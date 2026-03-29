Thời sự

HIỆN THỰC HÓA KHÁT VỌNG PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC: Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo

LÊ VĨNH - BÍCH VÂN - NGUYỄN HƯỞNG

Tính đúng đắn và hiệu quả của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp dần được khẳng định qua thực tế triển khai.

Trong đó, sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp là thước đo quan trọng

Một buổi chiều cuối tháng 3-2026, tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hòa Hưng, TP HCM, không khí làm việc khẩn trương. Cánh cửa tự động của trung tâm liên tục đóng, mở đón người dân đến thực hiện các loại thủ tục.

Thủ tục gọn, giải quyết nhanh

Nhận xấp hồ sơ vừa được giải quyết từ công chức làm việc tại đây, chị Nguyễn Anh Thư vui vẻ cảm ơn và ra về trong sự hài lòng. "Vì phát sinh một số thủ tục cần giải quyết gấp, nếu quay về địa phương cư trú để thực hiện thì sẽ mất rất nhiều thời gian. Tôi lên Google tìm trung tâm phục vụ hành chính công gần nhất và được hướng dẫn đến đây. Dù không phải là người dân trong phường Hòa Hưng nhưng hồ sơ của tôi vẫn được tiếp nhận và giải quyết rất nhanh chóng" - chị Thư kể.

Ngoài cơ sở vật chất khang trang, sạch đẹp với nhiều máy móc hiện đại, chị Thư ấn tượng bởi sự nhiệt tình, chu đáo của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại trung tâm. "Việc giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa chỉ cư trú như trước đây, mang lại nhiều thuận lợi cho người dân. Nhờ đó, người dân không phải đi xa hay di chuyển qua nhiều cơ quan, đơn vị. Quy trình xử lý hồ sơ vì vậy cũng trở nên nhanh chóng và hiệu quả hơn" - chị Thư nhận xét.

Tương tự, anh Trần Tuấn Anh cũng cho biết rất hài lòng khi thực hiện các thủ tục tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hòa Hưng. Là người thường xuyên đi làm các loại giấy tờ, thủ tục cho gia đình, anh Tuấn Anh cảm nhận rất rõ sự thay đổi từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. "Thời gian xử lý hồ sơ hiện nay đã được rút ngắn đáng kể so với trước. Bên cạnh đó, trung tâm còn được trang bị nhiều máy móc hiện đại, không ngừng cải tiến để phục vụ người dân ngày càng tốt hơn" - anh Tuấn Anh chia sẻ.

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Xuân Hòa, bà Trần Thị Ngọc Nhã cho biết vừa hoàn tất thủ tục xác nhận tình trạng hôn nhân. "Chưa tới 10 phút là xong. Tôi chỉ cần đến một lần, không phải đi lại nhiều. Hồ sơ được hướng dẫn rất cụ thể, thiếu gì là được nhắc bổ sung ngay" - bà Nhã chia sẻ.

Với người lớn tuổi chưa quen công nghệ, cán bộ trung tâm hướng dẫn rất tận tình.Thủ tục nhanh, gọn, thái độ hòa nhã của đội ngũ cán bộ, công chức nơi đây khiến người dân thấy yên tâm.

Mô hình chính quyền địa phương 2026 nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp - Ảnh 1.

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Xuân Hòa, TP HCM Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Tiếp tục tinh gọn bộ máy

Tại Đà Nẵng, việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đang dần đi vào nền nếp, vận hành ổn định và cho thấy hiệu quả rõ rệt trong tổ chức bộ máy cũng như phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Theo lãnh đạo Sở Nội vụ, từ ngày 1-7-2025 đến nay, UBND TP Đà Nẵng đã ban hành hơn 20 văn bản nhằm kiện toàn tổ chức, tháo gỡ vướng mắc và nâng cao hiệu quả vận hành.

