Bạn đọc

Niềm tin lớn từ quà Tết Độc lập

NHÓM PHÓNG VIÊN

Chính phủ tặng mỗi người dân 100.000 đồng, mang theo tình cảm và sự quan tâm sâu sắc, giúp trái tim mỗi người ấm áp hơn trong dịp Tết Độc lập

Trong không khí rộn ràng chuẩn bị cho dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945 - 2.9.2025), một quyết định đặc biệt từ Chính phủ đã khiến hàng triệu người dân xúc động khi chi hỗ trợ 100.000 đồng/người trên phạm vi toàn quốc.

100.000 đồng nhưng chứa cả tấm lòng của Tổ quốc

Chị Châu Thiện My (ngụ phường Phú Định, TP HCM) bày tỏ: "Khi nghe tin Chính phủ tặng mỗi người dân 100.000 đồng, tôi bồi hồi khó tả. Dù số tiền không lớn nhưng tôi cảm nhận được sự quan tâm, thấu hiểu của Chính phủ".

Anh Nguyễn Trung Hiếu (phường Chợ Lớn, TP HCM) xúc động: "Tôi đã trải qua nhiều cái Tết Độc lập nhưng lần này khi nghe về chính sách, tôi thực sự rưng rưng. Cảm giác như Tổ quốc gần gũi hơn bao giờ hết, lòng tôi thêm yêu và gắn bó với đất nước".

Trong khi đó, chị Nguyễn Thị Trúc Phương, công nhân may tại Khu Công nghiệp Cát Lái - TP HCM, là trụ cột gia đình. Chồng mắc bệnh nan y, mọi chi phí thuốc men, sinh hoạt, học phí của con đều dồn lên vai chị.

Dịp Quốc khánh 2-9, chị Phương được hỗ trợ 100.000 đồng từ Chính phủ, cùng tiền thưởng lễ 200.000 đồng và quà từ công ty. Chị thổ lộ: "Khoản hỗ trợ tuy không nhiều nhưng rất quý giá, giúp tôi thấy mình được quan tâm, không đơn độc và có thêm động lực để cố gắng".

Chị Phạm Thúy Liễu (xã Xuân Thới Sơn, TP HCM) cho rằng chính sách này không chỉ có ý nghĩa về vật chất mà còn gửi thông điệp nhân văn: Nhà nước, Chính phủ luôn đồng hành để không ai bị bỏ lại phía sau. "Món quà này củng cố thêm tinh thần đoàn kết, niềm tin vào Đảng và Nhà nước" - chị nhấn mạnh.

Với chị Nguyễn Thị Tuyết Anh (phường Xuân Hòa, TP HCM), toàn bộ số tiền Chính phủ tặng, chị đóng góp vào Quỹ "Vì người nghèo" của phường. "Tôi muốn dùng số tiền này vào việc thật ý nghĩa. Đó không chỉ là sự sẻ chia, mà còn là cách để tôi thể hiện lòng biết ơn và niềm tự hào trong ngày hội lớn của dân tộc" - chị khẳng định.

Nhiều người dân cho rằng việc liên kết tài khoản an sinh xã hội với ngân hàng khi nhận "lì xì Tết Độc lập" cũng là cơ hội để họ làm quen với ứng dụng VNeID. Tuy nhiên, một số đối tượng đã lợi dụng chính sách này để lừa đảo; đường truyền, kết nối khi liên kết tài khoản còn gặp trục trặc...

Chị Nguyễn Thị Thu Nghiệp (phường Bình Lợi Trung, TP HCM) đề nghị bên cạnh việc chăm lo, Nhà nước cần tăng cường tuyên truyền để người dân nhận biết và tránh bị lừa đảo. Đồng thời, cơ quan chức năng nâng cấp ứng dụng VNeID để bảo đảm kết nối ổn định, hạn chế lỗi khi đông người truy cập.

Niềm tin lớn từ quà Tết Độc lập- Ảnh 1.

Những ngày này, trong không khí háo hức và tự hào, với mỗi người dân, dường như Tổ quốc gần gũi hơn bao giờ hết Ảnh: Hoàng Triều

Địa phương đẩy nhanh chi "quà Tết Độc lập"

Nhiều phường, xã tại TP HCM đang gấp rút triển khai chủ trương ý nghĩa trên. Chủ tịch UBND phường Bình Phú Nguyễn Huy Thắng cho biết tổng số hộ trên địa bàn là khoảng 19.500 với khoảng 75.000 nhân khẩu, tổng số tiền chi hỗ trợ ước tính 7,5 tỉ đồng.

