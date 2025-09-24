Nhiều trường ĐH ở TP HCM công bố lịch nghỉ Tết, kéo dài cả tháng

Trường ĐH Công thương TP HCM là một trong những trường công bố lịch nghỉ Tết sớm nhất. Theo đó, sinh viên sẽ nghỉ Tết một tháng, từ ngày 9-2-2026 đến hết ngày 8-3-2026 (nhằm ngày 22 tháng Chạp đến hết ngày 21 tháng Giêng âm lịch).

Sinh viên Trường ĐH Công thương có lịch nghỉ Tết kéo dài 1 tháng. Ảnh: NTCC

ThS Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và truyền thông - Trường ĐH Công thương TP HCM, cho biết ngay sau khi sinh viên vừa nghỉ Tết Nguyên đán 2025 xong, nhà trường đã có thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 vào khoảng tháng 3-2025.

"Nhà trường căn cứ tiến độ đào tạo năm học 2025 - 2026 và thông báo rõ các mốc thời gian, trong đó có lịch nghỉ Tết và nghỉ hè. Việc này giúp sinh viên chủ động sắp xếp thời gian học tập và "săn" vé về quê." - ThS Sơn thông tin.

Em Minh Anh, sinh viên Trường ĐH Công thương TP HCM, cho biết ngoài việc "săn" vé sớm, giá rẻ, sinh viên có thể tìm việc làm thêm để kiếm thêm thu nhập trước khi về quê.

Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP HCM cũng vừa thông báo lịch nghỉ Tết kéo dài một tháng. Sinh viên sẽ được nghỉ từ 1-2-2026 đến 1-3-2026 (tức từ ngày 13 tháng Chạp đến 13 tháng Giêng âm lịch).

Một số trường có lịch kéo dài 3 tuần như: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP HCM, từ 9-2 đến 1-3-2026; Trường ĐH Y Dược TP HCM từ ngày 9 đến 27-2-2026; Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM, Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn, Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường TP HCM nghỉ từ ngày 9 đến 28-2-2026.

Học viện Hàng không Việt Nam có lịch nghỉ Tết từ 9-2 đến ngày 1-3-2026. Từ 2 đến 8-3-2026, sinh viên học theo hình thức trực tuyến. Từ 9-3-2026, sinh viên học tập trung theo lịch đã công bố.

Trường ĐH Kinh tế - Luật, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP HCM, Trường ĐH Công nghiệp TP HCM, Trường ĐH Hoa Sen dự kiến nghỉ Tết kéo dài 2 tuần, từ ngày 9 đến hết ngày 22-2-2026 (tức ngày 22 tháng Chạp đến hết ngày 6 tháng Giêng).



