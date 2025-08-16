Người lao động hưởng lợi từ thỏa ước ngành

Có trên 80% là lao động nữ (LĐN) nên nhiều năm nay, dù có những giai đoạn khó khăn, Công ty TNHH May Trần Trúc (phường Phú Lâm, TP HCM) luôn nỗ lực bổ sung các phúc lợi cho người lao động (NLĐ) vào thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT), nhất là chế độ dành cho nữ công nhân (CN) mang thai và nuôi con nhỏ.

Nhiều mô hình chăm lo

Công đoàn Công ty TNHH May Trần Trúc cho biết hầu hết NLĐ đều gắn bó với doanh nghiệp (DN) từ khi thành lập. Vì vậy, ban giám đốc công ty luôn trân trọng sự đóng góp của họ. Điều đó được thể hiện qua thiện chí thương lượng, ký kết TƯLĐTT.

Theo bà Dương Thị Tuyết Lan, Chủ tịch Công đoàn công ty, qua nhiều lần bổ sung, TƯLĐTT của công ty đã có nhiều nội dung có lợi hơn cho NLĐ - như nâng lương hằng năm; tăng lương mỗi bậc 5%; tiền ăn giữa ca, lương tháng 13, tham quan, khám sức khỏe định kỳ; hỗ trợ xe cho CN về quê đón Tết; hỗ trợ các khoản phụ cấp tiền nhà trọ, chuyên cần, điện thoại, chi phí đi lại (tổng các khoản phụ cấp hơn 2 triệu đồng/người/tháng).

Theo nguyện vọng của CN, thời gian qua, công ty cũng bổ sung các phúc lợi mới như thưởng sáng kiến, cải tiến, thưởng năng lực và thưởng đột xuất; mua bảo hiểm 24/24 giờ cho NLĐ; hỗ trợ sữa hoặc khẩu phần ăn cho LĐN đang mang thai, tăng chất lượng khám sức khỏe cho NLĐ như tầm soát ung thư; trợ cấp khó khăn…

Môi trường làm việc của CN cũng được ban giám đốc quan tâm cải thiện với việc lắp đặt hệ thống làm mát và thông gió, giúp CN bớt căng thẳng khi làm việc. Nữ CN Trần Thị Thảo Trang chia sẻ: "Điều khiến tôi gắn bó suốt nhiều năm là công ty rất quan tâm đến LĐN qua việc hỗ trợ khẩu phần ăn cho CN nữ mang thai, linh hoạt thời gian để nữ CN đưa rước và chăm con nhỏ".

Tập đoàn PPJ Group tham gia thỏa ước lao động tập thể ngành dệt may, nhằm nâng dần chất lượng sống cho người lao động. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Mới đây, khi khảo sát tình hình hoạt động Công đoàn và thực hiện chế độ, chính sách tại Công ty Chang Shin Việt Nam TNHH (phường Tân Triều, tỉnh Đồng Nai), LĐLĐ tỉnh Đồng Nai đánh giá cao chất lượng TƯLĐTT và các hoạt động chăm lo của DN và Công đoàn cơ sở tại đây. Nổi bật là các phúc lợi: thưởng tháng 13 là 100% lương cơ bản, tăng 5% mỗi năm theo thâm niên; NLĐ sau khi làm việc 1 năm được DN mua bảo hiểm kết hợp cho 1 người thân trong gia đình…

Ngoài ra, Công đoàn và DN còn thực hiện nhiều mô hình chăm lo thiết thực như thành lập đội ngũ "Tình nguyện viên" chuyên sửa nhà cho NLĐ; tổ chức bữa ăn sáng cho NLĐ, trong đó CN chỉ đóng 4.000 đồng (công ty hỗ trợ 10.000 đồng/người); tổ chức phẫu thuật mắt miễn phí cho NLĐ... Qua đó đã tạo niềm tin cho NLĐ, đến nay gần như 100% NLĐ (trong tổng số gần 40.000 lao động) là đoàn viên Công đoàn.

Đồng thuận từ hiệu quả

Ngoài nâng chất các thỏa ước tại đơn vị, nhiều năm qua, hệ thống Công đoàn còn đẩy mạnh xây dựng TƯLĐTT tại các ngành, nhóm DN trong cùng ngành nghề để cải thiện chất lượng sống cho NLĐ.

