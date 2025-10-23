Hành động đẹp lúc rạng sáng 23-10 trên Quốc lộ 13, TP HCM

Ngày 23-10, Trạm CSGT Quốc lộ 13, Phòng CSGT Công an TP HCM cho biết sáng nay đơn vị đã bảo đảm an toàn cho người dân và học sinh qua khu vực ngập nước.

Lực lượng CSGT hỗ trợ người dân đi qua điểm ngập

Theo đó, vào lúc 5 giờ sáng cùng ngày, tại đường ĐT749A, khu phố Cầu Quan, phường Long Nguyên, TP HCM (trước đây là TP Bến Cát, tỉnh Bình Dương) xảy ra mưa lớn dẫn đến ngập nước đoạn qua Cầu Quan.

Việc này gây nguy hiểm cho người dân và phương tiện tham gia giao thông, đặc biệt là thời điểm phụ huynh đưa con đi học.

Hành động đẹp của cán bộ, chiến sĩ Trạm CSGT Quốc lộ 13

Để hỗ trợ người dân, Trạm CSGT Quốc lộ 13 do thiếu tá Nguyễn Văn Hùng, Phó Trạm trưởng đã chỉ huy bố trí lực lượng điều tiết giao thông, dùng xe ô tô chở người và phương tiện qua điểm ngập nước, bảo đảm an toàn cho người dân khi qua khu vực này.