HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Hạnh phúc và tự hào

Nguyễn Thế

Đất nước đã đổi mới và phát triển mạnh mẽ, quân đội ta đã ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, sánh ngang với nhiều cường quốc

 Mặc dù 6 giờ 30 phút ngày 2-9 mới diễn ra lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành nhưng từ sáng 1-9, hàng trăm ngàn người dân đã tới "giữ chỗ" tại các vị trí đẹp trên các tuyến phố quanh Quảng trường Ba Đình và nơi các khối xe, pháo, khối diễu binh, diễu hành sẽ đi qua. Dường như mọi người đều thức trắng đêm để được chứng kiến lễ kỷ niệm thiêng liêng. Trong khi chờ đợi, dù mệt vì trời lúc nắng, lúc mưa, nhưng ai cũng háo hức, hân hoan, tự hào và mọi người cùng nhau hát vang các bài ca ngợi Đảng, ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Trong đêm 1-9, hơn 50.000 suất lương khô đã được Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng) cấp phát đến người dân tại 6 điểm có tập trung đông nhân dân xem diễu binh. Nhiều nhà hảo tâm cũng mua bánh, nước lọc để tặng người dân. Nhà ông Nguyễn Văn Tuấn ở phố Nguyễn Thái Học được Chính phủ gửi tặng 600.000 đồng mừng Quốc khánh cho 6 nhân khẩu. Gia đình ông không giữ lại mà mang mua nước, hoa quả để mời bà con từ xa về dự lễ.

Chia sẻ với phóng viên Báo Người Lao Động, cựu chiến binh Đỗ Cao Chức (tỉnh Phú Thọ) cho biết ông rất tự hào khi được tận mắt chiêm ngưỡng vũ khí quân sự, xe đặc chủng của công an, cùng đoàn quân diễu binh, diễu hành oai hùng... "Đất nước đã đổi mới và phát triển mạnh mẽ, quân đội ta đã ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, sánh ngang với nhiều cường quốc trong khu vực và trên thế giới. Mong rằng thế hệ mai sau tiếp tục giữ vững độc lập, phát huy truyền thống anh hùng của cha ông, để xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, giàu mạnh" - ông Chức bày tỏ.

Hạnh phúc và tự hào - Ảnh 1.

Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng) cấp phát lương khô đến người dân chờ xem diễu binh, diễu hành Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Mắt dõi theo đoàn quân bước đều tăm tắp, oai nghiêm với trang thiết bị hiện đại trên phố Hùng Vương, cựu chiến binh Dương Trọng Liêm (70 tuổi, Hà Nội) xúc động nói: "Quá đẹp, quá hùng tráng. Mỗi bước chân của các chiến sĩ không chỉ cho thấy sự trưởng thành lớn mạnh của quân đội ta mà còn là biểu tượng của một đất nước đang vươn lên mạnh mẽ".

TIN LIÊN QUAN

Trong đội hình diễu binh, diễu hành, hình ảnh hai mẹ con chị Hoàng Thị Thúy Hằng, Nguyễn Quỳnh Hoa cùng sải bước trong Khối Phụ nữ trở thành khoảnh khắc đáng nhớ, tự hào của gia đình. Theo chị Hằng, đây là một cảm xúc thiêng liêng khó diễn tả. "Từng bước chân không chỉ mang ý nghĩa cá nhân, mà còn là sự kết nối của hàng triệu trái tim phụ nữ cùng hướng về Tổ quốc thân yêu" - chị Hoa nói.

Trong khi đó, bà Trần Thị Nhung chờ đón con trai, chiến sĩ Trần Đình Đức, trong tổ quân kỳ khối Nam sĩ quan Hải quân cùng đồng đội đi về trên phố. "Tôi hạnh phúc khi được thấy con mình cống hiến cho Tổ quốc" - bà Nhung xúc động.

Lần đầu tiên Khối kiều bào tham gia diễu binh, diễu hành

Vinh dự, tự hào và trách nhiệm là cảm xúc chung của 50 thành viên Khối kiều bào đến từ nhiều quốc gia trên thế giới tham gia diễu hành tại Lễ kỷ niệm. Đây là lần đầu tiên kiều bào có một khối diễu hành trong ngày lễ trọng đại của đất nước.

Anh Nguyễn Duy Anh - Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Fukuoka (Nhật Bản) - cho biết khi khoác trên mình màu cờ sắc áo, cùng bước đều trong dòng người đại diện cho Khối kiều bào, anh cảm nhận rõ hơn bao giờ hết niềm tự hào dân tộc, sự gắn bó với quê hương và trách nhiệm của một người con xa Tổ quốc.

D.Ngọc


Tin liên quan

Nghệ sĩ Việt gác show, hòa nhịp cùng lễ diễu binh, diễu hành 2-9

Nghệ sĩ Việt gác show, hòa nhịp cùng lễ diễu binh, diễu hành 2-9

(NLĐO) - Hàng trăm nghệ sĩ tràn đầy tự hào khi hoàn thành Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Khoảnh khắc các khối diễu binh, diễu hành "tỏa sáng" trong sự hân hoan của người dân

(NLĐO) - Sau khi diễu binh qua Quảng trường Ba Đình, các đội hình diễu binh, diễu hành lần lượt tỏa ra khắp tuyến phố trong sự chào đón hân hoan của người dân.

Những hình ảnh ấn tượng trong diễu binh, diễu hành ngày Quốc khánh 2-9

(NLĐO) - Sáng ngày 2-9 trên Quảng trường Ba Đình lịch sử đã diễn ra Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9.

Quảng trường Ba Đình diễu binh, diễu hành Chủ tịch Hồ Chí Minh Quốc Khánh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo