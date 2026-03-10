HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Hé lộ những điểm mới đáng chú ý về Ngày hội Công nghệ TPHCM - Conviction 2026

Lê Tỉnh

(NLĐO)- Conviction 2026 không chỉ tập trung vào tài sản mã hóa mà còn bao gồm fintech, AI và các chủ đề công nghệ số

Sáng 10-3, Báo Người Lao Động tổ chức talkshow trực tuyến, chủ đề "Trung tâm Tài chính quốc tế TPHCM: Cú hích nào cho thị trường tài sản số Việt Nam?".

Tại chương trình, diễn giả đã có phần chia sẻ thêm về Ngày hội Công nghệ TPHCM - Conviction 2026.

Trước đó, Conviction 2025 đã mang đến ngày hội Blockchain và AI quy mô lớn, diễn ra vào tháng 8 năm ngoái, với chủ đề "Kỷ nguyên cộng hưởng giữa blockchain và AI", có sự tham dự của lãnh đạo TPHCM và thu hút hơn 20.000 người tham dự.

Ông Phạm Phước Nguyên, Trưởng Bộ phận Phát triển Kinh doanh Ninety Eight, đại diện Ban Tổ chức Ngày hội Công nghệ TPHCM - Conviction 2026, cho rằng Việt Nam hoàn toàn có thể phát triển một chuỗi sự kiện công nghệ - tài chính quy mô khu vực, tương tự cách Singapore đang làm.

Ông Nguyên dẫn ví dụ hội nghị tiền mã hóa Token2049 , thường tổ chức cùng thời điểm với giải đua Công thức 1 (F1) tại Singapore. Hội nghị này bao gồm nhiều chương trình khác, gồm fintech (công nghệ tài chính) và công nghệ số, tạo thành cả "mùa sự kiện", giúp Singapore định vị là trung tâm tài chính số của khu vực.

Conviction cũng có thể trở thành một phần trong hệ sinh thái sự kiện như vậy nếu có sự phối hợp giữa doanh nghiệp, các tổ chức nghề nghiệp và cơ quan quản lý.

Hé lộ những điểm mới về Ngày hội công nghệ TPHCM - Conviction 2026 - Ảnh 1.

Ông Phạm Phước Nguyên - Ảnh: Quang Liêm

Ông Phạm Phước Nguyên cho hay ban tổ chức  sẵn sàng hợp tác với Trung tâm Tài chính cùng các đối tác trong và ngoài nước để xây dựng nền tảng cho hệ sinh thái fintech và tài sản số tại Việt Nam.

Ông Nguyên tiết lộ Conviction 2026 sẽ mở rộng nội dung, không chỉ tập trung vào tài sản mã hóa mà còn bao gồm fintech, AI và các chủ đề công nghệ số.

Một điểm nhấn quan trọng là các phiên đối thoại chính sách với sự tham gia của cơ quan quản lý, doanh nghiệp và nhà đầu tư quốc tế.

Nhiều doanh nghiệp nước ngoài đang rất quan tâm đến thị trường Việt Nam và muốn đến các sự kiện như Conviction để tìm hiểu định hướng chính sách cũng như cơ hội hợp tác.

"Khi tài sản số được công nhận và khung pháp lý ngày càng rõ ràng hơn, việc luân chuyển dòng vốn sẽ thuận lợi hơn trước. Các nhà đầu tư có thể tận dụng tài sản số để tạo thanh khoản. Đây cũng sẽ là một trong những chủ đề chính được thảo luận tại Conviction sắp tới"- ông Nguyên nhận xét.

Ông Phan Vũ Tuấn - Trưởng Văn phòng Luật sư Phan Law Vietnam, Phó Chủ tịch Chi hội Blockchain TP HCM - cho hay sự kiện Conviction sắp tới cần tăng cường nội dung liên quan chính sách để cộng đồng hiểu rõ khung pháp lý, biết được cá nhân và doanh nghiệp được phép làm gì, cũng như cách tham gia thị trường một cách an toàn.

Hé lộ những điểm mới về Ngày hội công nghệ TPHCM - Conviction 2026 - Ảnh 2.

Ông Phan Vũ Tuấn - Ảnh: Quang Liêm

Bên cạnh đó, các chương trình phổ cập kiến thức cơ bản về blockchain, tài sản mã hóa và tài sản số – tương tự mô hình "bình dân học vụ số" cũng cần được đẩy mạnh nhằm giúp nhà đầu tư hiểu rõ các khái niệm, nhận diện sàn giao dịch hợp pháp và các rủi ro trên thị trường.

"Các sự kiện như Conviction có thể đóng vai trò cầu nối giữa startup công nghệ và nhà đầu tư. Nếu được kết nối tốt hơn với các quỹ đầu tư, dòng vốn cho hệ sinh thái khởi nghiệp công nghệ có thể được luân chuyển hiệu quả hơn"- ông Phan Vũ Tuấn nhận định.

Tin liên quan

Start-up Việt vừa gọi vốn thành công 10 triệu USD hé lộ gì tại Conviction 2025?

Start-up Việt vừa gọi vốn thành công 10 triệu USD hé lộ gì tại Conviction 2025?

(NLĐO)- Thế giới chứng kiến cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa các “ông lớn” công nghệ khi liên tục tung ra những mô hình trí tuệ nhân tạo ngày càng thông minh.

TP HCM muốn hợp tác với doanh nghiệp Trung Quốc phát triển AI, Blockchain

(NLĐO) - TP HCM xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo toàn diện, muốn hợp tác với doanh nghiệp Trung Quốc trong phát triển AI, Big Data, blockchain...

Cần chiến lược phát triển blockchain

Blockchain là công nghệ lý tưởng trong việc xác thực, minh bạch và bảo toàn dữ liệu

