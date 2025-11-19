Miễn phí vé xem show nghệ thuật đặc biệt "Đêm Mỹ Sơn huyền thoại"

Ngày 19-11, Ban Quản lý Di sản Văn hóa Thế giới Mỹ Sơn (xã Thu Bồn, TP Đà Nẵng), cho biết nhân kỷ niệm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23-11), đơn vị sẽ tổ chức sự kiện nghệ thuật đặc biệt "Đêm Mỹ Sơn huyền thoại".

"Đêm Mỹ Sơn huyền thoại" hứa hẹn mang đến cho người dân và du khách những trải nghiệm khó quên

Chương trình diễn ra từ 19 giờ đến 20 giờ 30 phút ngày 21-11, tại Khu đền tháp Mỹ Sơn (thôn Mỹ Sơn, xã Thu Bồn).

Để tạo điều kiện cho người dân và du khách trải nghiệm, ban tổ chức miễn phí vé vào cổng từ 17 giờ 30 phút đến 21 giờ cùng ngày.

Theo Ban Quản lý Di sản Văn hóa Thế giới Mỹ Sơn, chương trình là điểm nhấn trong khuôn khổ Hội nghị Câu lạc bộ Di sản Văn hóa Thế giới Việt Nam, đồng thời là lời tri ân dành cho di sản quốc gia – nơi lưu giữ những giá trị nghệ thuật và tâm linh của vương quốc Chămpa cổ.

Khi ánh hoàng hôn dần buông trên thung lũng Mỹ Sơn, "Đêm Mỹ Sơn huyền thoại" sẽ đưa người xem bước vào thế giới của đá, gạch và thần linh – nơi lịch sử trở mình trong không gian trầm mặc. Những vũ nữ Apsara, các tu sĩ và nghệ nhân Chăm xuất hiện trong tiếng trống, tiếng kèn rộn ràng dưới ánh trăng, tái hiện nền nghệ thuật Chămpa sống động và bất tử cùng thời gian.

Tiếng đất đá ngân lên từ vương quốc cổ được khắc họa bằng ngôn ngữ múa và âm nhạc, dẫn dắt du khách vào miền Chămpa huyền bí – nơi những huyền thoại được lưu truyền qua hàng ngàn năm.

Chương trình gồm ba chương, được dàn dựng công phu. Ban tổ chức kỳ vọng "Đêm Mỹ Sơn huyền thoại" sẽ mang đến cho người dân và du khách những trải nghiệm thị giác – cảm xúc trọn vẹn, qua đó góp phần lan tỏa giá trị của di sản thế giới được UNESCO công nhận.