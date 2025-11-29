HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Hơn 350 vận động viên Pickleball cùng hướng về đồng bào vùng rốn lũ Đà Nẵng

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) – Giải Pickleball tranh Cúp DANASME 2025 quy tụ hơn 350 vận động viên thi đấu, cũng là dịp để cộng đồng doanh nhân Đà Nẵng góp sức hỗ trợ vùng rốn lũ.

Chiều 29-11, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Đà Nẵng phối hợp với Liên đoàn Pickleball TP Đà Nẵng tổ chức khai mạc Giải Pickleball tranh Cúp DANASME 2025.

350 VĐV Pickleball cùng hướng về đồng bào vùng rốn lũ - Ảnh 1.

Giải Pickleball do Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa phối hợp Liên đoàn Pickleball TP Đà Nẵng tổ chức

350 VĐV Pickleball cùng hướng về đồng bào vùng rốn lũ - Ảnh 2.

Trao quà và cúp lưu niệm cho các VĐV dự giải

Giải Pickleball tranh Cúp DANASME 2025 quy tụ hơn 350 vận động viên (VĐV) tham gia tranh tài ở các nội dung theo trình PVNA (Pickleball Vietnam Associates), gồm: Đôi hỗn hợp 4.8 (64 VĐV), Đôi hỗn hợp 5.3 (64 VĐV), Đôi hỗn hợp 6.2 (64 VĐV) cùng hạng mục lãnh đạo và hiệp hội.

Theo Ban tổ chức, Giải Pickleball tranh Cúp DANASME 2025 là một trong những hoạt động ý nghĩa hướng tới Đại hội Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Đà Nẵng khóa IV.

350 VĐV Pickleball cùng hướng về đồng bào vùng rốn lũ - Ảnh 3.

Hội doanh nghiệp vừa và nhỏ TP Đà Nẵng phố hợp cùng chính quyền địa phương trao hỗ trợ cho bà con vùng rốn lũ Đà Nẵng

Giải đấu được tổ chức nhằm tạo sân chơi lành mạnh, tăng cường giao lưu, gắn kết giữa các doanh nghiệp, đồng thời lan tỏa tinh thần đoàn kết - năng động - tích cực trong cộng đồng doanh nhân thành phố.

Đặc biệt, bên cạnh ý nghĩa thể thao, với sự chung tay của các nhà tài trợ và doanh nghiệp, Ban Tổ chức đã kịp thời đến thăm và trao quà hỗ trợ trực tiếp cho bà con tại huyện Đại Lộc (cũ) và xã Thạnh Mỹ - nơi chịu nhiều thiệt hại trong đợt mưa lũ vừa qua, thể hiện trách nhiệm cộng đồng và tấm lòng sẻ chia của tập thể doanh nhân TP Đà Nẵng với xã hội, cộng đồng.

Giải Pickleball tranh Cúp DANASME 2025 diễn ra trong 2 ngày 29 và 30-11. Trước lễ khai mạc, sáng cùng ngày đã diễn ra các nội dung thi đấu ở hạng mục lãnh đạo và hiệp hội.

