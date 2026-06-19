Hàng triệu người lao động được hỗ trợ trong 6 tháng đầu năm 2026

Chiều 19-6, tại TPHCM, Cụm thi đua số 1 - LĐLĐ các thành phố trực thuộc Trung ương đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác Công đoàn và phong trào CNVC-LĐ 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026. Chương trình có sự tham dự của ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam (bìa phải) - tham dự

Hàng ngàn tỉ đồng hỗ trợ người lao động

Đánh giá các kết quả nổi bật trong 6 tháng đầu năm, đại diện Cụm thi đua số 1 cho biết hiện nay, LĐLĐ 6 thành phố quản lý 35.728 Công đoàn cơ sở với gần 4,2 triệu đoàn viên.

Chủ tịch LĐLĐ TPHCM Bùi Thanh Nhân phát biểu khai mạc hội nghị

Hoạt động Công đoàn trong cụm nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Tổng LĐLĐ Việt Nam, cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam các thành phố; sự phối hợp của các sở, ngành, doanh nghiệp và sự đồng thuận của đông đảo đoàn viên - lao động. Các chương trình chăm lo, phúc lợi, an sinh, đối thoại, thương lượng, phát triển đoàn viên tiếp tục được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hướng về cơ sở.

Từ đầu năm đến nay, các cấp Công đoàn trong cụm đã tập trung thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ người lao động. Công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý được đẩy mạnh, trong 6 tháng đầu năm đã có 22.621 lượt đoàn viên - lao động được tư vấn, trợ giúp pháp lý, 186 trường hợp được Công đoàn đại diện tham gia tố tụng tại tòa.

Toàn cảnh hội nghị

Công tác chăm lo đoàn viên - lao động tiếp tục được triển khai với quy mô lớn, nhiều hình thức mới, thiết thực, kịp thời, tập trung vào dịp Tết Nguyên đán, Tháng Công nhân; hỗ trợ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động, mất việc làm, giảm thu nhập. Riêng dịp Tết, hơn 3,5 triệu lượt đoàn viên được hỗ trợ với hơn 4.500 tỉ đồng.

TP HCM là địa phương có quy mô chăm lo rất lớn. Trong 6 tháng đầu năm, các cấp Công đoàn thành phố chăm lo cho 3,1 triệu lượt đoàn viên - lao động với tổng kinh phí 3.817,9 tỉ đồng

Đột phá chuyển đổi số

Chuyển đổi số tiếp tục là điểm nhấn trong đổi mới phương thức hoạt động, góp phần giúp hoạt động tại các LĐLĐ TP trực thuộc Cụm thi đua ngày càng hiện đại, hiệu quả.

Đại biểu phát biểu tại hội nghị

Tiêu biểu, LĐLĐ TPHCM xây dựng và triển khai Ứng dụng điều hành Công đoàn Thành phố kết nối trực tiếp với hơn 23.000 Công đoàn cơ sở, đã cấp 23.302 tài khoản Công đoàn cơ sở, đến nay có khoảng trên 65,66% tài khoản đã kích hoạt. LĐLĐ TPHCM định hướng phát triển hệ sinh thái số tích hợp bản đồ số quản lý Công đoàn cơ sở và các tiện ích hỗ trợ người lao động về tuyển dụng, nhà ở xã hội, chính sách an sinh.

Tại Hà Nội, LĐLĐ TP đã triển khai đưa vào sử dụng phần mềm đôn đốc thu tài chính Công đoàn đối với các Công đoàn cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn. Thông qua phần mềm giúp tăng cường hiệu quả thu kinh phí, kiểm soát tài chính được chặt chẽ hơn, nâng cao tỷ lệ nộp dự toán tài chính công đoàn, tiết kiệm thời gian và chi phí; tự động hóa đôn đốc thu; quản lý dữ liệu doanh nghiệp và CĐCS; xuất báo cáo định kỳ …

LĐLĐ TP Hải Phòng cũng triển khai App "Hướng Công - Công đoàn Hải Phòng", hỗ trợ vay vốn trực tuyến và thông tin điều hành…

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn đánh giá cao nỗ lực của LĐLĐ các thành phố trong Cụm thi đua số 1. Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, các đơn vị vẫn duy trì được vận hành hệ thống, xây dựng được các mô hình hoạt động hay, hiệu quả.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam yêu cầu các LĐLĐ thành phố tiếp tục phát huy thế mạnh nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động trong thời gian tới, tiếp tục là chỗ dựa vững chắc cho đoàn viên - lao động.