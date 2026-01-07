Cuộc tấn công quân sự của Mỹ, bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro gây ra nhiều hệ lụy sâu rộng và lâu dài về nhiều phương diện cho chính trị thế giới và quan hệ quốc tế. Bởi thực chất đấy là hành động bất chấp luật pháp quốc tế cũng như Hiến chương Liên hợp quốc, lại còn tạo tiền lệ cho những hành xử tương tự, với cùng cách biện luận, kịch bản như Mỹ vừa rồi. Việc vin vào tiền lệ để hành xử vốn luôn dễ dàng hơn rất nhiều so với việc tạo ra tiền lệ.

Hệ lụy của những hành động vừa rồi của chính quyền Mỹ hiện tại là kích hoạt trào lưu phân chia khu vực ảnh hưởng địa chính trị ở quy mô, phạm vi khác nhau trong thế giới hiện đại. Tổng thống Donald Trump đã làm sống lại cái gọi là Học thuyết Monroe được người tiền nhiệm James Monroe đưa ra năm 1823 nhằm xác lập vùng Tây bán cầu là khu vực ảnh hưởng riêng của Mỹ.

Điều này có nghĩa là chính quyền Mỹ hiện tại sẽ dùng ưu thế sức mạnh của họ và sẵn sàng can thiệp quân sự trực tiếp để buộc tất cả quốc gia ở vùng Tây bán cầu phải phục tùng Mỹ và phục vụ lợi ích của Mỹ, đồng thời không để cho bất cứ đối tác bên ngoài nào gây dựng và ganh đua ảnh hưởng với Mỹ ở khu vực này.

Khung cảnh cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hôm 5-1 sau cuộc tấn công quân sự của Mỹ vào Venezuela. Ảnh: AP

Các quốc gia trên thế giới bình đẳng về chủ quyền, đây vốn là một nền tảng của hệ thống Liên hợp quốc. Đấy cũng là một nền tảng của trật tự thế giới dựa trên luật lệ và quy tắc chung. Những hành động vừa rồi của Mỹ với Venezuela đã làm rạn nứt nền tảng này.

Hiệu ứng quy chuẩn và chế tài hành vi từ đó bị tác động tiêu cực. Sức mạnh mềm của Mỹ, vì thế, suy giảm đáng kể trong thế giới hiện đại.

Tổng thống Mỹ đã thay đổi rất cơ bản cách hiểu và cách thực thi khẩu hiệu "Nước Mỹ trước hết". Nước Mỹ sẽ thay đổi rất nhiều về đối nội trong thời gian tới và nhiều khả năng chính quyền hiện tại sẽ không dừng lại... Nhưng họ sẽ bước tiếp như thế nào còn tùy thuộc vào diễn biến sắp tới ở Venezuela và liên quan đến Venezuela, vào chính khu vực Tây bán cầu sẽ ra sao trong thời gian tới.

Nó còn tùy thuộc vào cuộc vận động tranh cử của Đảng Cộng hòa cho cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ sắp đến ở nước Mỹ, và tùy thuộc vào Nga và Trung Quốc sẽ ứng xử sao trong thế cuộc mới.

Bài toán khó về dầu mỏ Venezuela Sau vụ tấn công quân sự nhằm vào Venezuela cuối tuần rồi, Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ sự hào hứng trước viễn cảnh các công ty nước này có thể tiếp cận và khai thác nguồn tài nguyên dầu mỏ khổng lồ của Caracas. Một quan chức cấp cao Nhà Trắng nói với đài CNN rằng Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright và Ngoại trưởng Marco Rubio sẽ thay mặt ông Donald Trump dẫn dắt nỗ lực làm việc với ngành dầu mỏ trong nước. Quan chức này cho biết thêm việc trao đổi, liên lạc với các công ty dầu đã bắt đầu và sẽ tiếp tục trong thời gian tới. Trước mắt, người phát ngôn Bộ Năng lượng cho biết ông Wright trong tuần này sẽ bàn với các lãnh đạo doanh nghiệp dầu mỏ về khả năng nối lại hoạt động khai thác tại Venezuela. Tuy nhiên, đài CNN nhận định ông Donald Trump có thể đã tính toán sai liên quan đến vấn đề trên. Theo một số nguồn tin, các lãnh đạo doanh nghiệp dầu mỏ Mỹ không mấy mặn mà với việc đầu tư ngay vào Venezuela vì nhiều lý do, nổi bật là tình hình tại đó chưa ổn định và ngành dầu mỏ địa phương đang sa sút. Ngoài ra, vấn đề lớn nhất lúc này là giá dầu hiện quá thấp, khiến các công ty trên ngần ngại đầu tư nhiều vào những dự án nhiều rủi ro. Chỉ vì một nơi có trữ lượng dầu lớn cũng không có nghĩa là chắc chắn người ta sẽ khai thác ở đó. Khi cân nhắc đầu tư vào dự án khai thác ở nơi xa xôi, các công ty cần có niềm tin rõ ràng về môi trường hoạt động trong nhiều năm, thậm chí nhiều thập kỷ tới. Theo các ước tính được Công ty Tư vấn Rystad Energy (Na Uy) công bố hôm 5-1, chỉ riêng việc giữ sản lượng dầu của Venezuela ở mức ổn định 1,1 triệu thùng/ngày đã cần khoảng 53 tỉ USD đầu tư trong vòng 15 năm tới. Còn để đưa Venezuela trở lại "thời hoàng kim" với sản lượng 3 triệu thùng/ngày như cuối thập niên 1990, tổng vốn đầu tư cho dầu khí sẽ phải đạt mức 183 tỉ USD từ nay đến năm 2040. Hoàng Phương



