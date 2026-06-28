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Sức khỏe

Hàng trăm gia đình hiếm muộn hội ngộ trong hành trình tìm con

N.Dung

(NLĐO) - Tuần Lễ Vàng - Ươm mầm hạnh phúc tiếp tục được triển khai, mở rộng cơ hội tiếp cận kỹ thuật hỗ trợ sinh sản cho các cặp vợ chồng hiếm muộn.

Ngày 28-6, đúng dịp Ngày Gia đình Việt Nam, hàng trăm cặp vợ chồng cùng con nhỏ - những em bé sinh ra từ chương trình "Tuần Lễ Vàng", đã hội ngộ tại Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội.

Hàng trăm gia đình hiếm muộn hội ngộ, tiếp tục hành trình tìm con - Ảnh 1.

Các cặp vợ chồng hiếm muộn chia sẻ niềm vui sau hành trình tìm con. Ảnh: Thanh Tâm

Sự kiện diễn ra nhân kỷ niệm 14 năm thành lập khoa Hỗ trợ sinh sản và tổng kết chương trình "Tuần Lễ Vàng - Ươm mầm hạnh phúc" của Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội.

Hơn 10 năm qua, chương trình hỗ trợ hàng chục nghìn gia đình tiếp cận dịch vụ khám, tư vấn và điều trị vô sinh, hiếm muộn.

Bác sĩ Lê Thị Thu Hiền, Giám đốc chuyên môn bệnh viện, cho biết từ năm 2019, đơn vị triển khai hỗ trợ 100% chi phí thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) cho các gia đình khó khăn. Đến nay, 79 cặp vợ chồng được hỗ trợ, với 88 trẻ đã chào đời.

Một trong những gia đình trở lại năm nay là vợ chồng anh Phan Đình Th. và chị B Nướch Thị Tr. (dân tộc Cơ Tu). Sau hơn 13 năm hiếm muộn và nhiều lần phải dừng điều trị do kinh tế, họ nhận hỗ trợ IVF miễn phí vào năm 2024.

Hai lần chuyển phôi đầu không thành công, nhưng ở lần tiếp theo, chị Tr. mang thai và sinh con khỏe mạnh.

Theo các bác sĩ, độ tuổi kết hôn ngày càng muộn và các yếu tố lối sống làm gia tăng nguy cơ ảnh hưởng đến khả năng sinh sản. Vì vậy, người trẻ được khuyến nghị chủ động tầm soát sớm thay vì chỉ đi khám khi gặp khó khăn.

Trong khuôn khổ chương trình từ 15-6 đến 28-6, bệnh viện tổ chức khám, tư vấn miễn phí; siêu âm, xét nghiệm tinh dịch đồ, kiểm tra chỉ số dự trữ buồng trứng AMH, chụp X-quang tử cung – vòi trứng; đồng thời giảm 20% chi phí cận lâm sàng và tặng voucher IVF trị giá 5 triệu đồng.

Hàng trăm gia đình hiếm muộn hội ngộ, tiếp tục hành trình tìm con - Ảnh 2.
Hàng trăm gia đình hiếm muộn hội ngộ, tiếp tục hành trình tìm con - Ảnh 3.
Hàng trăm gia đình hiếm muộn hội ngộ, tiếp tục hành trình tìm con - Ảnh 4.
Hàng trăm gia đình hiếm muộn hội ngộ, tiếp tục hành trình tìm con - Ảnh 5.
Hàng trăm gia đình hiếm muộn hội ngộ, tiếp tục hành trình tìm con - Ảnh 6.
Hàng trăm gia đình hiếm muộn hội ngộ, tiếp tục hành trình tìm con - Ảnh 7.

Khoảnh khắc các gia đình hạnh phúc bên con cùng bác sĩ tại chương trình

Bác sĩ Phạm Văn Hưởng, Phó Giám đốc chuyên môn kiêm Trưởng khoa Hỗ trợ sinh sản, cho biết chương trình góp phần tạo thêm cơ hội tiếp cận điều trị cho các cặp vợ chồng hiếm muộn.

Năm nay, chương trình tiếp nhận hàng trăm hồ sơ và dự kiến trao 10 gói IVF miễn phí, 10 gói vi phẫu MicroTESE và 20 gói xét nghiệm sàng lọc phôi mang gen bệnh di truyền.

Tại lễ tổng kết, ban tổ chức trao thêm 36 gói hỗ trợ tài chính, gồm một gói 100 triệu đồng, 5 gói 50 triệu đồng, 10 gói 30 triệu đồng và 20 gói 10 triệu đồng cho người bệnh.

Chương trình Tuần Lễ Vàng – Ươm mầm hạnh phúc là dịp gặp gỡ của nhiều gia đình từng trải qua hành trình điều trị hiếm muộn với các hoàn cảnh khác nhau, như mang gen bệnh lý di truyền, điều trị kéo dài nhiều năm hoặc từng gián đoạn vì khó khăn kinh tế.

Đại diện Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội cho biết chương trình được duy trì thường niên nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản cho người bệnh.

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