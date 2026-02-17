Hàng ngàn người vượt biển lên Hòn Bà cầu bình an sáng Mùng 1 Tết

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Vùng miền Đông Nam Bộ

Hàng ngàn người vượt biển lên Hòn Bà cầu bình an sáng Mùng 1 Tết

Ngọc Giang

(NLĐO) - Dầu năm mới, không chỉ ngư dân mà đông đảo người dân, du khách thập phương cũng tìm đến Hòn Bà dâng hương, gửi gắm ước vọng một năm hanh thông

Sáng 17-2 (mùng 1 Tết Bính Ngọ), ngay từ khi trời còn lờ mờ sáng, hàng ngàn người dân và du khách đã đổ về khu vực dốc Nghinh Phong, Bãi Sau (phường Vũng Tàu, TPHCM) để chờ thủy triều rút, vượt biển lên đảo Hòn Bà viếng Miếu Bà, cầu bình an đầu năm.

Từ 5 giờ sáng, các bãi giữ xe đã kín chỗ, nhiều ô tô nối nhau dọc tuyến đường Hạ Long. Từng dòng người men theo lối mòn xuống bãi biển, kiên nhẫn chờ con nước rút.

Hàng ngàn người vượt biển lên Hòn Bà cầu bình an sáng mùng 1 Tết - Ảnh 1.

Dòng người nối đuôi ra Hòn Bà

Khoảng 6 giờ, khi mặt biển dần lộ ra con đường đá gập ghềnh nối đất liền với đảo, dòng người bắt đầu băng qua biển trong không khí háo hức nhưng trật tự.

Ngôi miếu nhỏ trên đảo, thường gọi là Miếu Bà, được lập từ cuối thế kỷ XVIII để thờ Thủy Long Thần Nữ. Từ lâu, nơi đây là điểm tựa tâm linh của ngư dân địa phương, cầu mong mưa thuận gió hòa, ra khơi bình an, tôm cá đầy khoang.

Dịp đầu năm mới, không chỉ ngư dân mà đông đảo người dân, du khách thập phương cũng tìm đến dâng hương, gửi gắm ước vọng cho một năm hanh thông.

Hàng ngàn người vượt biển lên Hòn Bà cầu bình an sáng mùng 1 Tết - Ảnh 2.

Từ sáng sớm, Hòn Bà đã đông du khách và người dân địa phương

Chị Hoàng Hải Anh (ngụ phường Vũng Tàu) cho biết gia đình chị đã có mặt tại khu vực dốc Nghinh Phong từ khi trời còn lờ mờ sáng để kịp chờ nước rút ra đảo Hòn Bà dâng hương. Theo chị, đầu năm đi lễ cầu bình an đã trở thành thói quen của cả nhà nhiều năm nay.

Theo Phòng Văn hóa - Xã hội phường Vũng Tàu, từ mùng 1 đến mùng 4 Tết năm nay, thủy triều rút vào ban ngày, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, du khách ra đảo. Địa phương đã bố trí lực lượng túc trực, bảo đảm an ninh trật tự và hướng dẫn người dân di chuyển an toàn trên lối đá trơn trượt.

Hàng ngàn người vượt biển lên Hòn Bà cầu bình an sáng mùng 1 Tết - Ảnh 3.

Nhiều điểm ở Vũng Tàu cũng tấp nập du khách và người dân

Không chỉ Hòn Bà, nhiều đền, chùa trên địa bàn phường Vũng Tàu cũng tấp nập người đi lễ đầu xuân. Tại công viên Quang Trung (Bãi Trước), đông đảo người dân du xuân, chụp ảnh bên đại cảnh linh vật năm Bính Ngọ, tạo nên không khí rộn ràng trong ngày đầu năm mới.

Tin liên quan

TPHCM: Vũng Tàu, Bình Châu, Long Hải đã sẵn sàng

TPHCM: Vũng Tàu, Bình Châu, Long Hải đã sẵn sàng

(NLĐO) - Vũng Tàu, Bình Châu, Long Hải đã hoàn tất nâng cấp dịch vụ, sẵn sàng đón lượng lớn du khách dịp Tết Bính Ngọ.

TPHCM long trọng tổ chức lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Bà Rịa - Vũng Tàu

(NLĐO)- TPHCM tổ chức lễ viếng, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bà Rịa - Vũng Tàu, tri ân các Anh hùng liệt sĩ nhân dịp mừng Đảng, mừng xuân Bính Ngọ 2026

Tàu cao tốc Thăng Long hoạt động trở lại trên tuyến Vũng Tàu - Côn Đảo

(NLĐO)- Sau thời gian tạm ngưng khai thác, tàu cao tốc Thăng Long hơn 1.000 chỗ sẽ hoạt động trở lại trên tuyến Vũng Tàu - Côn Đảo, giữ nguyên giá vé

Vũng Tàu Bãi đỗ xe người dân địa phương tết âm lịch hòn bà Miếu Hòn Bà miếu Bà
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo