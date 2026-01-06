Hạn chế lưu thông 1 tuyến đường ở trung tâm TPHCM trong 1 tuần

Theo thông báo của Phòng CSGT Công an TPHCM, từ hôm nay đến 12-1, đường Lê Lợi, phường Sài Gòn sẽ được điều chỉnh tổ chức giao thông.

Làn ô tô đường Lê Lợi bị hạn chế lưu thông.

Trước đó, Sở Xây dựng TPHCM đã cấp phép cho một doanh nghiệp được sử dụng tạm thời một phần lòng đường/hè phố vào mục đích tổ chức chương trình Triển lãm công nghệ và ca nhạc nghệ thuật chào đón năm mới 2026 của doanh nghiệp OPPO.

Do đó, Phòng CSGT thông báo từ ngày 6-1 đến 24 giờ ngày 12-1, làn ô tô đường Lê Lợi, phường Sài Gòn, đoạn từ Nguyễn Huệ đến Pasteur sẽ bị cấm lưu thông.

Để tránh làn ô tô đường Lê Lợi, người dân có thể lưu thông vào làn hỗn hợp của đường Lê Lợi hoặc các đường song song, liền kề đường Lê Lợi như đường Hàm Nghi, Lê Thánh Tôn để tránh đường Lê Lợi.

Các tuyến đường giao cắt đường Lê Lợi gồm đường Pasteur, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phan Bội Châu… vẫn lưu thông bình thường.