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Thời sự

Hé lộ lai lịch nghi phạm dùng đá đập đầu, cướp tài sản của ông lão bán vé số

Nguyễn Tiến

(NLĐO)- Công an bắt giữ Dương Công Nhạc, người có tiền sử mắc bệnh tâm thần, bị nghi dùng bê tông đánh cụ ông 70 tuổi đang ngủ rồi cướp khoảng 1 triệu đồng.

Ngày 17-6, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đang tạm giữ Dương Công Nhạc (SN 1986, quê xã Vĩnh Thành, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra hành vi cướp tài sản của ông Nguyễn Văn Hòa (SN 1955).

Camera ghi cảnh thanh niên đánh ông lão bán vé số đến bất động rồi cướp tài sản.

Theo thông tin từ cơ quan công an, qua công tác quản lý địa bàn, Công an xã Thủ Thừa nắm được vào rạng sáng 12-6 xảy ra vụ một người đàn ông lớn tuổi bị hành hung, cướp tài sản tại khu vực ấp 5, xã Thủ Thừa.

Nạn nhân là ông Nguyễn Văn Hòa, sống lang thang bằng nghề nhặt ve chai. Khoảng 1 giờ 30 phút ngày 12-6, khi đang nằm ngủ bên lề Quốc lộ 1, ông Hòa bất ngờ bị một thanh niên dùng hung khí tấn công rồi cướp khoảng 1 triệu đồng và bỏ trốn.

Do chỉ bị xây xát vùng đầu và được người thân đưa về chăm sóc nên ông Hòa không trình báo cơ quan công an. Trong quá trình xác minh, ông cho biết người này từng nhiều lần gặp và nói chuyện với mình, có biểu hiện thần kinh không bình thường nhưng không biết tên tuổi.

Đến sáng 15-6, sau khi trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh và clip ghi lại vụ việc, Công an xã Thủ Thừa phối hợp Phòng PC02 Công an tỉnh Tây Ninh khám nghiệm hiện trường, thu giữ một cục bê tông nghi là hung khí gây án và trích xuất camera phục vụ điều tra.

Từ dữ liệu camera, lực lượng chức năng nhận diện nghi phạm cao khoảng 1,69 m, dáng người mập, tóc cắt kiểu bờm ngựa, điều khiển xe máy Wave màu xanh - vàng mang biển kiểm soát 65P5-...

Hé lộ lai lịch nghi phạm cướp tài sản của cụ ông 70 tuổi tại Tây Ninh - Ảnh 1.

Camera an ninh ghi lại hình ảnh nghi phạm trước thời điểm bị bắt.

Quá trình tra cứu cho thấy chủ đăng ký chiếc xe là ông Lê Anh Tuấn, nhưng người này khai đã bán xe từ năm 2010 và không còn nhớ người mua.

Mở rộng xác minh, thông qua phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và hệ thống camera giám sát, công an phát hiện chiếc xe xuất hiện lần cuối tại khu vực chân cầu Tân Hương, tỉnh Đồng Tháp và xác định người nghi vấn là Dương Công Nhạc.

Hé lộ lai lịch nghi phạm cướp tài sản của cụ ông 70 tuổi tại Tây Ninh - Ảnh 2.

Công an bắt giữ Dương Công Nhạc sau 4 ngày truy xét.

Qua xác minh, Nhạc có tiền sử mắc bệnh tâm thần, từng được nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ người tâm thần Bến Tre và được gia đình bảo lãnh về chăm sóc từ tháng 10-2025. Khoảng 2 tháng gần đây, người này rời khỏi địa phương và gia đình không rõ tung tích.

Hé lộ lai lịch nghi phạm cướp tài sản của cụ ông 70 tuổi tại Tây Ninh - Ảnh 3.

Tang vật được lực lượng chức năng thu giữ phục vụ điều tra.

Tiếp tục truy vết, đến khoảng 14 giờ 30 phút ngày 16-6, lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ Dương Công Nhạc tại một nhà trọ trên địa bàn xã Kim Sơn, tỉnh Đồng Tháp, đồng thời thu giữ chiếc xe máy mang biển số 65P5-... cùng nhiều vật chứng liên quan.

Làm việc với cơ quan điều tra, Nhạc thừa nhận hành vi hành hung rồi cướp khoảng 1 triệu đồng của ông Nguyễn Văn Hòa vào rạng sáng 12-6.

Hiện vụ việc đã được chuyển cho Phòng PC02 Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

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