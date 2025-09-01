HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Góc nhìn

Hiện thực hóa khát vọng tăng trưởng

ThS PHẠM THỊ THÙY LINH - Học viện Chính trị Khu vực II

TP HCM vốn giữ vai trò "đầu tàu" kinh tế, đóng góp trên 20% GDP và khoảng 25% tổng thu ngân sách quốc gia hằng năm.

Trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu trở thành nước phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045 và Chính phủ ban hành nghị quyết yêu cầu tăng trưởng kinh tế năm 2025 đạt từ 8% trở lên, trách nhiệm của TP HCM càng nặng nề.

Từ ngày 1-7-2025, TP HCM và Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu hợp nhất, mở ra không gian phát triển mới với quy mô lớn chưa từng có. Trong bối cảnh đó, Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đặt ra mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân hằng năm đạt 10% trong giai đoạn này. Với TP HCM, tăng trưởng 2 con số không chỉ là chỉ tiêu kinh tế mà còn là "tuyên ngôn khát vọng" của một đô thị "đầu tàu" khu vực Đông Nam Bộ và cả nước.

Để tăng trưởng đạt mức 2 con số không phải là điều dễ dàng. Thực tế giai đoạn 2020 - 2025 cho thấy, ngay cả khi nỗ lực hết sức, TP HCM chỉ đạt mức tăng trưởng khoảng 7%-7,5%/năm. Hệ lụy từ đại dịch COVID-19, năng suất lao động khiêm tốn, cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm… khiến nền kinh tế thành phố phát triển không như kỳ vọng.

Điểm nghẽn lớn nhất của TP HCM vẫn là hạ tầng giao thông, cấp thoát nước… Trong bối cảnh hợp nhất 3 địa phương, áp lực về hạ tầng, quy hoạch và kết nối vùng càng trở nên nặng nề, đòi hỏi tầm nhìn đa cực - tích hợp - siêu kết nối. Thêm vào đó, việc làm cho người nhập cư, an sinh cho người lao động… cũng là những áp lực không nhỏ đối với sự phát triển bền vững.

Để hiện thực hóa khát vọng tăng trưởng, TP HCM xác định 3 khâu đột phá chiến lược: thể chế - hạ tầng - nhân lực. Thành phố sẽ tận dụng cơ chế đặc thù từ Nghị quyết 98/2023 của Quốc hội, hướng tới chính quyền đô thị hiện đại; ưu tiên xây dựng hạ tầng giao thông công cộng, cảng biển, sân bay, phát triển không gian xanh; xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển khoa học - công nghệ, chuyển đổi số và kinh tế tri thức...

Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I đã đề ra hàng loạt giải pháp trọng tâm. Theo đó, TP HCM phát triển kinh tế nhanh và bền vững dựa trên đổi mới mô hình tăng trưởng, lấy khoa học - công nghệ, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh làm động lực; khẩn trương quy hoạch tích hợp không gian phát triển; xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế tại Thủ Thiêm; thúc đẩy kinh tế số; phát triển cụm cảng logistics thông minh; đưa thành phố vào nhóm 100 hệ sinh thái khởi nghiệp năng động nhất thế giới…

Theo kế hoạch, đến năm 2030, GRDP bình quân đầu người của TP HCM sẽ đạt 14.500 - 15.000 USD. Thành phố sẽ trở thành trung tâm tài chính quốc tế, trung tâm khởi nghiệp sáng tạo hàng đầu khu vực; kinh tế số chiếm 40%; chỉ số hài lòng của người dân về dịch vụ công đạt trên 90%... Đây là những mục tiêu cụ thể, hoàn toàn khả thi nếu có sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị và xã hội.

Tăng trưởng 2 con số, xét cho cùng, không chỉ là khát vọng riêng của TP HCM mà còn là kỳ vọng chung của cả nước. Con đường phía trước còn gian nan nhưng nếu biến thách thức thành động lực, phát huy sức mạnh đổi mới sáng tạo, hội nhập quốc tế và liên kết vùng, TP HCM hoàn toàn có thể viết nên câu chuyện phát triển mới - xứng đáng với vai trò "đầu tàu", trở thành đô thị tầm vóc quốc tế. 

Tin liên quan

Khơi dậy khát vọng vươn lên

Khơi dậy khát vọng vươn lên

Những ngày này, cả nước tưng bừng kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh, một cột mốc lịch sử trọng đại đánh dấu sự ra đời của nước Việt Nam hiện đại.

Tìm cách đánh thức "mỏ vàng" du lịch y tế ở TP HCM

(NLĐO) – Nhiều khách du lịch có nhu cầu lớn về làm đẹp, thẩm mỹ, nâng cao sức khỏe tạo cơ hội cho du lịch y tế - sức khỏe ở TP HCM bứt phá.

Ngắm nhìn hình ảnh người dân TP HCM tưng bừng đón Tết Độc lập

(NLĐO) - Các hoạt động chào mừng Tết Độc lập tại TP HCM là minh chứng sống động cho truyền thống yêu nước và tinh thần đại đoàn kết của dân tộc

tăng trưởng kinh tế Bà Rịa - Vũng Tàu Đông Nam Bộ TP HCM năng suất lao động
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo