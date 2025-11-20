HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

TP HCM sẽ đo nồng độ cồn đối với 100% thuyền viên, người lái tàu, thuyền

Anh Vũ

(NLĐO) - 100% thuyền viên, người lái phương tiện đang trong ca trực sẽ được cảnh sát đường thủy đo nồng độ cồn.

Ngày 20-11, đại diện Phòng CSGT (PC08), Công an TP HCM cho biết sẽ tổ chức đo nồng độ cồn đối với 100% thuyền viên, người lái phương tiện.

CSGT TP HCM sẽ đo nồng độ cồn đới với 100% thuyền viên, người lái tàu, thuyền - Ảnh 1.

Cảnh sát đường thủy đồng loạt ra quân.

Trước đó, các trạm cảnh sát đường thủy (thuộc PC08) đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trên đường thủy nội địa để kéo giảm tai nạn giao thông.

Cảnh sát sẽ tập trung kiểm tra, xử lý nghiêm đối với phương tiện thủy nội địa không có đăng ký, đăng kiểm;...

Bên cạnh đó, căn cứ vào điều kiện thủy văn, quy luật hoạt động của phương tiện, bố trí lực lượng tập trung kiểm soát xử lý triệt để "vi phạm chở hàng hóa quá vạch dấu mớn nước an toàn" và kiên quyết áp dụng hình thức xử phạt bổ sung tước quyền sử dụng giấy chứng nhận khả năng chuyên môn.

Song song đó, cảnh sát sẽ đo nồng độ cồn đối với 100% thuyền viên, người lái phương tiện đang trong ca trực. Đồng thời, tiến hành kiểm soát, đối chiếu thực tế giấy tờ với thuyền viên để kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm sử dụng giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn đã bị tẩy xóa, sửa chữa hoặc không do cơ quan có thẩm quyền cấp.

CSGT TP HCM sẽ đo nồng độ cồn đới với 100% thuyền viên, người lái tàu, thuyền - Ảnh 2.

Cảnh sát đường thủy quyết tâm xử lý vi phạm nồng độ cồn.

Tin liên quan

Tập trung kiểm tra nồng độ cồn ở tuyến đường trọng điểm, gần nhà hàng, quán nhậu...

Tập trung kiểm tra nồng độ cồn ở tuyến đường trọng điểm, gần nhà hàng, quán nhậu...

(NLĐO) - Phòng CSGT Công an TP HCM đánh giá tình trạng người điều khiển xe vi phạm nồng độ cồn gần đây ngày càng gia tăng

CSGT TP HCM đo nồng độ cồn: Có người say gần như không biết gì

(NLĐO) - Trong ngày 2-11, Đội CSGT Rạch Chiếc đã xử lý 42 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Hai người đàn ông ở TP HCM có nồng độ cồn "cao ngất" bị CSGT phát hiện

(NLĐO) - Người đàn ông ở TP HCM dù nói chỉ uống vài lon bia nhưng kết quả cho thấy vi phạm nồng độ cồn ở mức gần 3 lần kịch khung.

nồng độ cồn TP HCM CSGT cảnh sát đường thủy
    Thông báo