Một điểm đáng chú ý là việc đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền. Theo đó, UBND TP Đà Nẵng đã ban hành 13 quyết định phân cấp và 50 quyết định ủy quyền trên nhiều lĩnh vực, tạo điều kiện để cấp xã chủ động hơn trong quản lý, điều hành. HĐND thành phố cũng ban hành các nghị quyết liên quan đến phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, qua đó tạo hành lang pháp lý rõ ràng cho chính quyền cơ sở.

Thời gian tới, Đà Nẵng sẽ tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả; rà soát, bố trí lại đội ngũ cán bộ phù hợp, đồng thời đẩy mạnh đào tạo, đặc biệt là kỹ năng số. Cùng với đó là hoàn thiện cơ chế phân cấp, tăng cường kiểm tra, giám sát, đầu tư hạ tầng và thúc đẩy chuyển đổi số, cải cách hành chính, hướng tới xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền

Tại Hà Nội, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động ổn định và từng bước hiệu quả hơn. Tuy nhiên, mô hình này tại một số nơi nảy sinh tình trạng chồng chéo trong phân cấp, phân quyền giữa cấp thành phố và cơ sở, dẫn đến việc giải quyết thủ tục còn kéo dài.

Để giải quyết các hạn chế, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát, nhận diện đầy đủ các điểm nghẽn, vướng mắc để có giải pháp tháo gỡ kịp thời, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp gắn với đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến.

Ban Thường vụ Thành ủy TP Hà Nội yêu cầu các địa phương, cơ quan, đơn vị quán triệt và thực hiện nghiêm chỉ thị về nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi công vụ; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm của cán bộ, nhất là người đứng đầu trong giai đoạn phát triển mới của thủ đô. Cùng với đó, kiên quyết điều chuyển, thay thế cán bộ, đặc biệt là người đứng đầu, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, năng lực hạn chế, thiếu tinh thần trách nhiệm, để xảy ra tình trạng trì trệ, kém hiệu quả hoặc phát sinh tiêu cực.

Hà Nội xác định phát huy mô hình chính quyền địa phương 2 cấp như là "phương thức quản trị địa phương mới" với tư duy quản trị "địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm"; đẩy mạnh phân cấp, phân nhiệm vụ, phân thủ tục, phân nguồn lực, phân dữ liệu và chuyển đổi số. 

Cố gắng phục vụ người dân tốt nhất

Theo UBND TP HCM, việc triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1-7-2025, cùng với việc tổ chức lại không gian phát triển, được xem là bước cải cách quan trọng về tổ chức bộ máy và phương thức quản trị. Bộ máy từ thành phố đến xã, phường, đặc khu từng bước đi vào nền nếp; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức điều hành, phục vụ ngày càng tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp.

Ở cấp cơ sở, UBND phường Xuân Hòa cho biết công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính đạt kết quả tích cực, bảo đảm đúng và trước hạn. Từ ngày 1-1 đến 11-3-2026, phường đã tiếp nhận và giải quyết 3.329 hồ sơ, đạt 100%.

Trong năm đầu tiên vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phường Tân Sơn Hòa đã tiếp nhận và giải quyết 9.334 hồ sơ thủ tục hành chính, 100% đúng hạn; mức độ hài lòng của người dân đạt trên 95%.

Còn tại phường Hòa Hưng, sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp cũng đạt trên 95%; 100% phản ánh của người dân thông qua Cổng thông tin 1022 được phường giải quyết đúng hạn.

Bà Huỳnh Thị Minh Châu, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Xuân Hòa, cho biết dù khối lượng công việc tăng so với trước nhưng việc triển khai mô hình mới không gặp nhiều lúng túng. "Các công chức đã quen việc nên quá trình chuyển đổi diễn ra ổn định, không bị gián đoạn. Chúng tôi luôn cố gắng phục vụ người dân tốt nhất có thể" - bà Châu khẳng định.


Tổng Bí thư Tô Lâm dự Hội nghị Chính phủ và chính quyền địa phương

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Hội nghị Chính phủ và chính quyền địa phương

