 2022, để có tiền tiêu xài cá nhân và trả nợ, Giang đặt mua giấy đăng ký xe ô tô giả trên mạng (trùng số biển kiểm soát với giấy tờ xe đang cầm cho ngân hàng) với giá 2 triệu đồng. Sau đó, Giang dùng giấy tờ giả này lừa bà N.T.M vay 600 triệu đồng.

Đầu năm 2023, với thủ đoạn như trên, Giang tiếp tục đặt mua giấy đăng ký xe giả để vay của ông T.C.L tổng cộng 670 triệu đồng. Đến tháng 4-2023, thông qua giới thiệu từ người quen, Giang tiếp tục mang ô tô của mình đi cầm cố cho ông T.Đ.T để vay thêm 250 triệu đồng với lý do "đóng thuế làm hồ sơ đất đai".

Sau khi chiếm đoạt tổng cộng tiền của 3 nạn nhân nói trên, Giang bỏ trốn khỏi địa phương. Đến ngày 3-12-2024, Giang bị bắt theo quyết định truy nã của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang (nay là tỉnh An Giang).


