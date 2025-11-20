TP HCM sẽ đo nồng độ cồn đối với 100% thuyền viên, người lái tàu, thuyền

Ngày 20-11, đại diện Phòng CSGT (PC08), Công an TP HCM cho biết sẽ tổ chức đo nồng độ cồn đối với 100% thuyền viên, người lái phương tiện.
Trước đó, các trạm cảnh sát đường thủy (thuộc PC08) đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trên đường thủy nội địa để kéo giảm tai nạn giao thông.
Cảnh sát sẽ tập trung kiểm tra, xử lý nghiêm đối với phương tiện thủy nội địa không có đăng ký, đăng kiểm;...
Bên cạnh đó, căn cứ vào điều kiện thủy văn, quy luật hoạt động của phương tiện, bố trí lực lượng tập trung kiểm soát xử lý triệt để "vi phạm chở hàng hóa quá vạch dấu mớn nước an toàn" và kiên quyết áp dụng hình thức xử phạt bổ sung tước quyền sử dụng giấy chứng nhận khả năng chuyên môn.
Song song đó, cảnh sát sẽ đo nồng độ cồn đối với 100% thuyền viên, người lái phương tiện đang trong ca trực. Đồng thời, tiến hành kiểm soát, đối chiếu thực tế giấy tờ với thuyền viên để kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm sử dụng giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn đã bị tẩy xóa, sửa chữa hoặc không do cơ quan có thẩm quyền cấp.
