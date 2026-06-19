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Lao động

Thêm 3 Công đoàn cơ sở được thành lập tại phường Phú Thạnh

MAI CHI

(NLĐO) - Công đoàn phường Phú Thạnh, TPHCM hiện quản lý 185 Công đoàn cơ sở với tổng số 5.919 đoàn viên

Ngày 19-6, Công đoàn phường Phú Thạnh đã tổ chức lễ công bố quyết định thành lập và ra mắt Ban chấp hành Công đoàn cơ sở tại 3 doanh nghiệp.

Bao gồm Công ty TNHH Kỹ thuật DKV, Công ty TNHH Rexam và Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Năng Tín 86. Tại chương trình, Công đoàn phường cũng đã trao quyết định kết nạp 105 đoàn viên mới.

Thêm 3 Công đoàn cơ sở được thành lập tại phường Phú Thạnh - Ảnh 1.
Thêm 3 Công đoàn cơ sở được thành lập tại phường Phú Thạnh - Ảnh 2.
Thêm 3 Công đoàn cơ sở được thành lập tại phường Phú Thạnh - Ảnh 3.

Một số hình ảnh tại chương trình

Từ đầu năm đến nay, Công đoàn phường Phú Thạnh đã thành lập được 6 Công đoàn cơ sở với 170 đoàn viên, nâng tổng số Công đoàn cơ sở do Công đoàn phường quản lý lên 185 với tổng số đoàn viên là 5.919 người.

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