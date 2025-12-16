HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

Hình ảnh ca nô rẽ sóng kiểm tra nồng độ cồn trên tuyến sông Vàm Cỏ Đông

Thanh Thảo- Nguyễn Tiến

(NLĐO) - CSGT đường thủy Tây Ninh tăng cường tuần tra trên sông Vàm Cỏ Đông, kiểm tra nồng độ cồn, bảo đảm an toàn giao thông đường thủy

Ngày 16-12, Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh tổ chức tuần tra, kiểm soát trên tuyến sông Vàm Cỏ Đông nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa, tập trung xử lý các hành vi vi phạm, trong đó có vi phạm về nồng độ cồn.

CLIP: CSGT đường thủy Tây Ninh kiểm tra toàn diện phương tiện thủy

Trong quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng CSGT đường thủy tiến hành kiểm tra toàn diện phương tiện thủy, từ việc chấp hành quy định về đăng ký, đăng kiểm, trang bị phương tiện cứu sinh, cứu đắm đến tình trạng vận chuyển hàng hóa có vượt quá vạch dấu mớn nước an toàn.

Đáng chú ý, việc kiểm tra nồng độ cồn được thực hiện đối với toàn bộ thành viên làm việc trên phương tiện, gồm chủ tàu, thuyền trưởng, thợ máy và thuyền viên. Đây là điểm khác biệt so với kiểm tra trên đường bộ, nhằm kiểm soát chặt chẽ tình trạng sử dụng rượu, bia trong quá trình vận hành phương tiện thủy.

Qua kiểm tra gần 10 trường hợp, lực lượng chức năng không phát hiện vi phạm về nồng độ cồn. Kết quả này cho thấy ý thức chấp hành pháp luật của đội ngũ thuyền trưởng, thuyền viên ngày càng được nâng cao.

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh, thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát kết hợp tuyên truyền, nhắc nhở, góp phần phòng ngừa tai nạn, bảo đảm an toàn giao thông đường thủy trên địa bàn.

Một số hình ảnh lực lượng CSGT đường thủy Tây Ninh kiểm tra phương tiện thủy:

img

img

img

img

img

tỉnh Tây Ninh nồng độ cồn trật tự an toàn giao thông giao thông đường thủy kiểm tra nồng độ cồn đường thủy nội địa
