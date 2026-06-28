Hòa Minzy, Quang Hùng MasterD bùng nổ trong concert "Thanh xuân"

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ World Cup 2026 Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
World Cup 2026
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Hòa Minzy, Quang Hùng MasterD bùng nổ trong concert "Thanh xuân"

Yến Anh

(NLĐO) - Hòa Minzy, Quang Hùng MasterD cùng nhiều nghệ sĩ đã làm nên những khoảnh khắc bùng nổ trong đêm đại nhạc hội "Thanh xuân".

Hơn 20.000 khán giả đã phủ kín Trường đua F1 Mỹ Đình trong concert "Thanh xuân" tối 27-6. Chương trình do báo Tiền Phong tổ chức, với sự góp mặt của gần 20 ca sĩ, nghệ sĩ cùng hàng trăm vũ công, diễn viên, hợp xướng.

Hòa Minzy, Quang Hùng MasterD bùng nổ trong concert "Thanh xuân" - Ảnh 1.

Lâm Phúc - Hòa Minzy có màn kết hợp ăn ý trong tiết mục mở màn của concert "Thanh xuân"

Đêm nhạc mở màn bằng đại cảnh quy tụ hàng trăm nghệ sĩ, diễn viên, vũ công và sinh viên xoay quanh hình tượng ngọn đuốc - biểu tượng của trí tuệ, hy vọng và khát vọng tuổi trẻ. Ca sĩ Hòa Minzy và Lâm Phúc cùng thể hiện liên khúc "Áo xanh gọi tương lai - Việt Nam" tạo nên màn mở đầu giàu cảm xúc, mở ra mạch nội dung xuyên suốt về tinh thần cống hiến và khát vọng của tuổi trẻ.

Trên nền sân khấu rực sáng với hiệu ứng ánh sáng, pháo hoa cùng đội hình vũ công đông đảo, tiết mục mang đến không khí sôi động ngay từ những phút đầu.

Hòa Minzy, Quang Hùng MasterD bùng nổ trong concert "Thanh xuân" - Ảnh 2.

Ca sĩ Đông Hùng

Ca sĩ Đông Hùng chinh phục khán giả với "Đường lên phía trước". Hình ảnh hàng trăm diễn viên tái hiện cảnh kéo pháo trong Chiến dịch Điện Biên Phủ khiến nhiều người xúc động. Võ Hạ Trâm tiếp nối bằng "Việt Nam kiêu hãnh" với giọng hát nội lực, phần dàn dựng hoành tráng và màn tương tác đầy sôi động với hàng vạn khán giả….

Hòa Minzy, Quang Hùng MasterD bùng nổ trong concert "Thanh xuân" - Ảnh 3.

Hình ảnh hàng trăm diễn viên tái hiện cảnh kéo pháo trong Chiến dịch Điện Biên Phủ khiến nhiều người xúc động trong tiết mục của Đông Hùng

Sau chương đầu tiên mang tên "Ngọn lửa Thanh xuân" tái hiện tinh thần dấn thân của nhiều thế hệ thanh niên Việt Nam, ở chương thứ hai, "Khát vọng Thanh xuân", âm nhạc chuyển sang sắc màu trẻ trung, gần gũi, hiện đại. Double2T khuấy động sân khấu bằng "À lôi", trong khi Minh Ngọc mang đến nhiều cảm xúc với "Quê tôi".

Hòa Minzy, Quang Hùng MasterD bùng nổ trong concert "Thanh xuân" - Ảnh 4.

Hòa Minzy mang "Thị Mầu" lên sân khấu. Khoảnh khắc nữ ca sĩ bay người giữa không trung khiến khán giả bất ngờ

Hòa Minzy làm mới bản hit "Thị Mầu" bằng bản phối hoàn toàn khác so với phiên bản quen thuộc, tiết mục khai thác chất liệu văn hóa truyền thống nhưng được dàn dựng theo phong cách hiện đại, kết hợp nhiều màn tương tác với khán giả. Hình tượng nhân vật dân gian quen thuộc xuất hiện giữa không gian đại nhạc hội đã mang đến màu sắc mới lạ, góp phần khuấy động bầu không khí tại Mỹ Đình.

