Trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu trở thành nước phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045 và Chính phủ ban hành nghị quyết yêu cầu tăng trưởng kinh tế năm 2025 đạt từ 8% trở lên, trách nhiệm của TP HCM càng nặng nề.

Từ ngày 1-7-2025, TP HCM và Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu hợp nhất, mở ra không gian phát triển mới với quy mô lớn chưa từng có. Trong bối cảnh đó, Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đặt ra mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân hằng năm đạt 10% trong giai đoạn này. Với TP HCM, tăng trưởng 2 con số không chỉ là chỉ tiêu kinh tế mà còn là "tuyên ngôn khát vọng" của một đô thị "đầu tàu" khu vực Đông Nam Bộ và cả nước.

Để tăng trưởng đạt mức 2 con số không phải là điều dễ dàng. Thực tế giai đoạn 2020 - 2025 cho thấy, ngay cả khi nỗ lực hết sức, TP HCM chỉ đạt mức tăng trưởng khoảng 7%-7,5%/năm. Hệ lụy từ đại dịch COVID-19, năng suất lao động khiêm tốn, cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm… khiến nền kinh tế thành phố phát triển không như kỳ vọng.

Điểm nghẽn lớn nhất của TP HCM vẫn là hạ tầng giao thông, cấp thoát nước… Trong bối cảnh hợp nhất 3 địa phương, áp lực về hạ tầng, quy hoạch và kết nối vùng càng trở nên nặng nề, đòi hỏi tầm nhìn đa cực - tích hợp - siêu kết nối. Thêm vào đó, việc làm cho người nhập cư, an sinh cho người lao động… cũng là những áp lực không nhỏ đối với sự phát triển bền vững.

Để hiện thực hóa khát vọng tăng trưởng, TP HCM xác định 3 khâu đột phá chiến lược: thể chế - hạ tầng - nhân lực. Thành phố sẽ tận dụng cơ chế đặc thù từ Nghị quyết 98/2023 của Quốc hội, hướng tới chính quyền đô thị hiện đại; ưu tiên xây dựng hạ tầng giao thông công cộng, cảng biển, sân bay, phát triển không gian xanh; xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển khoa học - công nghệ, chuyển đổi số và kinh tế tri thức...

Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I đã đề ra hàng loạt giải pháp trọng tâm. Theo đó, TP HCM phát triển kinh tế nhanh và bền vững dựa trên đổi mới mô hình tăng trưởng, lấy khoa học - công nghệ, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh làm động lực; khẩn trương quy hoạch tích hợp không gian phát triển; xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế tại Thủ Thiêm; thúc đẩy kinh tế số; phát triển cụm cảng logistics thông minh; đưa thành phố vào nhóm 100 hệ sinh thái khởi nghiệp năng động nhất thế giới…

Theo kế hoạch, đến năm 2030, GRDP bình quân đầu người của TP HCM sẽ đạt 14.500 - 15.000 USD. Thành phố sẽ trở thành trung tâm tài chính quốc tế, trung tâm khởi nghiệp sáng tạo hàng đầu khu vực; kinh tế số chiếm 40%; chỉ số hài lòng của người dân về dịch vụ công đạt trên 90%... Đây là những mục tiêu cụ thể, hoàn toàn khả thi nếu có sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị và xã hội.

Tăng trưởng 2 con số, xét cho cùng, không chỉ là khát vọng riêng của TP HCM mà còn là kỳ vọng chung của cả nước. Con đường phía trước còn gian nan nhưng nếu biến thách thức thành động lực, phát huy sức mạnh đổi mới sáng tạo, hội nhập quốc tế và liên kết vùng, TP HCM hoàn toàn có thể viết nên câu chuyện phát triển mới - xứng đáng với vai trò "đầu tàu", trở thành đô thị tầm vóc quốc tế.