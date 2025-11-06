Hình ảnh bì bõm ở phường Lái Thiêu, Thủ Dầu Một, Thuận An, dự báo nước còn tiếp tục lên

Đợt triều cường dâng vào giữa tháng 10, mực nước dâng ở khu vực Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cũ đo được khoảng gần 1,9 m (kỷ lục), nhưng theo chuyên gia dự báo, đợt triều cường trong 2-3 ngày tới sẽ dâng cao hơn, khi nước dâng, cùng với mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 13 nên dự báo mực nước dâng sẽ phá vỡ kỷ lục trước đó.

Người dân ở các khu vực Thuận An, Thủ Dầu Một (Bình Dương cũ), ven kênh, sông Sài Gòn lưu ý làm bờ đê, ngăn nước. Đưa các vật dụng, tài sản, thiết bị điện lên cao. Khi lưu thông qua các tuyến đường ngập thì nên chọn phương án di chuyển khác.

Từ chiều hôm qua (5-11), triều cường bắt đầu dâng cao gây ngập cục bộ nhiều tuyến đường, như: Trần Tử Bình (phường Thủ Dầu Một), Cách Mạng Tháng Tám (phường Lái Thiêu) ven sông Sài Gòn. Nhiều phương tiện bị chết máy, hư hỏng khi cố gắng đi qua khu vực bị ngập sâu.

Triều cường dâng cao khiến nhiều tuyến đường ở TP HCM bị ngập nặng. Di chuyển bằng đường bộ gặp nhiều khó khăn khi qua các điểm bị ngập sâu, một số người dân đã dùng xuồng làm phương tiện lưu thông trên đường phố.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, triều cường đầu tháng 11 tại TP HCM có thể phá vỡ kỷ lục vừa lập của đợt triều cường giữa tháng 10 vừa qua. Mực nước cao nhất ngày tại hầu hết trạm trên sông Sài Gòn tiếp tục lên theo kỳ triều cường rằm tháng 9 (âm lịch) trong 2-3 ngày tới.

Nước dâng cao kỷ lục tại một số khu vực ven sông Sài Gòn thuộc TP Thuận An và Thủ Dầu Một, Bình Dương cũ

Theo dự báo, đỉnh triều cao nhất có thể xuất hiện ở mức như sau: Trạm Phú An và trạm Nhà Bè ở mức 1,72-1,78 m (trên báo động 3 khoảng 0,12-0,18 m). Mức triều lịch sử tại trạm Phú An là 1,77 m, trạm Nhà Bè: 1,8 m.

Trạm Thủ Dầu Một ở mức 1,87-1,9 m (trên báo động 3 khoảng 0,27-0,3 m). Đồng thời, TP HCM có thể mưa to do ảnh hưởng của cơn bão số 13 và hoạt động mạnh lên của dải hội tụ nhiệt đới, hội tụ gió.