Hiện trường cháy cửa hàng điện máy khiến người mẹ trẻ và con nhỏ tử vong thương tâm

Ngày 22-1, cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai đang điều tra làm rõ vụ cháy làm chị Đỗ Q. (25 tuổi) và con nhỏ tử vong.

Clip hiện trường vụ cháy

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 5 giờ 5 phút cùng ngày, ông D. báo có cháy tại cửa hàng điện máy Biên, đường Hoàng Diệu, phường Long Khánh.

Do bên trong chủ yếu là hàng hóa, thiết bị điện, vật dụng gia đình nên đám cháy bùng lên nhanh chóng.

Nhận tin báo, Ban Chỉ huy Công an phường Long Khánh đã huy động toàn bộ cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng an ninh trật tự cơ sở phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường, tổ liên gia an toàn PCCC và nhân dân tại đường Hoàng Diệu triển khai chữa cháy, cứu người bị nạn và chống cháy lan các khu vực bên cạnh.

Vụ cháy làm 2 người tử vong

Đến khoảng 5 giờ 30 phút cùng ngày đám cháy được khống chế. Gần 7 giờ cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.

Vụ cháy làm chị Đỗ Q. (25 tuổi) và con nhỏ tử vong. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng làm rõ.