Sức khỏe

HCDC và ngành thú y TPHCM tăng cường phối hợp dữ liệu phòng bệnh lây từ động vật

Hải Yến

(NLĐO) - TPHCM luôn đối mặt nguy cơ phát sinh các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như dại, cúm gia cầm và nhiều bệnh mới nổi khác

Ngày 3-3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) cho biết vừa ký kết quy chế phối với Chi cục Chăn nuôi và Thú y TPHCM nhằm thiết lập cơ chế phối hợp chặt chẽ, phản ứng nhanh trước các nguy cơ dịch bệnh lây truyền từ động vật sang người.

HCDC và Thú y TPHCM tăng cường phối hợp dữ liệu phòng bệnh lây từ động vật - Ảnh 1.

Đại diện 2 đơn vị ký kết hợp tác

Theo HCDC, với đặc thù là đô thị đông dân, hoạt động vận chuyển, giết mổ, kinh doanh và tiêu thụ gia súc, gia cầm diễn ra sôi động, TPHCM luôn đối mặt nguy cơ phát sinh các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như dại, cúm gia cầm và nhiều bệnh mới nổi khác. 

Thực tế cho thấy nhờ duy trì phối hợp giữa ngành thú y và y tế trong thời gian qua, nhiều ổ dịch đã được phát hiện sớm, xử lý kịp thời, góp phần giảm số ca mắc và tử vong.

HCDC và Thú y TPHCM tăng cường phối hợp dữ liệu phòng bệnh lây từ động vật - Ảnh 2.

Các bệnh lây từ động vật sang người

Quy chế phối hợp lần này hướng đến xây dựng cơ chế vận hành đồng bộ theo tiếp cận "Một sức khỏe" (One Health), phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Nội dung phối hợp bao trùm toàn bộ chuỗi quản lý từ chăn nuôi, vận chuyển, giết mổ, xuất nhập khẩu, kiểm soát động vật hoang dã đến giám sát nguy cơ lây bệnh sang người. Mục tiêu xuyên suốt là phân công nhiệm vụ rõ ràng, chuẩn hóa quy trình phối hợp và sẵn sàng phương án đáp ứng khi xuất hiện tình huống dịch bệnh.

Ông Trần Phú Cường, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y TPHCM, cho biết quy chế mới tạo hành lang pháp lý và cơ chế phối hợp minh bạch, khắc phục những bất cập trong trao đổi thông tin dịch bệnh trước đây. Trong bối cảnh tổ chức bộ máy có nhiều thay đổi, việc thống nhất đầu mối, chuẩn hóa quy trình và tăng cường ứng dụng công nghệ trong chia sẻ dữ liệu, thiết lập hệ thống cảnh báo sớm được xác định là yêu cầu cấp thiết nhằm bảo đảm quản lý xuyên suốt, không gián đoạn.

Ở góc độ ngành y tế, ông Nguyễn Hồng Tâm, Giám đốc HCDC, nhấn mạnh các bệnh truyền nhiễm mới nổi, đặc biệt là bệnh lây từ động vật sang người, đang diễn biến phức tạp và tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch lớn. 

Việc ký kết lần này có ý nghĩa quan trọng trong nâng cao hiệu quả giám sát, truyền thông phòng bệnh, quản lý sức khỏe vật nuôi, giám sát tiêm phòng và duy trì hệ thống cảnh báo sớm. 

Cơ chế chia sẻ dữ liệu thường xuyên giữa hai ngành sẽ giúp rút ngắn thời gian điều tra, xử lý ổ dịch, triển khai kịp thời các biện pháp dự phòng, qua đó bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Bệnh lây qua đường tình dục gia tăng, trẻ sơ sinh cũng mắc

Bệnh lây qua đường tình dục gia tăng, trẻ sơ sinh cũng mắc

(NLĐO) - Các bệnh lây qua đường tình dục đang gia tăng, tiềm ẩn nguy cơ vô sinh, ung thư và lây lan cộng đồng, trong đó có bệnh giang mai lây từ mẹ sang con.

Chuyên gia cảnh báo về một căn bệnh nguy hiểm, lây lan nhanh, tỉ lệ tử vong cao

(NLĐO) - Bệnh não mô cầu lây truyền chủ yếu qua đường hô hấp, đặc biệt trong môi trường sinh hoạt đông người như trường học, ký túc xá, doanh trại...

Bác sĩ cảnh báo một loại virus lây nhanh, nguy hiểm cho trẻ

(NLĐO)- Virus hợp bào hô hấp RSV là một trong những tác nhân virus hô hấp quan trọng, mức độ nguy hiểm không thua kém cúm hay COVID-19

