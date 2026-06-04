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Văn hóa - Văn nghệ

Hát bội TPHCM xuống phố sách, tiếng trống hát bội gọi mùa hè 2026

Thanh Hiệp (Ảnh do nghệ sĩ cung cấp)

(NLĐO) - Dư âm từ chương trình "Hát bội với âm nhạc dân tộc" tại Đường Sách TPHCM đã tác động đến nghệ sĩ và khán giả trẻ sâu sắc

Hát bội TP HCM xuống phố sách, tiếng trống hát bội gọi mùa hè 2026 - Ảnh 1.

Chương trình "Hát bội với âm nhạc dân tộc" tại Đường Sách TP.HCM

Chiều cuối tháng 5 và những ngày đầu tháng 6, giữa nhịp đi nhanh của đô thị, có những khoảnh khắc người ta bất ngờ dừng lại trước tiếng trống chầu, tiếng đàn réo rắt và những gương mặt hóa trang rực rỡ xuất hiện giữa Đường Sách TPHCM.

Nỗ lực lớn của Nhà hát Nghệ thuật Hát Bội TPHCM

Nghệ sĩ Thanh Bình (Nhà hát Nghệ thuật Hát Bội TPHCM) cho biết, hai buổi biểu diễn của chương trình Hát bội với âm nhạc dân tộc do Nhà hát Nghệ thuật Hát bội TPHCM thực hiện đã tạo nên một không gian nghệ thuật khác biệt: nơi di sản bước ra khỏi sân khấu hộp để đi vào đời sống.

Đường Sách vốn là nơi của tri thức, của nhịp sống văn hóa đô thị. Khi hát bội hiện diện ở đó, bộ môn từng được xem là "khó xem", "kén khán giả" bỗng trở nên gần gũi hơn.

Hát bội TP HCM xuống phố sách, tiếng trống hát bội gọi mùa hè 2026 - Ảnh 2.

Chương trình "Hát bội với âm nhạc dân tộc" tại Đường Sách TP.HCM giao lưu với khán giả

Những em nhỏ ngồi sát sân khấu chăm chú nhìn từng nét mặt nhân vật, những phụ huynh vừa giải thích cho con về màu sắc hóa trang vừa dùng điện thoại ghi lại khoảnh khắc hiếm hoi ấy, những du khách nước ngoài dừng chân thật lâu trước tiếng trống và nhịp phách…

Tất cả tạo nên một bức tranh cho thấy di sản vẫn có khả năng chạm tới công chúng nếu được đặt đúng không gian và đúng cách tiếp cận.

Khán giả trẻ yêu thích nghệ thuật hát bội

Để một em nhỏ ngồi yên xem hết một trích đoạn hát bội hôm nay không đơn thuần là thành công của một suất diễn. Đó là bước đầu tiên của hành trình gieo mầm thẩm mỹ văn hóa.

Phía sau những bộ mão, áo giáp, những lớp hóa trang cầu kỳ là tình yêu nghề bền bỉ của các nghệ sĩ Nhà hát Nghệ thuật Hát bội TPHCM.

Hát bội TP HCM xuống phố sách, tiếng trống hát bội gọi mùa hè 2026 - Ảnh 3.

Dàn nhạc cổ của Chương trình "Hát bội với âm nhạc dân tộc" tại Đường Sách TP.HCM

Với họ, mỗi lần biểu diễn ngoài không gian cộng đồng luôn đi kèm nhiều áp lực: âm thanh mở, khán giả đa dạng, người xem đi lại liên tục. Nhưng chính những không gian như vậy lại mang đến niềm vui rất khác.

Niềm vui ấy đến từ việc nhìn thấy ánh mắt tò mò của trẻ nhỏ khi lần đầu biết vì sao nhân vật trung thần vẽ mặt đỏ, gian thần vẽ mặt trắng.

Đến từ khoảnh khắc một em bé xin chụp ảnh cùng nghệ sĩ sau buổi diễn. Đến từ việc khán giả trẻ bắt đầu đặt câu hỏi thay vì quay lưng với nghệ thuật truyền thống.

Bởi suy cho cùng, điều người làm nghề mong muốn không phải chỉ là một tràng pháo tay. Họ mong có thêm người hiểu, thêm người yêu và thêm người muốn quay lại.

Hát bội TP HCM xuống phố sách, tiếng trống hát bội gọi mùa hè 2026 - Ảnh 4.

Đông khán giả trẻ xem Chương trình "Hát bội với âm nhạc dân tộc" tại Đường Sách TP.HCM

Giao lưu trực tiếp nâng tầm hiểu biết

Trong nhiều năm, câu chuyện bảo tồn hát bội thường được đặt trong khuôn khổ chính sách, đề án hay những cuộc hội thảo chuyên môn.

Nhưng bảo tồn sẽ khó đi đến tận cùng nếu thiếu những cuộc gặp gỡ trực tiếp giữa nghệ sĩ và công chúng.

Những suất diễn tại Đường Sách TPHCM cho thấy một hướng đi đáng suy nghĩ: đưa di sản đến nơi công chúng đang hiện diện thay vì chờ công chúng tìm đến di sản.

Ngày 13 và 14-6 tới, những thanh âm của nghệ thuật Hát Bội sẽ tiếp tục trở lại Đường Sách TP HCM. Có thể sẽ vẫn là tiếng trống quen thuộc, những lớp tuồng quen thuộc, những gương mặt hóa trang quen thuộc.

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