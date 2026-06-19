Thêm 3 Công đoàn cơ sở được thành lập tại phường Phú Thạnh

Ngày 19-6, Công đoàn phường Phú Thạnh đã tổ chức lễ công bố quyết định thành lập và ra mắt Ban chấp hành Công đoàn cơ sở tại 3 doanh nghiệp.
Bao gồm Công ty TNHH Kỹ thuật DKV, Công ty TNHH Rexam và Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Năng Tín 86. Tại chương trình, Công đoàn phường cũng đã trao quyết định kết nạp 105 đoàn viên mới.
Một số hình ảnh tại chương trình
Từ đầu năm đến nay, Công đoàn phường Phú Thạnh đã thành lập được 6 Công đoàn cơ sở với 170 đoàn viên, nâng tổng số Công đoàn cơ sở do Công đoàn phường quản lý lên 185 với tổng số đoàn viên là 5.919 người.
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