Thể thao

Hành động “xấu xí” của Ronaldo sau chung kết C2 châu Á

Đăng Minh

(NLĐO) - Cristiano Ronaldo đi thẳng vào đường hầm, bỏ lễ nhận HCB khi đội nhà Al Nassr thua trận chung kết AFC Champions League Two hôm 17-5.

Ronaldo lần nữa trở thành tâm điểm nhưng không phải vì bàn thắng hay kỷ lục. Sau khi Al Nassr thua Gamba Osaka 0-1 ở chung kết AFC Champions League Two, thủ quân người Bồ Đào Nha lắc đầu rồi đi thẳng vào đường hầm, thay vì ở lại nhận HCB cùng đồng đội.

Hình ảnh ấy nhanh chóng gây bùng nổ tranh luận trên mạng xã hội, phần lớn chỉ trích thái độ của tiền đạo 41 tuổi sau trận chung kết thất bại.

Hành động “xấu xí” của Ronaldo sau chung kết C2 châu Á - Ảnh 1.

Ronaldo rời sân ngay sau trận Al Nassr thua Gamba Osaka 0-1 ở chung kết AFC Champions League Two.

Điều khiến CĐV phản ứng mạnh là Ronaldo không chỉ là ngôi sao lớn nhất trên sân mà còn là đội trưởng Al Nassr. Ở vị trí ấy, anh được kỳ vọng đứng cùng tập thể trong cả chiến thắng lẫn thất bại.

Việc rời sân trước lễ trao giải vì thế bị nhiều người xem là hành động thiếu chuyên nghiệp, nhất là khi các đồng đội vẫn bước lên bục nhận huy chương.

Một số CĐV mỉa mai Ronaldo vì bỏ lỡ cơ hội trong trận, rồi tiếp tục để lại hình ảnh không đẹp ở lễ trao giải.

Có người cho rằng phản ứng này không phù hợp với hình ảnh thể thao mà anh xây dựng suốt sự nghiệp. Trên Reddit, một tài khoản viết: "Ronaldo biến mất ở lễ trao giải, không nhận huy chương. Đây là lần đầu tôi thấy chuyện như vậy".

Tuy nhiên, vẫn có những ý kiến bênh vực Ronaldo. Một số CĐV cho rằng thất bại của Al Nassr không thể đổ hết lên vai anh, nhất là khi đội bóng Ả Rập Saudi kiểm soát bóng và dứt điểm nhiều hơn nhưng bất lực trước hàng thủ Gamba Osaka.

"Phản ứng của Ronaldo phản ánh nỗi thất vọng lớn hơn là sự coi thường giải đấu"- người khác bênh tiền đạo Bồ Đào Nha.

Dù vậy, màn trình diễn của Ronaldo trong trận chung kết không đủ để bảo vệ anh trước làn sóng chỉ trích. Anh dứt điểm 5 lần nhưng không lần nào buộc thủ môn đối phương phải cứu thua.

Theo Fotmob, chủ nhân 5 Quả bóng Vàng chỉ được chấm 5,9 điểm, thấp thứ hai đội hình Al Nassr, hơn mỗi thủ môn Bento.

Thất bại này còn nối dài chuỗi kết quả đáng quên của Al Nassr trong các trận tranh danh hiệu kể từ khi Ronaldo gia nhập đầu năm 2023. 

Đây là trận chung kết thứ tư liên tiếp đội bóng họ thất bại, sau King Cup 2024 và hai trận Siêu cúp Saudi năm 2024, 2025.

Tổng cộng, Al Nassr đã bỏ lỡ 14 danh hiệu chính thức trong hơn ba năm có Ronaldo.

Ở chiều ngược lại, đội bóng Gamba Osaka đã tạo nên dấu mốc lịch sử. Bàn thắng của Deniz Hummet ở phút 30 giúp đại diện Nhật Bản trở thành đội đầu tiên vô địch cả AFC Champions League lẫn AFC Champions League Two.

Thủ môn 18 tuổi Rui Araki cũng gây chú ý khi có 6 pha cứu thua trong trận chung kết C2 châu Á.

Ronaldo và các đồng đội vẫn còn cơ hội cứu vãn mùa giải khi Al Nassr gặp Damac ở vòng cuối Saudi Pro League ngày 22-5.

Chiến thắng ở vòng cuối sẽ giúp Al Nassr chắc chắn vô địch. Nếu hòa hoặc thua, họ phải chờ Al Hilal sảy chân, trong trường hợp hai đội bằng điểm, Al Hilal sẽ xếp trên nhờ thành tích đối đầu tốt hơn.

Ronaldo làm nên điều chưa từng có trong lịch sử

Ronaldo làm nên điều chưa từng có trong lịch sử

(NLĐO) - Cristiano Ronaldo trở thành cầu thủ đầu tiên cán mốc 100 bàn tại 3 giải quốc gia khác nhau gồm Ngoại hạng Anh, La Liga và Saudi Pro League.

Ronaldo chỉ trích cầu thủ Saudi Pro League khi giúp Al-Nassr thắng lợi

(NLĐO) - Ronaldo ghi bàn giúp Al-Nassr giành chiến thắng, kèm theo phát biểu mang tính công kích vào các cầu thủ đang thi đấu tại Ả Rập Saudi.

Al-Nassr thắng 5-1, Ronaldo nhận điểm thấp nhất

(NLĐO) - Ronaldo và đồng đội vừa có chiến thắng tại giải đấu châu lục, và giành vé vào chung kết C2 châu Á nhưng điểm số của chân sút Bồ Đào Nha lại kém nhất.

