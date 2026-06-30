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Giải trí

Hiện tượng Tuệ Phương là ai?

Thùy Trang

(NLĐO) - Tuệ Phương: Từ thí sinh Giọng Hát Việt đến chủ nhân bản hit hơn 500 triệu lượt xem, từng bước khẳng định dấu ấn âm nhạc.

Bước đệm từ Giọng Hát Việt và bản hit tạo nên bước ngoặt sự nghiệp

Hiện tượng Tuệ Phương là ai? - Ảnh 1.

Tuệ Phương

Tuệ Phương (tên thật: Đặng Thị Thu Hà) được đông đảo khán giả biết đến khi tham gia Giọng Hát Việt 2017, là thành viên đội huấn luyện viên Đông Nhi. Dù chưa đi sâu đến chặng cuối của cuộc thi, nữ ca sĩ vẫn gây thiện cảm nhờ chất giọng nội lực, giàu cảm xúc cùng phong cách trình diễn nhẹ nhàng, giàu tự sự.

Sau chương trình, Tuệ Phương từng hoạt động trong nhóm P.M Band trước khi quyết định theo đuổi con đường solo. Hành trình này không hề bằng phẳng khi cô từng có thời gian tạm dừng hoạt động nghệ thuật để tìm lại định hướng, cân bằng cuộc sống và trau dồi bản thân trước khi chính thức trở lại với âm nhạc.

Năm 2023, sự trở lại của Tuệ Phương tạo dấu ấn mạnh mẽ với "Em lại nhớ anh rồi" khi nhanh chóng viral trên YouTube, TikTok và các nền tảng nhạc số. Theo số liệu được công bố, MV đã vượt hơn 9,3 triệu lượt xem trên YouTube và ghi nhận hơn 500 triệu lượt xem trên nền tảng TikTok, trở thành một trong những bản nhạc được yêu thích trong thời gian dài.

Trên YouTube Music, ca khúc cũng đạt hơn 13 triệu lượt phát và tiếp tục khẳng định sức hút của bản hit này.

Hiện tượng Tuệ Phương là ai? - Ảnh 2.

Tuệ Phương - từ thí sinh Giọng Hát Việt đến chủ nhân bản hit hơn 500 triệu lượt xem, từng bước khẳng định dấu ấn âm nhạc

Sau thành công của "Em lại nhớ anh rồi", Tuệ Phương còn được khán giả yêu thích qua nhiều sản phẩm mang màu sắc ballad như "Từ nay không phiền anh nữa", "Không quan trọng" cùng nhiều phiên bản live và acoustic nhận được lượng tương tác tích cực.

Bước chuyển mình ấn tượng

Năm 2024, Tuệ Phương ra mắt MV "Em đau lắm anh à", ca khúc do nhạc sĩ Sing sáng tác, lấy bối cảnh thanh xuân học đường với câu chuyện tình yêu nhiều cảm xúc. Đây được xem là dự án được nữ ca sĩ đầu tư chỉn chu nhất từ trước đến nay và cho thấy định hướng theo đuổi những dự án âm nhạc được đầu tư bài bản của Tuệ Phương.

Không chỉ chăm chút về phần nghe, Tuệ Phương còn dành nhiều tâm huyết cho khâu xây dựng hình ảnh và câu chuyện trong MV, với mong muốn mỗi sản phẩm đều mang màu sắc riêng và tạo được sự đồng cảm với khán giả. Chia sẻ về dự án, nữ ca sĩ cho biết cô mong âm nhạc có thể chạm đến cảm xúc của người nghe.

Hiện tượng Tuệ Phương là ai? - Ảnh 3.
Hiện tượng Tuệ Phương là ai? - Ảnh 4.
Hiện tượng Tuệ Phương là ai? - Ảnh 5.
Hiện tượng Tuệ Phương là ai? - Ảnh 6.
Hiện tượng Tuệ Phương là ai? - Ảnh 7.
Hiện tượng Tuệ Phương là ai? - Ảnh 8.

Tuệ Phương từng chia sẻ hành trình theo đuổi âm nhạc của mình trải qua không ít khó khăn

Trước đó, Tuệ Phương từng chia sẻ hành trình theo đuổi âm nhạc của mình trải qua không ít khó khăn khi phải dành nhiều thời gian để tìm kiếm định hướng phù hợp. Sau những thử nghiệm và quãng thời gian tạm dừng hoạt động, nữ ca sĩ xác định theo đuổi hình ảnh một giọng ca ballad giàu cảm xúc, tập trung vào chất lượng sản phẩm.

Sau gần một thập kỷ kể từ khi bước ra từ Giọng Hát Việt, Tuệ Phương vẫn bền bỉ theo đuổi con đường âm nhạc của riêng mình. Việc liên tục ra mắt sản phẩm mới, đầu tư nhiều hơn cho âm nhạc lẫn hình ảnh cho thấy nữ ca sĩ đang nghiêm túc xây dựng một hành trình dài hơi.

Sau hiệu ứng tích cực của "Em lại nhớ anh rồi" hay "Em đau lắm anh à", cái tên Tuệ Phương chắc chắn sẽ còn được khán giả nhớ đến bằng những sản phẩm được đầu tư nghiêm túc hơn nữa trong tương lai.

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