Việc chi trả được phường Bình Phú tổ chức theo 3 nhóm đối tượng. Nhóm thứ nhất là các hộ dân đã có tài khoản qua VNeID; số tiền sẽ được chuyển khoản trực tiếp và dự kiến hoàn tất trong ngày 31-8.

Nhóm thứ hai là các hộ chưa có tài khoản, phường lập 8 tổ công tác để phát tiền trực tiếp tại 8 điểm do phường bố trí và đã được công khai, thông tin rộng rãi, bảo đảm người dân nhận thuận tiện, nhanh chóng. 

Người dân khi đến nhận tiền mang theo căn cước công dân, giấy khai sinh để đối chiếu với phần mềm quản lý. Nhóm thứ 3 gồm những người lớn tuổi, người già, các đối tượng chính sách hoặc khó khăn trong đi lại. Các tổ công tác sẽ đến tận nhà họ trao tiền, bảo đảm không ai bị bỏ sót.

Đối với nhóm thứ 2 và 3, phường Bình Phú sẽ hoàn thành chi hỗ trợ trong ngày 1-9. Theo ông Nguyễn Huy Thắng, việc chia nhóm cụ thể và phân công rõ trách nhiệm cho từng tổ công tác cũng là cách bảo đảm tiến độ chi trả, bảo đảm công bằng và công khai.

Ông Nguyễn Huy Thắng nhìn nhận chính sách hỗ trợ 100.000 đồng/người không chỉ mang ý nghĩa về mặt vật chất, mà còn thể hiện sự quan tâm, chăm lo của chính quyền tới mọi người dân, mọi đối tượng. 

"Phường sẽ triển khai đồng bộ, minh bạch, đúng đối tượng, bảo đảm thông tin đầy đủ, tránh sai sót, để chính sách ý nghĩa này thực sự đến được tay người dân" - ông nhấn mạnh. Theo ông, chính sách hỗ trợ này được người dân đánh giá cao, góp phần nâng cao niềm tin vào sự đồng hành của chính quyền.

Phường Chợ Quán cũng đăng thông báo trên trang Fanpage "Trang tin phường Chợ Quán" và trang Zalo OA của Công an phường để thông tin rộng rãi đến người dân trên địa bàn. Theo đó, mỗi công dân sẽ được nhận 100.000 đồng thông qua VNeID mức 2 hoặc nhận theo hình thức trực tiếp.

Phường Chợ Quán cũng đưa ra cảnh báo, giúp người dân tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng việc tặng quà nhân dịp Quốc khánh để lừa đảo. Bên cạnh đó, phường còn đính kèm theo danh sách thông tin liên hệ của các cán bộ hỗ trợ để người dân trực tiếp liên hệ khi cần. 

Bảo đảm đúng đối tượng

Ngày 31-8, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, lãnh đạo Sở Tài chính TP HCM cho biết UBND thành phố đã ban hành quyết định bổ sung dự toán ngân sách Nhà nước năm 2025 để thực hiện chính sách tặng quà cho người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, theo Nghị quyết 263/2025 của Chính phủ.

Cụ thể, UBND TP HCM chấp thuận bổ sung ngân sách Nhà nước năm 2025 cho Công an TP HCM và 168 UBND xã, phường, đặc khu để tặng quà cho người dân, với tổng số tiền hơn 1.010 tỉ đồng. Sở Tài chính đã hoàn tất thủ tục cấp bổ sung kinh phí năm 2025 cho Công an TP HCM và UBND các xã, phường, đặc khu theo quy định.

Đến trưa 31-8, Kho bạc Nhà nước Khu vực II đã phối hợp với 168 phường, xã, đặc khu và Công an TP HCM để chuyển toàn bộ số tiền là quà tặng đến người dân trên địa bàn từ chiều cùng ngày. Trong khi đó, Công an TP HCM chỉ đạo công an các xã, phường, đặc khu phối hợp với UBND các địa phương thực hiện việc tặng quà cho người dân đúng thời hạn, bảo đảm đúng đối tượng, an toàn, không trùng lặp.

Thy Thơ


