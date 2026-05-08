Lao động

Hàng trăm phần quà tiếp sức công nhân nghèo ở Cà Mau

Tin-ảnh: Vân Du

(NLĐO) – Những phần quà này không chỉ giúp trang trải cuộc sống, mà còn tiếp thêm động lực để công nhân khó khăn ở Cà Mau yên tâm lao động sản xuất.

Ngày 8-5, UBND tỉnh Cà Mau phối hợp cùng LĐLĐ và Hội Chữ thập đỏ tổ chức lễ phát động "Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động – Tháng công nhân và Tháng nhân đạo" năm 2026.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Huỳnh Chí Nguyện - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau – cho biết thời gian qua mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị cùng cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân nên tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Công tác chăm lo cho đoàn viên, công nhân lao động, hộ nghèo, hộ cận nghèo được triển khai thực hiện kịp thời và hiệu quả.

Trong năm 2025, tỉnh Cà Mau đã giải quyết việc làm cho 62.391 lao động, đạt kế hoạch; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 65%; hơn 2.000 lao động (NLĐ) được huấn luyện an toàn vệ sinh lao động và hàng ngàn lượt NLĐ được khám sức khỏe định kỳ…

Nhân dịp này, LĐLĐ tỉnh Cà Mau đã trao bảng tượng trưng nhà mái ấm Công đoàn cho 9 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, tổng giá trị 325 triệu đồng; Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao 1 căn nhà cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Phước Long, trị giá 60 triệu đồng.

Cũng tại lễ phát động, ngành chức năng Cà Mau còn trao 400 suất quà (1 triệu đồng/suất) cho công nhân, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn; số còn lại sẽ được trao trực tiếp cho công nhân tại doanh nghiệp…

Chị Huỳnh Ngọc Trang, đoàn viên Công đoàn Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Cà Mau chia sẻ: "Rất cảm ơn nhà nước và tổ chức Công đoàn, thời gian qua đã luôn quan tâm, đồng hành cùng NLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Nhận được phần quà hôm nay không chỉ giúp trang trải cuộc sống mà còn tiếp thêm động lực để mọi người yên tâm lao động sản xuất và phát triển kinh tế".

Dưới đây là những hình ảnh về các hoạt động ý nghĩa tại lễ phát động:

Hàng trăm phần quà được trao tận tay công nhân có hoàn cảnh khó khăn ở Cà Mau - Ảnh 1.

Ông Huỳnh Chí Nguyện – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, phát biểu tại buổi lễ

Hàng trăm phần quà được trao tận tay công nhân có hoàn cảnh khó khăn ở Cà Mau - Ảnh 2.

Hàng trăm phần quà được trao tận tay công nhân có hoàn cảnh khó khăn ở Cà Mau - Ảnh 3.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Huỳnh Chí Nguyện, trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp công tác an toàn vệ sinh lao động

Hàng trăm phần quà được trao tận tay công nhân có hoàn cảnh khó khăn ở Cà Mau - Ảnh 4.

Ông Huỳnh Chí Nguyện và Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao bảng tượng trưng nhà Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

Hàng trăm phần quà được trao tận tay công nhân có hoàn cảnh khó khăn ở Cà Mau - Ảnh 5.

Hàng trăm phần quà được trao tận tay công nhân có hoàn cảnh khó khăn ở Cà Mau - Ảnh 6.

Hàng trăm phần quà được trao tận tay công nhân có hoàn cảnh khó khăn ở Cà Mau - Ảnh 7.

Hàng trăm phần quà được ngành chức năng tỉnh Cà Mau trao tận tay cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn



LĐLĐ tỉnh Nghệ An và Công đoàn phường Phú Thuận chia sẻ kinh nghiệm chuyển đổi số

