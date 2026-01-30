Trường ĐH Mở TPHCM mở phân hiệu Đồng Nai

Chiều 30-1, Trường ĐH Mở TPHCM công bố quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập phân hiệu của trường tại tỉnh Đồng Nai.

Sự kiện đánh dấu một cột mốc quan trọng trong chiến lược phát triển của nhà trường, đồng thời thể hiện cam kết đồng hành cùng địa phương trong đào tạo nguồn nhân lực và phục vụ cộng đồng.

Hiệu trưởng Nguyễn Minh Hà phát biểu tại lễ công bố quyết định thành lập Phân hiệu Đồng Nai

Thông tin từ Trường ĐH Mở TPHCM, cho biết trong những năm qua, phân hiệu tại Đồng Nai đã được đầu tư xây dựng và từng bước hoàn thiện với tổng mức đầu tư.

Công trình khối giảng đường 2C với quy mô 5 tầng, tổng diện tích sàn hơn 12.500 m², tổng mức đầu tư trên 133 tỉ đồng đã được khởi công từ tháng 8- 2025, dự kiến hoàn thành vào năm 2027.

Hiện một số công trình như giảng đường, ký túc xá, thao trường, bãi tập, nhà ăn sinh viên, sân thể thao và các công trình phụ trợ đã hoàn thành, đưa vào khai thác.

Trường ĐH Mở TPHCM cũng đang điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500, hướng tới hình thành các khu chức năng mới như trung tâm đào tạo quốc phòng – an ninh tập trung, khu khởi nghiệp – đổi mới sáng tạo và vườn ươm.

Về quy mô, Phân hiệu Trường ĐH Mở TPHCM tại tỉnh Đồng Nai tổ chức giảng dạy Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng – an ninh cho khoảng 5.800 sinh viên chính quy mỗi năm, đồng thời là địa điểm đào tạo từ xa, vừa làm vừa học và bồi dưỡng nghiệp vụ theo nhu cầu xã hội.

Giai đoạn 2025 - 2030, nhà trường tiếp tục đẩy mạnh đầu tư mở rộng quy mô phân hiệu.

Theo định hướng, Phân hiệu sẽ tập trung ba nhiệm vụ trọng tâm: đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; nghiên cứu khoa học, chuyển giao tri thức gắn với nhu cầu địa phương và doanh nghiệp; kết nối học thuật – doanh nghiệp – quốc tế. Với tầm nhìn dài hạn, Phân hiệu được kỳ vọng trở thành cực phát triển giáo dục đại học, góp phần thúc đẩy phát triển bền vững của tỉnh Đồng Nai, vùng Đông Nam Bộ và cả nước.