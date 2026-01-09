Highlands Coffee lên tiếng về việc mua hàng và sử dụng sản phẩm "đồ hộp Hạ Long"

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Highlands Coffee lên tiếng về việc mua hàng và sử dụng sản phẩm "đồ hộp Hạ Long"

Tin-ảnh: Ngọc Ánh

(NLĐO) – Sau hơn một ngày gây bão mạng xã hội khi là khách hàng lớn của công ty CP đồ hộp Hạ Long, Highlands Coffee đã lên tiếng chính thức chiều 9-1

Theo đó, Highlands Coffee khẳng định không thu mua, không sử dụng bất kỳ sản phẩm thịt heo chế biến nào của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long trong toàn bộ các sản phẩm đang phục vụ tại hệ thống cửa hàng trên toàn quốc. 

TIN LIÊN QUAN

Highlands Coffee cũng đã ngừng phục vụ các sản phẩm có sử dụng nguyên liệu không phải thịt được cung ứng từ Công ty CP Đồ hộp Hạ Long.

"Chúng tôi đang theo dõi sát sao các diễn biến liên quan và sẽ chờ kết luận chính thức từ các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Dự kiến trong vài ngày tới, sau khi hoàn tất việc chuyển đổi sang các nhà cung cấp thay thế đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về an toàn thực phẩm và chất lượng, Highlands Coffee sẽ phục vụ trở lại các sản phẩm này" – thông cáo báo chí cho biết. 

Tuy nhiên, nhãn hàng này không nêu tên sản phẩm cụ thể mà chuỗi này mua từ nhà cung cấp đồ hộp Hạ Long

Highlands Coffee lên tiếng vụ đồ hộp Hạ Long: Không sử dụng sản phẩm thịt heo - Ảnh 2.

Một chi nhánh Highlands Coffee tại TPHCM

Highlands Coffee cho biết "lấy làm tiếc về những bất tiện có thể phát sinh", song cho rằng đây là quyết định cần thiết vì lợi ích và sự an toàn của người tiêu dùng.

Trước đó, khi dư luận chưa hết bàng hoàng về vụ việc hơn 130 tấn thịt heo nhiễm bệnh tuồn vào kho Công ty CP Đồ hộp Hạ Long, cộng đồng mạng soi ra phát hiện báo cáo tài chính bán niên 2025 của công ty này ghi nhận khách hàng là Công ty CP Dịch vụ Cà phê Cao Nguyên (chủ thương hiệu Highlands Coffee) có nợ phải thu hơn 3 tỉ đồng.

Highlands Coffee lên tiếng vụ đồ hộp Hạ Long: Không sử dụng sản phẩm thịt heo - Ảnh 3.

Highlands Coffee khẳng định pate đang bán tại chuỗi không liên quan đến đồ hộp Hạ Long

Điều này khiến nhiều người không khỏi đặt vấn đề liệu Highlands Coffee có sử dụng sản phẩm của đồ hộp Hạ Long tại các quán trong chuỗi hay không?

Rất nhiều khách hàng lo lắng bởi bởi bánh mì que nhân pate là món được rất nhiều người sử dụng.

Ghi nhận của phóng viên cho thấy một số chi nhánh của Highlands Coffee tại TP HCM sáng 9-1 vẫn khá đông khách. Món bánh mì pate vẫn có trong thực đơn và phục vụ khách hàng với giá 19.000 đồng/ổ bánh mì que.

Highlands Coffee chính thức lên tiếng vụ "đồ hộp Hạ Long" - Ảnh 1.


Tin liên quan

Vụ 120 tấn thịt heo bệnh: Diễn biến mới nhất về các sản phẩm đồ hộp Hạ Long

Vụ 120 tấn thịt heo bệnh: Diễn biến mới nhất về các sản phẩm đồ hộp Hạ Long

(NLĐO) - Các sản phẩm liên quan đến thịt heo của thương hiệu Công ty CP Đồ hộp Hạ Long không còn được tìm thấy trên một số sàn thương mại điện tử.

Vụ hơn 130 tấn thịt nhiễm dịch tả heo châu Phi, thông tin mới từ Công ty CP Đồ hộp Hạ Long

(NLĐO)- Công ty CP đồ hộp Hạ Long cho rằng chỉ liên quan với tư cách tiếp nhận nguyên liệu dựa trên hồ sơ, chứng từ do bên bán cung cấp, đầy đủ và hợp lệ.

Sở Công Thương TPHCM lên tiếng vụ "đồ hộp Hạ Long"

(NLĐO) – Tính đến chiều 8-1, đã có 6 hệ thống bán lẻ ở TPHCM rút các sản phẩm đồ hộp Hạ Long xuống kệ và đưa thực phẩm chế biến vào diện kiểm soát chặt.

Highlands Coffee mạng xã hội đồ hộp hạ long
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo