Lao động

LĐLĐ tỉnh Nghệ An và Công đoàn phường Phú Thuận chia sẻ kinh nghiệm chuyển đổi số

Thanh Nga

(NLĐO) - Mô hình bản đồ số không chỉ là một công cụ quản lý, mà còn là bước chuyển đổi trong tư duy và phương thức hoạt động của Công đoàn.

Chiều 7-5, Công đoàn phường Phú Thuận, TPHCM tiếp đoàn LĐLĐ tỉnh Nghệ An đến trao đổi, học tập kinh nghiệm trong công tác chuyển đổi số.

LĐLĐ tỉnh Nghệ An và Công đoàn phường Phú Thuận chia sẻ kinh nghiệm chuyển đổi số - Ảnh 1.

Quang cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, lãnh đạo hai đơn vị đã trao đổi, chia sẻ quá trình xây dựng, thiết kế, cách thức vận hành của mô hình ứng dụng hệ thống bản đồ số trong công tác quản lý Công đoàn cơ sở, hướng đến mục tiêu tiếp tục nâng cấp mô hình này thành hệ sinh thái số toàn diện (tích hợp thông tin tuyển dụng, các dự án nhà ở xã hội…).

Ông Huỳnh Tấn Phương, Chủ tịch Công đoàn phường, cho biết trước khi ứng dụng bản đồ số, công tác Công đoàn đối mặt với nhiều thách thức. Đó là thông tin về Công đoàn cơ sở chỉ dừng lại ở tên và số lượng. 

Các thông tin "sống" như quan hệ lao động, tình hình nợ kinh phí, biến động địa điểm kinh doanh thường xuyên bị cập nhật chậm trễ. Khi xảy ra các sự cố, việc xác định vị trí chính xác và điều phối nguồn lực hỗ trợ mất nhiều thời gian do tra cứu thủ công.

LĐLĐ tỉnh Nghệ An và Công đoàn phường Phú Thuận chia sẻ kinh nghiệm chuyển đổi số - Ảnh 2.

Ông Huỳnh Tấn Phương - Chủ tịch Công đoàn phường Phú Thuận - chia sẻ về mô hình bản đồ số

Nhận thức được chuyển đổi số là chìa khóa, Công đoàn phường Phú Thuận đã xây dựng hệ thống quản lý dựa trên nền tảng bản đồ số (Google Maps) với phương châm: "Nhìn thấy - Thấu hiểu - Tương tác" .

Sau quá trình triển khai thực tế, đến nay Công đoàn phường hoàn thành số hóa tọa độ 100% doanh nghiệp đã có tổ chức Công đoàn, tích hợp dữ liệu vào hệ thống điều hành chung của thành phố.

Toàn bộ các Công đoàn cơ sở đã được số hóa và hiển thị trực quan theo vị trí địa lý cụ thể. Điểm nổi bật của mô hình này là giúp thay đổi phương thức quản lý từ thủ công sang trực quan, giúp nhanh chóng nắm tình hình địa bàn; cán bộ Công đoàn thuận tiện trong việc theo dõi, kết nối và hỗ trợ cơ sở.

LĐLĐ tỉnh Nghệ An và Công đoàn phường Phú Thuận chia sẻ kinh nghiệm chuyển đổi số - Ảnh 3.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Nghệ An trao đổi tại buổi làm việc

Bên cạnh đó, bản đồ số còn hỗ trợ thiết thực trong công tác chăm lo đoàn viên, xác định khu vực tập trung đông lao động để định hướng tổ chức các hoạt động phù hợp, bố trí các điểm tư vấn pháp luật, phúc lợi Công đoàn…

"Trong thời gian tới, Công đoàn phường sẽ tiếp tục hoàn thiện dữ liệu, mở rộng các tiện ích, đảm bảo mô hình ngày càng thiết thực, hiệu quả và có thể nhân rộng"- ông Phương nhấn mạnh.

LĐLĐ tỉnh Nghệ An và Công đoàn phường Phú Thuận chia sẻ kinh nghiệm chuyển đổi số - Ảnh 4.

Hai đơn vị mong muốn tăng cường học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm chuyển đổi số

Đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Nghệ An đánh giá cao tư duy kiến tạo trong chuyển đổi số của Công đoàn phường Phú Thuận, đồng thời mong muốn tăng cường mối quan hệ giao lưu, học tập kinh nghiệm chuyển đổi số giữa hai đơn vị.

TPHCM ứng dụng AI và chuyển đổi số phòng ngừa rủi ro lao động

TPHCM ứng dụng AI và chuyển đổi số phòng ngừa rủi ro lao động

(NLĐO)- TPHCM phát động Tháng hành động về An toàn lao động 2026, đẩy mạnh ứng dụng AI và chuyển đổi số phòng ngừa rủi ro lao động

Công đoàn TPHCM: Chuyển đổi số là nhiệm vụ mang tính chiến lược

(NLĐO)- Công đoàn Thành phố đã ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, điều hành, tổ chức hoạt động, từng bước hình thành nền tảng cho chuyển đổi số

Thúc đẩy chuyển đổi số trong đoàn viên - lao động và cộng đồng

(NLĐO) - Nơi đây sẽ tổ chức các lớp học kỹ năng số miễn phí cho đoàn viên - lao động và nhân dân, qua đó thúc đẩy quá trình chuyển đổi số tại địa phương

