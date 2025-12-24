HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Lao động

Nhật Bản dự kiến siết số lao động nước ngoài từ năm 2027

G.Nam

(NLĐO) - Nhật Bản dự kiến giới hạn số lao động nước ngoài theo chương trình đào tạo việc làm mới từ năm tài chính 2027, trong bối cảnh siết quản lý nhập cư

Chính phủ Nhật Bản đang xem xét giới hạn số lượng lao động nước ngoài được tiếp nhận theo Chương trình đào tạo việc làm để phát triển kỹ năng – hệ thống mới dự kiến triển khai từ năm tài chính 2027, thay thế Chương trình thực tập sinh kỹ thuật từng gây nhiều tranh cãi.

Có thể khống chế ở mức 426.000 lao động trong 2 năm đầu

Theo phương án đang được Chính phủ Nhật Bản xem xét, trong 2 năm đầu triển khai, số lao động nước ngoài tiếp nhận theo chương trình mới có thể bị giới hạn khoảng 426.000 người.

Chương trình hướng tới thu hút lao động có tay nghề, với 2 loại thị thực chính: 

Visa kỹ năng đặc định 1: Cho phép lưu trú tối đa 5 năm, áp dụng với các ngành nghề yêu cầu kiến thức hoặc kinh nghiệm đáng kể.

Visa kỹ năng đặc định 2: Dành cho lao động có kỹ năng thành thạo cao hơn, được gia hạn không giới hạn và có cơ hội xin thường trú.

Nhật Bản muốn siết số lao động nước ngoài theo chương trình mới - Ảnh 1.

Nhật Bản đối mặt tình trạng thiếu hụt lao động nghiêm trọng do già hóa dân số

Theo Cục Xuất nhập cảnh Nhật Bản, đến cuối tháng 6, nước này có khoảng 449.000 thực tập sinh kỹ thuật, trong đó khoảng 333.000 người thuộc diện lao động kỹ năng đặc định loại 1.

Việc chuyển sang hệ thống mới được kỳ vọng sẽ giảm các bất cập lâu nay, đặc biệt là tình trạng sử dụng lao động giá rẻ hoặc vi phạm quyền con người.

Thận trọng hơn với nhập cư, hạ mục tiêu tiếp nhận

Trong bối cảnh dư luận trong nước ngày càng thận trọng với dòng người nước ngoài, Nhật Bản cũng đang rà soát chính sách quản lý, bao gồm các biện pháp chống ở lại quá hạn visa, theo chỉ đạo của Thủ tướng Sanae Takaichi.

Dự thảo trình hội đồng chuyên gia ngày 23-12 cho thấy mục tiêu tiếp nhận lao động có tay nghề đến tháng 3-2029 là khoảng 805.000 người, thấp hơn kế hoạch trước đó.

Dù siết chặt hơn chính sách tiếp nhận, Nhật Bản vẫn đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt lao động nghiêm trọng do già hóa dân số.

Chính phủ Nhật Bản cho rằng việc nâng cao năng suất lao động, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số có thể giúp giảm bớt sự phụ thuộc vào lao động nước ngoài trong trung và dài hạn.

Chính phủ Nhật dự kiến phê duyệt kế hoạch này vào tháng 1-2026.

lao động việt nam người lao động thực tập sinh chính phủ Nhật Bản
