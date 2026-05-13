Ronaldo chết lặng khi đồng đội khiến Al-Nassr tụt chiến thắng, chưa thể vô địch sớm

Rạng sáng 13-5, Al-Nassr tiếp đón Al-Hilal và tưởng như đã cầm chắc chiến thắng khi Mohamed Simakan ghi bàn mở tỉ số ở phút 37 sau pha dứt điểm cận thành. Có lợi thế dẫn trước, đội bóng của Cristiano Ronaldo kiểm soát thế trận trong 90 phút chính thức, và tiến rất gần chức vô địch Saudi Pro League (SPL).

Tuy nhiên, kịch bản khó lường xảy ra đúng ở những giây cuối cùng. Phút 90+8, thủ môn Bento mắc sai lầm khó tin khi bắt không dính bóng, khiến bóng bật ngược vào lưới, tạo điều kiện cho Al-Hilal gỡ hòa 1-1.

Ronaldo như chết lặng khi đồng đội khiến CLB đánh rơi 2 điểm ngay trên sân nhà

Bàn thua muộn khiến các cầu thủ Al-Nassr, đặc biệt là Ronaldo, chết lặng vì đánh rơi chiến thắng trong thời điểm quyết định của mùa giải.

Với trận hòa này, Al-Nassr chưa thể đăng quang sớm nhưng vẫn nắm quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch khi mùa giải còn một vòng đấu.

Al-Nassr và Ronaldo chưa thể ăn mừng chức vô địch sớm dù dẫn bàn

Ở trận cuối diễn ra ngày 21-5, Ronaldo cùng đồng đội sẽ lên ngôi nếu đánh bại Damac trên sân nhà. Nếu chỉ có kết quả hòa, cơ hội vô địch của Al-Nassr vẫn còn nhưng phải chờ kết quả từ Al-Hilal, trong bối cảnh khoảng cách điểm số và hiệu số giữa hai đội không chênh lệch nhiều, và đối thủ đang thi đấu ít hơn 1 trận.

Bên cạnh mục tiêu Saudi Pro League, Cristiano Ronaldo còn đứng trước cơ hội giành danh hiệu lớn cùng Al-Nassr tại AFC Champions League Two, nơi đội bóng Ả Rập Saudi sẽ chạm trán Gamba Osaka ở trận chung kết.