Trong đó phải kể đến TƯLĐTT ngành dệt may do Công đoàn Dệt may Việt Nam và Hiệp hội Dệt may Việt Nam ký kết. Trong suốt 14 năm, Công đoàn và Hiệp hội Dệt may Việt Nam đã 6 lần ký kết TƯLĐTT cấp ngành. Thỏa ước là "bộ xương sống" để các DN tiếp tục cải thiện môi trường và điều kiện làm việc, nâng cao chất lượng cuộc sống cho NLĐ. Qua đó, giúp quan hệ lao động của ngành tiếp tục được củng cố, nâng cao công tác quản trị, đáp ứng các yêu cầu khắt khe của chuỗi cung ứng dệt may toàn cầu.

Trong lần ký kết gần nhất, hai bên thống nhất giữ mức thu nhập tối thiểu, thang bảng lương, chế độ phụ cấp, tiền thưởng, thời giờ làm việc, nghỉ ngơi và quy định về bảo đảm duy trì, cải thiện các chế độ đã đạt được như thỏa ước ký trước đó. Đồng thời, thống nhất tăng mức tiền ăn ca thêm 2.000 đồng/suất/vùng; tặng quà cho LĐN vào ngày 8-3 và 20-10 hằng năm mức tối thiểu 50.000 đồng/người/lần; bổ sung phúc lợi mới là chi hỗ trợ NLĐ nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi mức tối thiểu 50.000 đồng/người/tháng, đem lợi ích đến cho hàng chục ngàn lao động trong ngành.

"Để thúc đẩy việc thực hiện thỏa ước ngành, Công đoàn Dệt may Việt Nam đã, đang và sẽ tiếp tục đưa việc các Công đoàn cơ sở tham gia TƯLĐTT ngành là một tiêu chí quan trọng trong thi đua cấp ngành và hiệp y ở cấp quốc gia" - bà Phạm Thị Thanh Tâm, Chủ tịch Công đoàn Dệt may Việt Nam, cho hay.

Cuối năm 2024, LĐLĐ tỉnh Quảng Trị và Hiệp hội DN tỉnh đã ký kết 2 TƯLĐTT nhóm DN với tổng số 16 DN tham gia. Đây là lần thứ 2 thỏa ước nhóm tại các DN này được ký kết. Sau lần đầu ký kết, có khoảng gần 1.000 lao động được hưởng lợi, các DN đều nỗ lực thực hiện với mức cao hơn so với những cam kết trong thỏa ước nhóm như: lương tháng 13, nâng lương trước thời hạn; hỗ trợ 100% học phí khi NLĐ tham gia các khóa học nghề, nghiệp vụ do người sử dụng lao động cử đi; hỗ trợ NLĐ bị tai nạn lao động; phúc lợi hỗ trợ NLĐ các dịp lễ, Tết…

Từ hiệu quả đó, sau khi hết hạn, các DN đều đồng thuận ký kết TƯLĐTT nhóm mới. Thỏa ước mới có thời hạn 2 năm, gồm 13 điều. Trong đó có các nội dung có lợi hơn cho NLĐ như bảo đảm tiền lương, tiền thưởng Tết tối thiểu 1 tháng lương, quy định về nâng lương trước thời hạn; việc làm và bảo đảm việc làm; chế độ phúc lợi; tạo thuận lợi cho hoạt động Công đoàn…

Nâng chất lượng thỏa ước Theo Tổng LĐLĐ Việt Nam, từ đầu năm đến nay, có 1.429 bản TƯLĐTT được ký mới, đạt 40% chỉ tiêu năm, nâng tỉ lệ TƯLĐTT đã được ký kết đạt 75%; có 3.125 bản thỏa ước được sửa đổi, bổ sung. Chất lượng thỏa ước tiếp tục được nâng lên, chú trọng thương lượng và đưa vào ký kết những nội dung có lợi, cao hơn quy định của pháp luật đối với NLĐ. Hiện đã có 1.298 Công đoàn cơ sở thương lượng với DN điều chỉnh tăng giá trị bữa ăn ca, đạt 45,3% chỉ tiêu năm. Trong khi chỉ tiêu hết nhiệm kỳ 2023 - 2028, ít nhất 83% DN, đơn vị có tổ chức Công đoàn đủ điều kiện thương lượng, ký kết được TƯLĐTT theo quy định.



