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Giáo dục

Hiệu trưởng Trường ĐH Mở TPHCM nhắn điều quan trọng tới tân cử nhân

Huy Lân

(NLĐO) - Tại lễ tốt nghiệp cho 779 tân cử nhân, kỹ sư, Hiệu trưởng Trường ĐH Mở TPHCM nhắn nhủ sinh viên cần không ngừng tự học, thích ứng và sống trách nhiệm.

Ngày 7-6, Trường ĐH Mở TPHCM tổ chức Lễ tốt nghiệp trình độ đại học cho 779 tân cử nhân và tân kỹ sư. 

Dịp này, nhà trường tuyên dương 1 sinh viên đạt danh hiệu "Thủ khoa toàn khóa", 49 sinh viên đạt danh hiệu "Thành tích học tập xuất sắc toàn khóa", 168 sinh viên đạt danh hiệu "Thành tích học tập giỏi toàn khóa" và 2 sinh viên đạt danh hiệu "Bảo vệ đồ án xuất sắc".

Hiệu trưởng Trường ĐH Mở TPHCM nhắn điều quan trọng tới tân cử nhân - Ảnh 1.

Lãnh đạo Trường ĐH Mở TPHCM trao bằng tốt nghiệp cho tân cử nhân

Phát biểu tại lễ tốt nghiệp, GS-TS Nguyễn Minh Hà, Hiệu trưởng Trường ĐH Mở TPHCM, gửi nhiều lời nhắn nhủ đến các tân cử nhân trước khi bước vào môi trường làm việc mới.

Theo GS-TS Nguyễn Minh Hà, khi bắt đầu công việc trong môi trường mới, sinh viên cần tiếp tục học hỏi kinh nghiệm từ đồng nghiệp và những người đi trước để đáp ứng yêu cầu công việc. Mỗi người cũng phải không ngừng thích ứng với điều kiện làm việc mới, nơi luôn tồn tại thử thách, khó khăn nhưng cũng mở ra nhiều cơ hội phát triển bản thân.

Hiệu trưởng Trường ĐH Mở TPHCM nhấn mạnh sinh viên cần giữ sự tự tin, bản lĩnh và nhiệt huyết để nắm bắt cơ hội và làm chủ cuộc đời mình. Ông cho rằng chính tinh thần này đã góp phần tạo nên thành công của sinh viên trong suốt 4 năm học tập tại trường.

Bên cạnh đó, GS-TS Nguyễn Minh Hà khuyến khích các tân cử nhân luôn đặt mục tiêu cao hơn để phấn đấu trong cuộc sống, đồng thời duy trì tinh thần tự học và cập nhật kiến thức mới, đặc biệt là công nghệ thông tin trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ.

Ông cũng lưu ý sinh viên cần có trách nhiệm với công việc, biết khiêm nhường nhưng không tự ti để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ngoài ra, việc biết chia sẻ với gia đình, người thân, đồng nghiệp và sống có trách nhiệm với cộng đồng cũng là điều quan trọng đối với người trẻ khi bước vào hành trình nghề nghiệp.

Theo thống kê mới nhất, hơn 93% sinh viên tốt nghiệp từ Trường ĐH Mở TPHCM đã tìm được việc làm trong vòng 12 tháng. Trong đó, Khoa Xây dựng có tỉ lệ sinh viên có việc làm đạt 98,21%, tiếp theo là Khoa Ngoại ngữ với 96,13%.

Đáng chú ý, ngành Ngôn ngữ Trung Quốc có hơn 57% sinh viên có việc làm trước khi tốt nghiệp, chiếm tỉ lệ cao nhất trong các ngành đào tạo của trường.

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việc làm lễ tốt nghiệp Trường ĐH Mở TPHCM GS Nguyễn Minh Hà ngôn ngữ Trung Quốc
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