Hòa Minzy, Quang Hùng MasterD bùng nổ trong concert "Thanh xuân"

Hơn 20.000 khán giả đã phủ kín Trường đua F1 Mỹ Đình trong concert "Thanh xuân" tối 27-6. Chương trình do báo Tiền Phong tổ chức, với sự góp mặt của gần 20 ca sĩ, nghệ sĩ cùng hàng trăm vũ công, diễn viên, hợp xướng.

Lâm Phúc - Hòa Minzy có màn kết hợp ăn ý trong tiết mục mở màn của concert "Thanh xuân"

Đêm nhạc mở màn bằng đại cảnh quy tụ hàng trăm nghệ sĩ, diễn viên, vũ công và sinh viên xoay quanh hình tượng ngọn đuốc - biểu tượng của trí tuệ, hy vọng và khát vọng tuổi trẻ. Ca sĩ Hòa Minzy và Lâm Phúc cùng thể hiện liên khúc "Áo xanh gọi tương lai - Việt Nam" tạo nên màn mở đầu giàu cảm xúc, mở ra mạch nội dung xuyên suốt về tinh thần cống hiến và khát vọng của tuổi trẻ.

Trên nền sân khấu rực sáng với hiệu ứng ánh sáng, pháo hoa cùng đội hình vũ công đông đảo, tiết mục mang đến không khí sôi động ngay từ những phút đầu.

Ca sĩ Đông Hùng

Ca sĩ Đông Hùng chinh phục khán giả với "Đường lên phía trước". Hình ảnh hàng trăm diễn viên tái hiện cảnh kéo pháo trong Chiến dịch Điện Biên Phủ khiến nhiều người xúc động. Võ Hạ Trâm tiếp nối bằng "Việt Nam kiêu hãnh" với giọng hát nội lực, phần dàn dựng hoành tráng và màn tương tác đầy sôi động với hàng vạn khán giả….

Hình ảnh hàng trăm diễn viên tái hiện cảnh kéo pháo trong Chiến dịch Điện Biên Phủ khiến nhiều người xúc động trong tiết mục của Đông Hùng

Sau chương đầu tiên mang tên "Ngọn lửa Thanh xuân" tái hiện tinh thần dấn thân của nhiều thế hệ thanh niên Việt Nam, ở chương thứ hai, "Khát vọng Thanh xuân", âm nhạc chuyển sang sắc màu trẻ trung, gần gũi, hiện đại. Double2T khuấy động sân khấu bằng "À lôi", trong khi Minh Ngọc mang đến nhiều cảm xúc với "Quê tôi".

Hòa Minzy mang "Thị Mầu" lên sân khấu. Khoảnh khắc nữ ca sĩ bay người giữa không trung khiến khán giả bất ngờ

Hòa Minzy làm mới bản hit "Thị Mầu" bằng bản phối hoàn toàn khác so với phiên bản quen thuộc, tiết mục khai thác chất liệu văn hóa truyền thống nhưng được dàn dựng theo phong cách hiện đại, kết hợp nhiều màn tương tác với khán giả. Hình tượng nhân vật dân gian quen thuộc xuất hiện giữa không gian đại nhạc hội đã mang đến màu sắc mới lạ, góp phần khuấy động bầu không khí tại Mỹ Đình.

Chương III "Thanh xuân rực rỡ" mở ra hình ảnh thế hệ trẻ bản lĩnh, sáng tạo và hội nhập. Trong đó, Hà Myo gây bất ngờ khi kết hợp hát xẩm với nhạc house trong ca khúc "Son" được viết lời mới dành riêng cho chương trình.

Hà Myo gây bất ngờ khi kết hợp hát xẩm với nhạc house trong ca khúc "Son"

Một trong những khoảnh khắc được chờ đợi nhất của Concert Thanh Xuân là sự xuất hiện của Quang Hùng MasterD ở chương cuối. Ngay khi nam ca sĩ bước lên sân khấu, cả khán đài đồng loạt vang lên tiếng reo hò, hàng nghìn lightstick, banner LED và các phụ kiện cổ vũ được thắp sáng, tạo nên khung cảnh rực rỡ.

Quang Hùng MasterD khiến hàng chục nghìn khán giả đồng thanh hát theo từng ca khúc

Quang Hùng MasterD mở màn bằng phần intro kết hợp rap và vũ đạo kéo dài gần 5 phút trước khi liên tiếp trình diễn loạt ca khúc quen thuộc. Không chỉ mang đến những màn trình diễn giàu năng lượng, nam ca sĩ còn khiến hàng chục nghìn khán giả đồng thanh hát theo từng ca khúc.

Concert Thanh xuân còn quy tụ nhiều gương mặt như Võ Hạ Trâm, Đông Hùng, Double2T, Hà Myo, Bùi Trường Linh, CONGB, Muộii, Trần Ngọc Ánh... Các tiết mục được dàn dựng theo chủ đề xuyên suốt, kết hợp giữa những ca khúc truyền thống và âm nhạc đương đại, tạo nên nhiều cung bậc cảm xúc cho khán giả.

Nam ca sĩ mang đến phần trình diễn bùng nổ

Khép lại chương trình là liên khúc "Nhà tôi có treo một lá cờ - Nhớ mãi chuyến đi này" với sự tham gia của Lâm Phúc, Ngọc Khánh Chi, Ali Thục Phương cùng hàng trăm vũ công, hợp xướng, sinh viên và thiếu nhi. Dưới khán đài, hơn 20.000 khán giả đồng loạt vẫy cờ Tổ quốc và hòa giọng theo các ca khúc, tạo nên khung cảnh giàu cảm xúc.