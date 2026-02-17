Hàng ngàn người vượt biển lên Hòn Bà cầu bình an sáng Mùng 1 Tết

Sáng 17-2 (mùng 1 Tết Bính Ngọ), ngay từ khi trời còn lờ mờ sáng, hàng ngàn người dân và du khách đã đổ về khu vực dốc Nghinh Phong, Bãi Sau (phường Vũng Tàu, TPHCM) để chờ thủy triều rút, vượt biển lên đảo Hòn Bà viếng Miếu Bà, cầu bình an đầu năm.

Từ 5 giờ sáng, các bãi giữ xe đã kín chỗ, nhiều ô tô nối nhau dọc tuyến đường Hạ Long. Từng dòng người men theo lối mòn xuống bãi biển, kiên nhẫn chờ con nước rút.

Dòng người nối đuôi ra Hòn Bà

Khoảng 6 giờ, khi mặt biển dần lộ ra con đường đá gập ghềnh nối đất liền với đảo, dòng người bắt đầu băng qua biển trong không khí háo hức nhưng trật tự.

Ngôi miếu nhỏ trên đảo, thường gọi là Miếu Bà, được lập từ cuối thế kỷ XVIII để thờ Thủy Long Thần Nữ. Từ lâu, nơi đây là điểm tựa tâm linh của ngư dân địa phương, cầu mong mưa thuận gió hòa, ra khơi bình an, tôm cá đầy khoang.

Dịp đầu năm mới, không chỉ ngư dân mà đông đảo người dân, du khách thập phương cũng tìm đến dâng hương, gửi gắm ước vọng cho một năm hanh thông.

Từ sáng sớm, Hòn Bà đã đông du khách và người dân địa phương

Chị Hoàng Hải Anh (ngụ phường Vũng Tàu) cho biết gia đình chị đã có mặt tại khu vực dốc Nghinh Phong từ khi trời còn lờ mờ sáng để kịp chờ nước rút ra đảo Hòn Bà dâng hương. Theo chị, đầu năm đi lễ cầu bình an đã trở thành thói quen của cả nhà nhiều năm nay.

Theo Phòng Văn hóa - Xã hội phường Vũng Tàu, từ mùng 1 đến mùng 4 Tết năm nay, thủy triều rút vào ban ngày, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, du khách ra đảo. Địa phương đã bố trí lực lượng túc trực, bảo đảm an ninh trật tự và hướng dẫn người dân di chuyển an toàn trên lối đá trơn trượt.

Nhiều điểm ở Vũng Tàu cũng tấp nập du khách và người dân

Không chỉ Hòn Bà, nhiều đền, chùa trên địa bàn phường Vũng Tàu cũng tấp nập người đi lễ đầu xuân. Tại công viên Quang Trung (Bãi Trước), đông đảo người dân du xuân, chụp ảnh bên đại cảnh linh vật năm Bính Ngọ, tạo nên không khí rộn ràng trong ngày đầu năm mới.