Hạnh phúc và tự hào

Mặc dù 6 giờ 30 phút ngày 2-9 mới diễn ra lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành nhưng từ sáng 1-9, hàng trăm ngàn người dân đã tới "giữ chỗ" tại các vị trí đẹp trên các tuyến phố quanh Quảng trường Ba Đình và nơi các khối xe, pháo, khối diễu binh, diễu hành sẽ đi qua. Dường như mọi người đều thức trắng đêm để được chứng kiến lễ kỷ niệm thiêng liêng. Trong khi chờ đợi, dù mệt vì trời lúc nắng, lúc mưa, nhưng ai cũng háo hức, hân hoan, tự hào và mọi người cùng nhau hát vang các bài ca ngợi Đảng, ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Trong đêm 1-9, hơn 50.000 suất lương khô đã được Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng) cấp phát đến người dân tại 6 điểm có tập trung đông nhân dân xem diễu binh. Nhiều nhà hảo tâm cũng mua bánh, nước lọc để tặng người dân. Nhà ông Nguyễn Văn Tuấn ở phố Nguyễn Thái Học được Chính phủ gửi tặng 600.000 đồng mừng Quốc khánh cho 6 nhân khẩu. Gia đình ông không giữ lại mà mang mua nước, hoa quả để mời bà con từ xa về dự lễ.

Chia sẻ với phóng viên Báo Người Lao Động, cựu chiến binh Đỗ Cao Chức (tỉnh Phú Thọ) cho biết ông rất tự hào khi được tận mắt chiêm ngưỡng vũ khí quân sự, xe đặc chủng của công an, cùng đoàn quân diễu binh, diễu hành oai hùng... "Đất nước đã đổi mới và phát triển mạnh mẽ, quân đội ta đã ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, sánh ngang với nhiều cường quốc trong khu vực và trên thế giới. Mong rằng thế hệ mai sau tiếp tục giữ vững độc lập, phát huy truyền thống anh hùng của cha ông, để xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, giàu mạnh" - ông Chức bày tỏ.

Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng) cấp phát lương khô đến người dân chờ xem diễu binh, diễu hành Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Mắt dõi theo đoàn quân bước đều tăm tắp, oai nghiêm với trang thiết bị hiện đại trên phố Hùng Vương, cựu chiến binh Dương Trọng Liêm (70 tuổi, Hà Nội) xúc động nói: "Quá đẹp, quá hùng tráng. Mỗi bước chân của các chiến sĩ không chỉ cho thấy sự trưởng thành lớn mạnh của quân đội ta mà còn là biểu tượng của một đất nước đang vươn lên mạnh mẽ".

Trong đội hình diễu binh, diễu hành, hình ảnh hai mẹ con chị Hoàng Thị Thúy Hằng, Nguyễn Quỳnh Hoa cùng sải bước trong Khối Phụ nữ trở thành khoảnh khắc đáng nhớ, tự hào của gia đình. Theo chị Hằng, đây là một cảm xúc thiêng liêng khó diễn tả. "Từng bước chân không chỉ mang ý nghĩa cá nhân, mà còn là sự kết nối của hàng triệu trái tim phụ nữ cùng hướng về Tổ quốc thân yêu" - chị Hoa nói.

Trong khi đó, bà Trần Thị Nhung chờ đón con trai, chiến sĩ Trần Đình Đức, trong tổ quân kỳ khối Nam sĩ quan Hải quân cùng đồng đội đi về trên phố. "Tôi hạnh phúc khi được thấy con mình cống hiến cho Tổ quốc" - bà Nhung xúc động.

Lần đầu tiên Khối kiều bào tham gia diễu binh, diễu hành Vinh dự, tự hào và trách nhiệm là cảm xúc chung của 50 thành viên Khối kiều bào đến từ nhiều quốc gia trên thế giới tham gia diễu hành tại Lễ kỷ niệm. Đây là lần đầu tiên kiều bào có một khối diễu hành trong ngày lễ trọng đại của đất nước. Anh Nguyễn Duy Anh - Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Fukuoka (Nhật Bản) - cho biết khi khoác trên mình màu cờ sắc áo, cùng bước đều trong dòng người đại diện cho Khối kiều bào, anh cảm nhận rõ hơn bao giờ hết niềm tự hào dân tộc, sự gắn bó với quê hương và trách nhiệm của một người con xa Tổ quốc. D.Ngọc



