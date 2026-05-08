Hàng hóa ùn ứ tại cảng, doanh nghiệp than “chạy khắp nơi vẫn không ai giải quyết”

Ngày 8-5, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TPHCM (ITPC) phối hợp cùng Sở An toàn thực phẩm TPHCM tổ chức hội nghị đối thoại doanh nghiệp - chính quyền thành phố với chuyên đề về lĩnh vực an toàn thực phẩm.

Ngay khi chương trình đối thoại bắt đầu, ông Nguyễn Ngọc Vàng, đại diện Công ty TNHH TMDV XNK Tú Anh, bày tỏ bức xúc về việc hàng hóa nhập khẩu bị "treo" tại cảng gần hai tháng nhưng chưa được giải quyết.

Ông Vàng cho biết doanh nghiệp nhập khẩu phụ gia, chất hỗ trợ chế biến và men thực phẩm. Tuy nhiên, chỉ phụ gia nằm trong danh mục kiểm tra an toàn thực phẩm, còn các chất hỗ trợ chế biến và men lại không có trong danh mục nên doanh nghiệp không biết có phải đăng ký kiểm tra chất lượng hay không.

Theo ông Vàng, doanh nghiệp đã nộp hồ sơ tại nhiều cơ quan nhưng đều bị từ chối với lý do sản phẩm không hoàn toàn là phụ gia thực phẩm. Khi đăng ký, cơ quan chức năng yêu cầu rút hồ sơ hoặc bổ sung nhưng không nêu rõ cần bổ sung nội dung gì, khiến hồ sơ bị kéo dài. "Container 40 feet lưu tại cảng mỗi ngày mất khoảng 40 USD tiền phí. Lưu 60 ngày thì doanh nghiệp còn đâu "sức khỏe" để cạnh tranh" - ông Vàng nói.

Cũng theo ông Vàng, nhiều doanh nghiệp khác cũng gặp tình trạng tương tự. Công ty ông đã cử người ra Hà Nội làm việc với cơ quan chức năng nhưng vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Ông đề nghị các buổi đối thoại tới cần mời thêm đại diện cơ quan quản lý trung ương tham gia để tháo gỡ trực tiếp cho doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Ngọc Vàng, đại diện Công ty TNHH TMDV XNK Tú Anh

Ông Trương Thành Công, Phó Trưởng phòng Quản lý hành nghề, Sở An toàn thực phẩm TP HCM, cho biết nếu cơ quan chức năng không trả lời bằng văn bản thì doanh nghiệp nên gửi văn bản chính thức để đề nghị hướng dẫn hoặc gửi đến Cục An toàn thực phẩm vì sở không có thẩm quyền can thiệp.

Theo ông Công, nếu một chất vừa là phụ gia thực phẩm vừa là chất hỗ trợ chế biến thì cần căn cứ vào bản chất, công dụng để xác định nhóm phù hợp. Trường hợp được xác định là chất hỗ trợ chế biến nhưng không có trong danh mục, doanh nghiệp nên liên hệ cơ quan hải quan và Cục An toàn thực phẩm để được hướng dẫn cụ thể.

Trong khi đó, đại diện Công ty TNHH ITS Nutriscience, bà Phan Thanh Thiện, phản ánh vướng mắc tương tự liên quan đến quy định công bố 100% thành phần phụ gia thực phẩm.

Theo bà Thiện, doanh nghiệp của bà đang nhập khẩu một loại hương liệu thuộc nhóm phụ gia thực phẩm nhưng nhà sản xuất nước ngoài từ chối cung cấp đầy đủ thành phần vì đây là bí mật sở hữu trí tuệ.

Ngoài ra, một lô hàng chất béo thực vật của doanh nghiệp hiện cũng bị "treo" tại cảng. Đây là mặt hàng thuộc quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhưng khi doanh nghiệp nộp hồ sơ qua Cổng thông tin một cửa quốc gia, hồ sơ lại bị từ chối mà không được hướng dẫn phải liên hệ cơ quan nào khác. "Lô hàng đã bị lưu tại cảng hơn 3 tuần, dù container đã được mở để lấy mẫu kiểm tra nhưng vẫn chưa được thông quan" - bà Thiện nói.

Sau cùng doanh nghiệp quay lại làm việc với hải quan và được hướng dẫn gửi công văn đến Bộ Nông nghiệp và Môi trường để hỏi lý do từ chối hồ sơ. Tuy nhiên, nếu tiếp tục chờ phản hồi bằng văn bản có thể mất thêm khoảng một tháng, nguy cơ hàng hóa hư hỏng rất lớn.

Doanh nghiệp này kiến nghị các cơ quan chức năng cần có cơ chế phối hợp liên thông để tránh tình trạng doanh nghiệp phải đi lại nhiều nơi nhưng không đơn vị nào chịu trách nhiệm xử lý dứt điểm.

Ban tổ chức trả lời doanh nghiệp

Đại diện ban tổ chức cho biết phần lớn câu hỏi tại hội nghị liên quan đến hàng hóa nhập khẩu và thuộc thẩm quyền quản lý của các bộ như Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Y tế.

Đối với yêu cầu công bố thành phần sản phẩm nhập khẩu, cơ quan chức năng cho biết doanh nghiệp bắt buộc phải tuân thủ quy định hiện hành. Doanh nghiệp cần làm việc với nhà sản xuất để cung cấp hồ sơ kỹ thuật, tiêu chuẩn sản xuất và thông tin thành phần đầy đủ nhằm làm căn cứ xử lý khi thực hiện thủ tục nhập khẩu.



