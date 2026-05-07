Thời sự

Vì sao TPHCM có Sở An toàn thực phẩm nhưng ngộ độc vẫn xảy ra?

Tin-ảnh: Lê Vĩnh

(NLĐO) - Phó Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TPHCM trả lời câu hỏi của phóng viên về việc thành phố lập Sở này nhưng vẫn còn xảy ra nhiều vụ ngộ độc

Chiều 7-5, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao thành phố tổ chức họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố. 

Tại buổi họp báo, ông Lê Minh Hải, Phó Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TPHCM cung cấp thông tin liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại Trường Tiểu học Đặng Thuỳ Trâm, phường Tân Thuận.

Theo đó, vụ việc xảy ra ngày 24-4 tại 2 cơ sở của Trường Tiểu học Đặng Thuỳ Trâm. Gồm một cơ sở nằm trên đường Trần Xuân Soạn và một cơ sở nằm trên đường Huỳnh Tấn Phát. Có 1306 trường hợp tham gia bữa ăn. Sau khi ăn, học sinh có triệu chứng rối loạn tiêu hóa, sốt và được đưa vào bệnh viện. 

"Qua điều tra dịch tễ học cùng kết quả, ý kiến của các cơ sở khám, chữa bệnh, có thể xác định đây là vụ ngộ độc thực phẩm" - ông Lê Minh Hải cho hay.

"Không phải Sở An toàn thực phẩm TPHCM tạo ra để giảm ngộ độc thực phẩm" - Ảnh 1.

Ông Lê Minh Hải, Phó Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TPHCM, cung cấp thông tin tại buổi họp báo

Sở An toàn thực phẩm đã tiến hành kiểm tra cơ sở cung cấp suất ăn cho Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm, truy xuất nguồn gốc nguyên liệu, thực phẩm dùng để chế biến cho bữa ăn ngày 24-4.

Cũng theo ông Lê Minh Hải, do ngày 24-4, tại Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm có tổ chức lễ Giỗ tổ Hùng Vương. Ngoài thực phẩm do cơ sở cung cấp suất ăn, học sinh còn ăn đồ ăn do phụ huynh mang vào. Do đó, Sở An toàn thực phẩm cần có thêm thời gian để xác định chính xác đâu là nguyên nhân gây ra vụ ngộ độc thực phẩm. 

Cạnh đó, cần có thời gian để Sở An toàn thực phẩm xác định xử lý vi phạm hành chính hay kết luận có phạm tội trong công tác an toàn thực phẩm. Việc này phải căn cứ vào nhiều yếu tố, trong đó có tỉ lệ tổn thương cơ thể của bệnh nhân.

Tại buổi họp báo, phóng viên đặt vấn đề vì sao TPHCM lập Sở An toàn thực phẩm nhưng thời gian qua, ngộ độc vẫn xảy ra. 

Trả lời vấn đề này, ông Lê Minh Hải cho rằng Sở An toàn thực phẩm lập ra không chỉ để giảm ngộ độc thực phẩm. Theo đó, Sở này được lập ra để thống nhất một đầu mối trong tổ chức, tham mưu triển khai thực hiện công tác đảm bảo an toàn thực phẩm. 

"Không phải Sở An toàn thực phẩm tạo ra để giảm ngộ độc thực phẩm. Giảm ngộ độc thực phẩm phải có nhiều yếu tố" - ông Lê Minh Hải nói.

Theo Phó Giám đốc Sở An toàn thực phẩm, từ khi thành lập đến nay, đơn vị đã nỗ lực bằng các chương trình, triển khai nhiều hoạt động phòng ngừa ngộ độc thực phẩm. 

Khi ngộ độc thực phẩm xảy ra, Sở phải nhìn nhận lại 2 vấn đề. Theo đó, công tác triển khai phòng ngừa có hiệu quả hay không?. Vấn đề mới phát sinh là gì mà công tác phòng ngừa ngộ độc không giải quyết được.

Sở An toàn thực phẩm đã có những nhận định qua một số vụ việc ngộ độc, trong thời gian tới sẽ khắc phục những điểm chưa đạt được như mong muốn.

Vụ nghi ngộ độc thực phẩm ở TPHCM: 46 học sinh nhập viện, kiểm tra đơn vị cung cấp suất ăn

Vụ nghi ngộ độc thực phẩm ở TPHCM: 46 học sinh nhập viện, kiểm tra đơn vị cung cấp suất ăn

(NLĐO) – Sở An toàn thực phẩm TPHCM kiểm tra trường học và đơn vị cung cấp suất ăn sau vụ nghi ngộ độc tại Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm

