Thời sự

Hàng loạt hố sâu “há miệng” giữa khu tái định cư dự án cầu vượt cửa biển

Tin, ảnh: Quang Tám

(NLĐO) - Những hố sâu "há miệng" như "cái bẫy" nằm ven đường chực chờ gây hoạ ở khu tái định cư dự án cầu vượt cửa biển lớn nhất miền Trung.

Dự án khu tái định cư B5 thuộc Khu đô thị mới Thuận An, phường Thuận An, TP Huế có quy mô 4,62 ha, bố trí khoảng 145 lô đất, tổng mức đầu tư 133 tỉ đồng; trong đó chi phí xây lắp 87 tỉ đồng và giải phóng mặt bằng 12,5 tỉ đồng.

Cận cảnh những chiếc "bẫy" trên mặt đường ở khu tái định cư khiến dân lo sợ - Ảnh 1.

Những họng thu nước mặt đường chưa lắp đặt nắp, cỏ mọc ngày càng nhiều

Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực TP Huế (thuộc tỉnh Thừa Thiên - Huế cũ) làm chủ đầu tư, hiện được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 1 - TP Huế tiếp quản và tiếp tục triển khai.

Cận cảnh những chiếc "bẫy" trên mặt đường ở khu tái định cư khiến dân lo sợ - Ảnh 2.

Hố kỹ thuật không có nắp đậy, không có biển cảnh báo nên rất nguy hiểm.

Gói thầu số 14 "toàn bộ phần xây lắp và thiết bị" do liên danh Công ty CP Đầu tư - Phát triển Vinaco, Công ty CP Xây dựng hạ tầng Fecon, Công ty TNHH Thành Ngân và Công ty TNHH Tập đoàn Nam Hải thi công. Công trình khởi công từ tháng 11-2023 nhằm phục vụ tái định cư cho dự án tuyến đường bộ ven biển và cầu qua cửa biển Thuận An.

Hạ tầng cơ bản tại khu tái định cư đã hoàn thiện, nhiều hộ dân đã đến xây dựng nhà cửa, sinh sống. Tuy nhiên, một số hạng mục vẫn chưa được thi công đồng bộ. Đáng chú ý, trên nhiều tuyến đường, đơn vị thi công chưa lắp đặt họng thu nước thải, để lộ các hố kỹ thuật sâu ngay sát mặt đường.

Tình trạng này khiến nhiều người dân lo ngại bởi các hố kỹ thuật không được che chắn đầy đủ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người đi bộ và phương tiện lưu thông, nhất là vào ban đêm hoặc khi trời mưa. Nhiều ý kiến cho rằng các vị trí này chẳng khác nào những "cái bẫy" nguy hiểm giữa khu dân cư đang dần hình thành.

Cận cảnh những chiếc "bẫy" trên mặt đường ở khu tái định cư khiến dân lo sợ - Ảnh 3.

Chiếc "bẫy" nằm ven đường, ngay trước cửa một nhà dân.

Cận cảnh những chiếc "bẫy" trên mặt đường ở khu tái định cư khiến dân lo sợ - Ảnh 4.

Dù có hệ thống thu gom nước mưa nhưng đường vẫn đọng nước.

Cận cảnh những chiếc "bẫy" trên mặt đường ở khu tái định cư khiến dân lo sợ - Ảnh 5.

Người dân phải mang cửa gỗ ra che lại hố kỹ thuật ngay tại một ngã ba trong khu tái định cư.

Cận cảnh những chiếc "bẫy" trên mặt đường ở khu tái định cư khiến dân lo sợ - Ảnh 6.

Một họng thu nước trên đường.

Cận cảnh những chiếc "bẫy" trên mặt đường ở khu tái định cư khiến dân lo sợ - Ảnh 7.

Người dân đề nghị sớm lắp đặt nắp cống, đồng thời có biển cảnh báo cho người đi đường.

Cận cảnh những chiếc "bẫy" trên mặt đường ở khu tái định cư khiến dân lo sợ - Ảnh 8.

Hạng mục cây xanh do Công ty TNHH Tập đoàn Nam Hải thi công có rất nhiều cây đã chết, kém phát triển do thiếu chăm sóc. Sau phản ánh của Báo Người Lao Động, chủ đầu tư buộc doanh nghiệp này phải nhổ bỏ những cây chết, trồng khắc phục trước ngày 15-5.

Cận cảnh những chiếc "bẫy" trên mặt đường ở khu tái định cư khiến dân lo sợ - Ảnh 9.

Mặc dù đã hơn 2 năm, nhiều hộ dân đã di dời, bàn giao mặt bằng để thi công đoạn đường nối khu tái định cư với Quốc lộ 49 nhưng đến nay, gói thầu này chưa thi công. Đường vào khu tái định cư vẫn khó khăn.

Dừng đỗ xe bất cẩn: "Cái bẫy" chết người

Dừng đỗ xe bất cẩn: "Cái bẫy" chết người

(NLĐO) - Ô tô dừng đỗ trái phép, thiếu cảnh báo đang trở thành "vật cản" nguy hiểm, dễ gây tai nạn giao thông.

Giăng bẫy nhà ở xã hội trên mạng

Đó là thực trạng đáng báo động đang diễn ra ở Khánh Hòa, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan liên quan

Lắng nghe người dân hiến kế: Metro - TOD giúp TP HCM thoát "bẫy hạ tầng"

Từ bỏ tư duy phát triển "vết dầu loang", TP HCM cần xác định việc phát triển metro - TOD là giải pháp phù hợp

