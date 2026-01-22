Hiện trường cháy cửa hàng điện máy khiến người mẹ trẻ và con nhỏ tử vong thương tâm

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Hiện trường cháy cửa hàng điện máy khiến người mẹ trẻ và con nhỏ tử vong thương tâm

Nguyễn Tuấn

(NLĐO)-Vụ hỏa hoạn tại cửa hàng điện máy Biên (phường Long Khánh, Đồng Nai) làm 2 mẹ con tử vong thương tâm

Ngày 22-1, cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai đang điều tra làm rõ vụ cháy làm chị Đỗ Q. (25 tuổi) và con nhỏ tử vong.

Clip hiện trường vụ cháy

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 5 giờ 5 phút cùng ngày, ông D. báo có cháy tại cửa hàng điện máy Biên, đường Hoàng Diệu, phường Long Khánh.

Do bên trong chủ yếu là hàng hóa, thiết bị điện, vật dụng gia đình nên đám cháy bùng lên nhanh chóng.

Nhận tin báo, Ban Chỉ huy Công an phường Long Khánh đã huy động toàn bộ cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng an ninh trật tự cơ sở phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường, tổ liên gia an toàn PCCC và nhân dân tại đường Hoàng Diệu triển khai chữa cháy, cứu người bị nạn và chống cháy lan các khu vực bên cạnh.

- Ảnh 1.

Vụ cháy làm 2 người tử vong

Đến khoảng 5 giờ 30 phút cùng ngày đám cháy được khống chế. Gần 7 giờ cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.

Vụ cháy làm chị Đỗ Q. (25 tuổi) và con nhỏ tử vong. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Tin liên quan

VIDEO: Nhiều người dân đứng xem xe ô tô cháy ngùn ngụt trên cầu

VIDEO: Nhiều người dân đứng xem xe ô tô cháy ngùn ngụt trên cầu

(NLĐO) - Xe ô tô đang lưu thông bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt trên cầu, 3 người may mắn thoát nạn, giao thông ùn tắc.

CLIP: Cả trăm người dân chung tay di chuyển đồ đạc khỏi đám cháy kho hàng

(NLĐO) – Phát hiện đám cháy tại kho gạch men có nguy cơ cháy lan, cả trăm người dân đã chung tay đưa một khối lượng lớn hàng hóa ra ngoài.

Cháy xe tải trên tuyến cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo, giao thông ùn ứ

(NLĐO) Xe tải bất ngờ bốc cháy dữ dội, tài xế kịp rời đi, nhưng đoạn cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo ùn ứ gần 1km

tỉnh đồng nai người tử vong 2 người tử vong nguyên nhân vụ cháy thiết bị điện hiện trường vụ cháy
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo