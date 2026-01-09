Highlands Coffee lên tiếng về việc mua hàng và sử dụng sản phẩm "đồ hộp Hạ Long"

Theo đó, Highlands Coffee khẳng định không thu mua, không sử dụng bất kỳ sản phẩm thịt heo chế biến nào của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long trong toàn bộ các sản phẩm đang phục vụ tại hệ thống cửa hàng trên toàn quốc.

Highlands Coffee cũng đã ngừng phục vụ các sản phẩm có sử dụng nguyên liệu không phải thịt được cung ứng từ Công ty CP Đồ hộp Hạ Long.

"Chúng tôi đang theo dõi sát sao các diễn biến liên quan và sẽ chờ kết luận chính thức từ các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Dự kiến trong vài ngày tới, sau khi hoàn tất việc chuyển đổi sang các nhà cung cấp thay thế đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về an toàn thực phẩm và chất lượng, Highlands Coffee sẽ phục vụ trở lại các sản phẩm này" – thông cáo báo chí cho biết.

Tuy nhiên, nhãn hàng này không nêu tên sản phẩm cụ thể mà chuỗi này mua từ nhà cung cấp đồ hộp Hạ Long

Một chi nhánh Highlands Coffee tại TPHCM

Highlands Coffee cho biết "lấy làm tiếc về những bất tiện có thể phát sinh", song cho rằng đây là quyết định cần thiết vì lợi ích và sự an toàn của người tiêu dùng.

Trước đó, khi dư luận chưa hết bàng hoàng về vụ việc hơn 130 tấn thịt heo nhiễm bệnh tuồn vào kho Công ty CP Đồ hộp Hạ Long, cộng đồng mạng soi ra phát hiện báo cáo tài chính bán niên 2025 của công ty này ghi nhận khách hàng là Công ty CP Dịch vụ Cà phê Cao Nguyên (chủ thương hiệu Highlands Coffee) có nợ phải thu hơn 3 tỉ đồng.

Highlands Coffee khẳng định pate đang bán tại chuỗi không liên quan đến đồ hộp Hạ Long

Điều này khiến nhiều người không khỏi đặt vấn đề liệu Highlands Coffee có sử dụng sản phẩm của đồ hộp Hạ Long tại các quán trong chuỗi hay không?

Rất nhiều khách hàng lo lắng bởi bởi bánh mì que nhân pate là món được rất nhiều người sử dụng.

Ghi nhận của phóng viên cho thấy một số chi nhánh của Highlands Coffee tại TP HCM sáng 9-1 vẫn khá đông khách. Món bánh mì pate vẫn có trong thực đơn và phục vụ khách hàng với giá 19.000 đồng/ổ bánh mì que.