Chương III "Thanh xuân rực rỡ" mở ra hình ảnh thế hệ trẻ bản lĩnh, sáng tạo và hội nhập. Trong đó, Hà Myo gây bất ngờ khi kết hợp hát xẩm với nhạc house trong ca khúc "Son" được viết lời mới dành riêng cho chương trình.

Hòa Minzy, Quang Hùng MasterD bùng nổ trong concert "Thanh xuân" - Ảnh 5.

Hà Myo gây bất ngờ khi kết hợp hát xẩm với nhạc house trong ca khúc "Son"

Một trong những khoảnh khắc được chờ đợi nhất của Concert Thanh Xuân là sự xuất hiện của Quang Hùng MasterD ở chương cuối. Ngay khi nam ca sĩ bước lên sân khấu, cả khán đài đồng loạt vang lên tiếng reo hò, hàng nghìn lightstick, banner LED và các phụ kiện cổ vũ được thắp sáng, tạo nên khung cảnh rực rỡ.

Hòa Minzy, Quang Hùng MasterD bùng nổ trong concert "Thanh xuân" - Ảnh 6.

Quang Hùng MasterD khiến hàng chục nghìn khán giả đồng thanh hát theo từng ca khúc

Quang Hùng MasterD mở màn bằng phần intro kết hợp rap và vũ đạo kéo dài gần 5 phút trước khi liên tiếp trình diễn loạt ca khúc quen thuộc. Không chỉ mang đến những màn trình diễn giàu năng lượng, nam ca sĩ còn khiến hàng chục nghìn khán giả đồng thanh hát theo từng ca khúc.

Concert Thanh xuân còn quy tụ nhiều gương mặt như Võ Hạ Trâm, Đông Hùng, Double2T, Hà Myo, Bùi Trường Linh, CONGB, Muộii, Trần Ngọc Ánh... Các tiết mục được dàn dựng theo chủ đề xuyên suốt, kết hợp giữa những ca khúc truyền thống và âm nhạc đương đại, tạo nên nhiều cung bậc cảm xúc cho khán giả.

Hòa Minzy, Quang Hùng MasterD bùng nổ trong concert "Thanh xuân" - Ảnh 7.

Nam ca sĩ mang đến phần trình diễn bùng nổ

Khép lại chương trình là liên khúc "Nhà tôi có treo một lá cờ - Nhớ mãi chuyến đi này" với sự tham gia của Lâm Phúc, Ngọc Khánh Chi, Ali Thục Phương cùng hàng trăm vũ công, hợp xướng, sinh viên và thiếu nhi. Dưới khán đài, hơn 20.000 khán giả đồng loạt vẫy cờ Tổ quốc và hòa giọng theo các ca khúc, tạo nên khung cảnh giàu cảm xúc.

Tin liên quan

Concert "Thanh xuân" khơi dậy khát vọng tuổi trẻ

Concert "Thanh xuân" khơi dậy khát vọng tuổi trẻ

(NLĐO)- Concert "Thanh xuân" với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng dự kiến thu hút 20.000 khán giả vào tối 27-6 tại Trường đua F1 Mỹ Đình, Hà Nội.

Jey B mở chương mới trong sự nghiệp

(NLĐO) - Jey B đưa khán giả vào vũ trụ cảm xúc trong album "-37°C" , hành trình trưởng thành sau "Anh trai say hi"

UPRIZE với "THĂNG", tham vọng định hình mô hình nhóm nhạc thần tượng Việt

(NLĐO) - UPRIZE đánh dấu bước chuyển mình từ một nhóm nhạc bước ra từ chương trình thực tế thành một sản phẩm thần tượng quốc tế.

Thanh Xuân Hòa Minzy Quang Hùng MasterD
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo