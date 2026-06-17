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Lao động

Hàng trăm người lao động lan tỏa tinh thần sẻ chia

Tin-ảnh: MAI CHI

(NLĐO)- Việc tham gia hiến máu tình nguyện của công nhân, người lao động đã góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia vì cộng đồng

Ngày 17-6, Công ty TNHH Việt Nam Samho (xã Bình Mỹ, TPHCM) phối hợp cùng Công đoàn cơ sở và Hội chữ thập đỏ TPHCM tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện năm 2026, chủ đề "Chung tay cùng cộng đồng- Gửi trao sự sống- Chia sẻ yêu thương". Chương trình thu hút 110 đoàn viên, công nhân, lao động tham gia.

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Công nhân hiến máu cứu người - Ảnh 2.
Công nhân hiến máu cứu người - Ảnh 3.

Người lao động và lãnh đạo Công ty TNHH Việt Nam Samho tham gia hiến máu tình nguyện

Ngay từ sáng sớm, đông đảo đoàn viên - lao động đã có mặt để đăng ký hiến máu trong không khí sôi nổi, trách nhiệm và đầy tinh thần sẻ chia vì cộng đồng. 

Nhiều người cho biết đây không chỉ là hoạt động nhân đạo ý nghĩa mà còn là dịp để bản thân đóng góp một phần nhỏ giúp những bệnh nhân đang cần máu điều trị và cấp cứu.

Công nhân hiến máu cứu người - Ảnh 4.
Công nhân hiến máu cứu người - Ảnh 5.

Người lao động tham gia hiến máu nhận quà tặng từ ban tổ chức

Để bảo đảm an toàn cho người tham gia hiến máu cũng như chất lượng nguồn máu tiếp nhận, tất cả tình nguyện viên được đội ngũ y bác sĩ khám sàng lọc, đo huyết áp, kiểm tra sức khỏe và tư vấn trước khi thực hiện hiến máu. Tùy theo thể trạng, mỗi người hiến từ 350-450 ml máu. Tổng số đơn vị máu người lao động hiến tại chương trình là hơn 157 đơn vị.

Theo ông Nguyễn Thanh An, Chủ tịch Công đoàn Công ty, bình quân mỗi năm Công ty tổ chức 2 đợt hiến máu tình nguyện và được các đoàn viên, lao động hưởng ứng nhiệt tình vì ý nghĩa nhân văn của chương trình. Ngoài tham gia các đợt do Công ty tổ chức, các đoàn viên, lao động còn tích cực tham gia các hoạt động hiến máu tại địa phương.

Dịp này, mỗi đoàn viên, lao động tham gia hiến máu được ban tổ chức chăm lo một phần quà trị giá 480.000 đồng, gồm quà và tiền mặt.

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