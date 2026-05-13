Ronaldo chết lặng khi đồng đội khiến Al-Nassr tụt chiến thắng, chưa thể vô địch sớm

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Ronaldo chết lặng khi đồng đội khiến Al-Nassr tụt chiến thắng, chưa thể vô địch sớm

Quốc An - Ảnh: X

(NLĐO) Rạng sáng 13-5, Ronaldo và đồng đội tiếp đón Al-Hilal và có lợi thế dẫn bàn nhưng vẫn đánh rơi điểm số phút cuối, dù thi đấu trên sân nhà.

Rạng sáng 13-5, Al-Nassr tiếp đón Al-Hilal và tưởng như đã cầm chắc chiến thắng khi Mohamed Simakan ghi bàn mở tỉ số ở phút 37 sau pha dứt điểm cận thành. Có lợi thế dẫn trước, đội bóng của Cristiano Ronaldo kiểm soát thế trận trong 90 phút chính thức, và tiến rất gần chức vô địch Saudi Pro League (SPL).

Tuy nhiên, kịch bản khó lường xảy ra đúng ở những giây cuối cùng. Phút 90+8, thủ môn Bento mắc sai lầm khó tin khi bắt không dính bóng, khiến bóng bật ngược vào lưới, tạo điều kiện cho Al-Hilal gỡ hòa 1-1.

Ronaldo chết lặng khi đồng đội khiến Al-Nassr tụt chiến thắng, chưa thể vô địch sớm - Ảnh 1.

Ronaldo như chết lặng khi đồng đội khiến CLB đánh rơi 2 điểm ngay trên sân nhà

Bàn thua muộn khiến các cầu thủ Al-Nassr, đặc biệt là Ronaldo, chết lặng vì đánh rơi chiến thắng trong thời điểm quyết định của mùa giải.

K79oUsmqwaE9kYpd

Với trận hòa này, Al-Nassr chưa thể đăng quang sớm nhưng vẫn nắm quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch khi mùa giải còn một vòng đấu.

Ronaldo chết lặng khi đồng đội khiến Al-Nassr tụt chiến thắng, chưa thể vô địch sớm - Ảnh 2.

Al-Nassr và Ronaldo chưa thể ăn mừng chức vô địch sớm dù dẫn bàn

Ở trận cuối diễn ra ngày 21-5, Ronaldo cùng đồng đội sẽ lên ngôi nếu đánh bại Damac trên sân nhà. Nếu chỉ có kết quả hòa, cơ hội vô địch của Al-Nassr vẫn còn nhưng phải chờ kết quả từ Al-Hilal, trong bối cảnh khoảng cách điểm số và hiệu số giữa hai đội không chênh lệch nhiều, và đối thủ đang thi đấu ít hơn 1 trận.

Bên cạnh mục tiêu Saudi Pro League, Cristiano Ronaldo còn đứng trước cơ hội giành danh hiệu lớn cùng Al-Nassr tại AFC Champions League Two, nơi đội bóng Ả Rập Saudi sẽ chạm trán Gamba Osaka ở trận chung kết.

Tin liên quan

Ronaldo chỉ trích cầu thủ Saudi Pro League khi giúp Al-Nassr thắng lợi

Ronaldo chỉ trích cầu thủ Saudi Pro League khi giúp Al-Nassr thắng lợi

(NLĐO) - Ronaldo ghi bàn giúp Al-Nassr giành chiến thắng, kèm theo phát biểu mang tính công kích vào các cầu thủ đang thi đấu tại Ả Rập Saudi.

Al-Nassr thắng 5-1, Ronaldo nhận điểm thấp nhất

(NLĐO) - Ronaldo và đồng đội vừa có chiến thắng tại giải đấu châu lục, và giành vé vào chung kết C2 châu Á nhưng điểm số của chân sút Bồ Đào Nha lại kém nhất.

Ronaldo và con trai có thể cùng thi đấu chuyên nghiệp tại Al-Nassr

(NLĐO) - Trong một động thái mới nhất, CLB Al-Nassr đang cân nhắc đôn Ronaldo Jr lên đội 1 để sát cánh cùng người cha.

Ronaldo Al-Nassr
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo