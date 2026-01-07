HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Hệ lụy sâu rộng

Đại sứ Trần Đức Mậu (nguyên Vụ trưởng Vụ Chính sách đối ngoại - Bộ Ngoại giao)

Cuộc tấn công quân sự của Mỹ nhằm vào Venezuela đã làm rạn vỡ nền tảng của trật tự thế giới dựa trên luật lệ và quy tắc chung

Cuộc tấn công quân sự của Mỹ, bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro gây ra nhiều hệ lụy sâu rộng và lâu dài về nhiều phương diện cho chính trị thế giới và quan hệ quốc tế. Bởi thực chất đấy là hành động bất chấp luật pháp quốc tế cũng như Hiến chương Liên hợp quốc, lại còn tạo tiền lệ cho những hành xử tương tự, với cùng cách biện luận, kịch bản như Mỹ vừa rồi. Việc vin vào tiền lệ để hành xử vốn luôn dễ dàng hơn rất nhiều so với việc tạo ra tiền lệ.

Hệ lụy của những hành động vừa rồi của chính quyền Mỹ hiện tại là kích hoạt trào lưu phân chia khu vực ảnh hưởng địa chính trị ở quy mô, phạm vi khác nhau trong thế giới hiện đại. Tổng thống Donald Trump đã làm sống lại cái gọi là Học thuyết Monroe được người tiền nhiệm James Monroe đưa ra năm 1823 nhằm xác lập vùng Tây bán cầu là khu vực ảnh hưởng riêng của Mỹ. 

Điều này có nghĩa là chính quyền Mỹ hiện tại sẽ dùng ưu thế sức mạnh của họ và sẵn sàng can thiệp quân sự trực tiếp để buộc tất cả quốc gia ở vùng Tây bán cầu phải phục tùng Mỹ và phục vụ lợi ích của Mỹ, đồng thời không để cho bất cứ đối tác bên ngoài nào gây dựng và ganh đua ảnh hưởng với Mỹ ở khu vực này.

Hệ lụy sâu rộng - Ảnh 1.

Khung cảnh cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hôm 5-1 sau cuộc tấn công quân sự của Mỹ vào Venezuela. Ảnh: AP

Các quốc gia trên thế giới bình đẳng về chủ quyền, đây vốn là một nền tảng của hệ thống Liên hợp quốc. Đấy cũng là một nền tảng của trật tự thế giới dựa trên luật lệ và quy tắc chung. Những hành động vừa rồi của Mỹ với Venezuela đã làm rạn nứt nền tảng này. 

Hiệu ứng quy chuẩn và chế tài hành vi từ đó bị tác động tiêu cực. Sức mạnh mềm của Mỹ, vì thế, suy giảm đáng kể trong thế giới hiện đại.

Tổng thống Mỹ đã thay đổi rất cơ bản cách hiểu và cách thực thi khẩu hiệu "Nước Mỹ trước hết". Nước Mỹ sẽ thay đổi rất nhiều về đối nội trong thời gian tới và nhiều khả năng chính quyền hiện tại sẽ không dừng lại... Nhưng họ sẽ bước tiếp như thế nào còn tùy thuộc vào diễn biến sắp tới ở Venezuela và liên quan đến Venezuela, vào chính khu vực Tây bán cầu sẽ ra sao trong thời gian tới. 

Nó còn tùy thuộc vào cuộc vận động tranh cử của Đảng Cộng hòa cho cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ sắp đến ở nước Mỹ, và tùy thuộc vào Nga và Trung Quốc sẽ ứng xử sao trong thế cuộc mới. 

Bài toán khó về dầu mỏ Venezuela

Sau vụ tấn công quân sự nhằm vào Venezuela cuối tuần rồi, Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ sự hào hứng trước viễn cảnh các công ty nước này có thể tiếp cận và khai thác nguồn tài nguyên dầu mỏ khổng lồ của Caracas.

Một quan chức cấp cao Nhà Trắng nói với đài CNN rằng Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright và Ngoại trưởng Marco Rubio sẽ thay mặt ông Donald Trump dẫn dắt nỗ lực làm việc với ngành dầu mỏ trong nước. Quan chức này cho biết thêm việc trao đổi, liên lạc với các công ty dầu đã bắt đầu và sẽ tiếp tục trong thời gian tới. 

Trước mắt, người phát ngôn Bộ Năng lượng cho biết ông Wright trong tuần này sẽ bàn với các lãnh đạo doanh nghiệp dầu mỏ về khả năng nối lại hoạt động khai thác tại Venezuela.

Tuy nhiên, đài CNN nhận định ông Donald Trump có thể đã tính toán sai liên quan đến vấn đề trên. Theo một số nguồn tin, các lãnh đạo doanh nghiệp dầu mỏ Mỹ không mấy mặn mà với việc đầu tư ngay vào Venezuela vì nhiều lý do, nổi bật là tình hình tại đó chưa ổn định và ngành dầu mỏ địa phương đang sa sút. Ngoài ra, vấn đề lớn nhất lúc này là giá dầu hiện quá thấp, khiến các công ty trên ngần ngại đầu tư nhiều vào những dự án nhiều rủi ro.

Chỉ vì một nơi có trữ lượng dầu lớn cũng không có nghĩa là chắc chắn người ta sẽ khai thác ở đó. Khi cân nhắc đầu tư vào dự án khai thác ở nơi xa xôi, các công ty cần có niềm tin rõ ràng về môi trường hoạt động trong nhiều năm, thậm chí nhiều thập kỷ tới.

Theo các ước tính được Công ty Tư vấn Rystad Energy (Na Uy) công bố hôm 5-1, chỉ riêng việc giữ sản lượng dầu của Venezuela ở mức ổn định 1,1 triệu thùng/ngày đã cần khoảng 53 tỉ USD đầu tư trong vòng 15 năm tới. Còn để đưa Venezuela trở lại "thời hoàng kim" với sản lượng 3 triệu thùng/ngày như cuối thập niên 1990, tổng vốn đầu tư cho dầu khí sẽ phải đạt mức 183 tỉ USD từ nay đến năm 2040.

Hoàng Phương


Tin liên quan

Nhiều tiếng súng nổ gần dinh Tổng thống Venezuela

Nhiều tiếng súng nổ gần dinh Tổng thống Venezuela

(NLĐO) - Binh lính và xe bọc thép đã được nhìn thấy tại thủ đô Caracas - Venezuela, trong lúc UAV lạ có thể đã xuất hiện

Lãnh đạo lâm thời Venezuela và ông Donald Trump cùng lên tiếng

(NLĐO) – Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez kêu gọi Mỹ tôn trọng và hợp tác sau khi lực lượng Mỹ đột kích bắt giữ vợ chồng Tổng thống Nicolás Maduro.

Phiên họp nảy lửa tại Hội đồng Bảo an sau khi Mỹ tấn công Venezuela

(NLĐO) – Mỹ đối mặt sự phản đối quyết liệt trong cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 5-1 do can thiệp quân sự tại Venezuela

Venezuela Mỹ tấn công dầu mỏ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo