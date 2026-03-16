Hành động đáng khen của người phụ nữ ở Tây Ninh

Ngày 16-3, Công an xã Mỹ Yên, tỉnh Tây Ninh cho biết đã hỗ trợ thực hiện thủ tục trao trả số tiền 164 triệu đồng do chuyển khoản nhầm cho một công dân trên địa bàn.

Trước đó, vào khoảng 18 giờ ngày 14-3, bà Nguyễn Thị Thanh Thủy (SN 1984; ngụ ấp Phước Toàn, xã Mỹ Yên) bất ngờ kiểm tra tài khoản ngân hàng thì phát hiện có người lạ chuyển vào 164 triệu đồng.

Công an xã Mỹ Yên hỗ trợ bà Nguyễn Thị Thanh Thủy chuyển trả lại toàn bộ số tiền mà ông Nguyễn Hữu Dinh chuyển nhầm.

Nhận thấy đây là sự cố chuyển nhầm và hiểu được tâm lý lo lắng của người mất tiền nên ngay trong tối cùng ngày, bà Thủy đã trực tiếp đến Công an xã Mỹ Yên trình báo.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Mỹ Yên đã nhanh chóng phối hợp với các ngân hàng liên quan để rà soát lịch sử giao dịch.

Qua đó, đã xác định được người chuyển nhầm là ông Nguyễn Hữu Dinh (SN 1988; quê quán Ninh Bình; hiện đang tạm trú tại xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh).

Làm việc với cơ quan chức năng, ông Dinh cho biết trong lúc thực hiện giao dịch điện tử vào ngày 14-3, do sơ suất nên đã bấm nhầm số tài khoản, dẫn đến việc chuyển toàn bộ số tiền lớn trên cho người lạ.

"Tôi cứ nghĩ là sẽ mất trắng hoặc mất rất nhiều thời gian mới lấy lại được. Hành động của chị Thủy và sự hỗ trợ tận tình của các anh công an làm tôi thực sự xúc động" – ông Dinh chia sẻ.