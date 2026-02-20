HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Hàng ngàn người tham dự lễ hội rước pháo Đồng Kỵ

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Hàng ngàn người dân và du khách thập phương tham dự lễ hội rước pháo Đồng Kỵ, cầu mong một năm làm ăn phát tài, gặp nhiều may mắn.

Ngày 20-2 (tức mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026) tại phường Đồng Nguyên, tỉnh Bắc Ninh hàng ngàn người dân và du khách thập phương đến lễ hội rước pháo Đồng Kỵ, cầu mong một năm làm ăn phát tài, gặp nhiều may mắn.

Lễ hội rước pháo Đồng Kỵ 2026: Sự kiện văn hóa đặc sắc tại Bắc Ninh - Ảnh 1.

Ngay từ sáng sớm pháo đã được đưa ra sân đình. Ảnh: Nguyễn Hoa

Lễ hội Đồng Kỵ - Di sản Văn hóa Phi vật thể Quốc gia gắn liền với sự tích về Đức thánh Thiên Cương ra quân đánh giặc Xích Quỷ. Theo dân gian truyền lại, thời vua Hùng Vương thứ 6 có ông Cương Công, con trai ông Kinh Bắc quận vương có công dẹp giặc Xích Quỷ, được vua phong là Thiên Cương. Trên đường dẹp giặc, ông về Đồng Kỵ tuyển quân, chọn tướng.

Ngày mùng 4 tháng Giêng, Thiên Cương ra lệnh xuất quân, chia quân làm bốn tốp giao cho bốn tướng chỉ huy. Trong buổi xuất quân, quân sĩ đốt pháo, hò reo tạo khí thế hào hùng. Sau khi thắng trận trở về, ông mở hội ăn mừng. 

Để tưởng nhớ công lao của ông, người dân Đồng Kỵ tôn Đức Thiên Cương làm Thành hoàng làng và hàng năm tổ chức hội thi đốt pháo, tái hiện ngày xuất quân năm xưa.

Lễ hội rước pháo Đồng Kỵ 2026: Sự kiện văn hóa đặc sắc tại Bắc Ninh - Ảnh 2.

Đúng 9 giờ sáng 2 quả pháo lớn được rước quanh làng. Ảnh: Nguyễn Hoa

Lễ hội rước pháo Đồng Kỵ năm 2026 được tổ chức theo nghi thức truyền thống, gồm hai phần: lễ và hội. Phần lễ rước có sự tham gia của hơn 1.000 người với các đội múa lân, đại nhạc, tiểu nhạc, đoàn rước cờ lọng, chiêng trống, kiệu pháo tràng, pháo Nhất, pháo Nhị…

Nét độc đáo trong lễ hội rước pháo Đồng Kỵ là nghi thức Dô ông đám. Các thanh niên tuổi từ 18 trở lên, ở các dòng họ trong phường Đồng Nguyên tham gia đỡ 4 ông quan đám biểu diễn ở sân đình. 4 ông quan đám được lựa chọn đều phải khỏe mạnh, gia đình không có tang. Đây là nghi thức nhắc lại sự tích Thánh Thiên Cương kén tướng tiên phong đi dẹp giặc.

Lễ hội rước pháo Đồng Kỵ 2026: Sự kiện văn hóa đặc sắc tại Bắc Ninh - Ảnh 3.

Nét độc đáo trong lễ hội rước pháo Đồng Kỵ là nghi thức Dô ông đám. Ảnh: Nguyễn Hoa

Lễ hội rước pháo Đồng Kỵ được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2016. Lễ hội thể hiện niềm tôn kính Thành hoàng làng, đồng thời là dịp để nhân dân ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng, tạo khí thế thi đua sôi nổi đầu năm mới.

Tin liên quan

Độc đáo hội xuân “mở cổng trời” trên đỉnh Fansipan

Độc đáo hội xuân “mở cổng trời” trên đỉnh Fansipan

(NLĐO) - Lễ mở cổng trời” trên đỉnh Fansipan là nghi thức tâm linh độc đáo, thu hút đông đảo người dân, du khách mỗi dịp đầu xuân.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội kiểm tra Lễ hội Chùa Hương 2026

(NLĐO)- Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ hội Chùa Hương 2026, nhấn mạnh từng bước đưa Hương Sơn trở thành điểm đến tầm cỡ.

Độc đáo màn rước kiệu “bay” ở lễ hội Đền Cờn

(NLĐO) - Đến với lễ hội đền Cờn, người dân, du khách sẽ được xem nghi thức rước kiệu bay cùng nhiều nghi lễ, trò chơi độc đáo khác.

