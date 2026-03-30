HĐND phường Phú Thuận, TPHCM: Ổn định tổ chức bộ máy, chăm lo an sinh xã hội

Chiều 30-3, HĐND phường Phú Thuận (TPHCM) khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031 đã tổ chức kỳ họp thứ nhất nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy và quyết định các nội dung quan trọng.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Châu Xuân Đại Thắng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Thuận nhấn mạnh, kỳ họp có ý nghĩa quan trọng trong việc kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền địa phương sau khi thành lập phường mới. Đồng thời, đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu kỹ tài liệu, tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến để kỳ họp đạt kết quả cao, tạo nền tảng thuận lợi cho việc triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn phường.

Ông Châu Xuân Đại Thắng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Thuận phát biểu tại kỳ họp

Tại kỳ họp, HĐND phường Phú Thuận đã bầu ông Châu Xuân Đại Thắng giữ chức Chủ tịch HĐND phường; bà Hồ Thị Phước Lộc giữ chức Phó Chủ tịch HĐND phường; bà Châu Thị Ngọc Hà - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Xây dựng Đảng giữ chức Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách; ông Phạm Bảo Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy giữ chức Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội.

Về phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ mới, ông Châu Xuân Đại Thắng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Thuận đề nghị toàn thể cán bộ phường phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nhanh chóng đưa bộ máy vào hoạt động ổn định. Đồng thời, tập trung rà soát các nhiệm vụ trọng tâm, chủ động xây dựng chương trình công tác, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, chú trọng công tác cải cách hành chính và phục vụ người dân.

Đại biểu tham dự bỏ phiếu bầu tại kỳ họp.

Bên cạnh đó, ông Châu Xuân Đại Thắng cũng nhấn mạnh việc tăng cường phối hợp giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị, phát huy vai trò giám sát của HĐND, tạo sự đồng thuận trong nhân dân nhằm thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng phường Phú Thuận phát triển ổn định trong nhiệm kỳ mới.

Cũng tại kỳ họp, HĐND phường Phú Thuận đã tiến hành bầu các chức danh của UBND phường, gồm: Ông Lê Lợi - Phó Bí thư Đảng ủy phường giữ chức Chủ tịch UBND phường. Các Phó Chủ tịch UBND phường gồm: bà Dương Thị Cẩm Hồng, ông Nguyễn Tuấn Khải.

Tập thể UBND phường Phú Thuận khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt tại kỳ họp.

Phát biểu nhận nhiệm vụ tại kỳ họp, ông Lê Lợi bày tỏ lời cảm ơn sự tín nhiệm của các đại biểu đã bầu ông giữ chức Chủ tịch UBND phường nhiệm kỳ 2026-2031. Theo ông Lê Lợi, đây là niềm vinh dự lớn nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Phú Thuận.

Ông Lê Lợi - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Phú Thuận phát biểu nhận nhiệm vụ.

Ông Lê Lợi cho biết, trong thời gian tới, UBND phường sẽ tập trung nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, đảm bảo bộ máy chính quyền hoạt động thông suốt, hiệu quả. Đồng thời, tập trung triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quản lý đô thị, chăm lo an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn phường.



