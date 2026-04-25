Tuyển thủ U23 lập công giúp Thanh Hóa tiến gần suất trụ hạng

Thanh Hóa tiếp đón PVF-CAND ở vòng 20 được xem là trận "chung kết ngược" trong cuộc đua trụ hạng V-League mùa này. Trước đó, hai đội nằm trong nhóm cuối bảng với khoảng cách chênh lệch nhau 4 điểm.

So với Thanh Hóa, đội khách bất lợi hơn về điểm số, đứng áp chót bảng xếp hạng nên không còn quyền tự quyết và luôn ra sân với mục tiêu giành điểm tối đa. Trên sân đối phương nhưng PVF-CAND lại chủ động tổ chức tấn công phủ đầu và suýt mở tỉ số sớm.

Ở chiều ngược lại, Thanh Hóa cũng không thua kém khi triển khai lối chơi đôi công mạnh mẽ, tận dụng sự gắn kết, ăn ý giữa các cầu thủ địa phương để vây ráp khung thành PVF-CAND. Giằng co bất phân thắng bại trong hơn 60 phút, Ngọc Mỹ bỗng lóe sáng với bàn mở tỉ số giúp đội bóng xứ Thanh vươn lên dẫn bàn.

Phút 62, từ đường phản công bên hành lang cánh phải, bóng được treo vào trong cho Ngọc Mỹ. Tuyển thủ U23 Việt Nam chọn vị trí phù hợp trước khi bay người tung cú đánh đầu xé lưới thủ thành Đỗ Sỹ Huy.

Thắng chung cuộc 1-0, Thanh Hóa nới rộng khoảng cách điểm số với nhóm cuối bảng, vươn lên thứ 10 với 20 điểm sau 20 vòng đấu. Điều này giúp đoàn quân HLV Mai Xuân Hợp thêm hy vọng trụ hạng V-League.