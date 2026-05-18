Giáo dục

Tái bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường ĐH Mở TPHCM

Huy Lân

(NLĐO)- GS- TS Nguyễn Minh Hà tiếp tục giữ chức Hiệu trưởng Trường ĐH Mở TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030 theo quyết định của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT

Ngày 18-5, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT ban hành quyết định về việc tái bổ nhiệm GS- TS Nguyễn Minh Hà giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường ĐH Mở TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030, thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

Việc tái bổ nhiệm diễn ra trong bối cảnh giáo dục đại học Việt Nam bước vào giai đoạn đổi mới mạnh mẽ về mô hình quản trị theo các chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước. Đáng chú ý là tinh thần của Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị cùng các luật sửa đổi trong lĩnh vực giáo dục được Quốc hội thông qua năm 2025.

Tái bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường ĐH Mở TPHCM - Ảnh 1.

GS-TS Nguyễn Minh Hà

Theo định hướng mới, giáo dục và đào tạo được xác định là lĩnh vực cần đột phá về tổ chức, quản trị và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ sở giáo dục và tăng trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác điều hành.

Cùng với đó, Luật Giáo dục đại học (sửa đổi) năm 2025 có nhiều thay đổi quan trọng về mô hình quản trị đại học công lập. Từ ngày 1-1-2026, hội đồng trường tại các cơ sở giáo dục đại học công lập chính thức kết thúc hoạt động, chuyển sang mô hình quản trị tập trung và thống nhất hơn. Vai trò của hiệu trưởng vì thế được nâng cao, gắn với trách nhiệm toàn diện trong quản lý và phát triển nhà trường.

Trong bối cảnh này, việc tái bổ nhiệm GS- TS Nguyễn Minh Hà được xem là bước đi phù hợp nhằm bảo đảm tính ổn định, liên tục trong chiến lược phát triển của Trường ĐH Mở TPHCM.

GS- TS Nguyễn Minh Hà sinh năm 1972 tại Nha Trang, Khánh Hòa; là Giáo sư, Tiến sĩ Kinh tế, Cao cấp Lý luận chính trị. Ông tốt nghiệp cử nhân Quản trị kinh doanh tại Đại học Kinh tế TPHCM, hoàn thành chương trình thạc sĩ Kinh tế phát triển liên kết với Viện ISS (Hà Lan) và nhận bằng Tiến sĩ Kinh tế học tại University of Aberdeen theo học bổng ngân sách Nhà nước 322.

Ông được công nhận học hàm Phó Giáo sư năm 2013 và Giáo sư ngành Kinh tế năm 2020. Trước khi công tác tại Trường ĐH Mở TPHCM, ông từng làm việc tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM giai đoạn 1997-2003.

Từ năm 2003 đến nay, ông gắn bó với Trường ĐH Mở TPHCM và đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý quan trọng trước khi được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng vào năm 2019.

Trường ĐH Mở TPHCM mở phân hiệu Đồng Nai

Trường ĐH Mở TPHCM mở phân hiệu Đồng Nai

(NLĐO) - Việc Trường ĐH Mở TPHCM mở phân hiệu tại Đồng Nai được kỳ vọng tạo cú hích đào tạo, đáp ứng nhu cầu nhân lực cho khu vực.

551 sinh viên Trường ĐH Mở TPHCM tốt nghiệp: Mở ra chặng đường mới

(NLĐO) - Lễ tốt nghiệp Trường ĐH Mở TPHCM không chỉ là việc trao bằng cho 551 sinh viên mà còn hé lộ thông điệp và tỉ lệ việc làm.

Ấn tượng 10 tân thạc sĩ dẫn đầu toàn khóa học Trường ĐH Mở TPHCM

(NLĐO) - Trong số 205 tân thạc sĩ nhận bằng tốt nghiệp, có 10 người là thủ khoa toàn khóa, 6 người bảo vệ luận văn xuất sắc.

