Bạn đọc

Hình ảnh chợ Thủ Dầu Một sáng 28-10, tiểu thương vui mừng sau những ngày căng thẳng

Thanh Thảo

(NLĐO) - Sau nhiều ngày chống chọi với triều cường, sáng nay tiểu thương chợ Thủ Dầu Một vui mừng khi nước không còn dâng cao

Vào lúc 6 giờ ngày 28-10, ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, khu vực chợ Thủ Dầu Một đã không còn tình trạng nước ngập lên gần cả nửa mét như những ngày qua.

CLIP: Đường Đoàn Trần Nghiệp trong chợ Thủ Dầu Một sáng nay chỉ lấp xấp nước vào lúc 5 giờ, sau hơn 1 tiếng thì nước đã rút hẳn

Hình ảnh khác lạ tại chợ Thủ Dầu Một sáng 28-10 - Ảnh 1.

Chị Duyên, có gần 20 năm buôn bán tại chợ Thủ Dầu Một cho biết năm nay triều cường dâng cao hơn so với những năm gần đây. Theo chị, những ngày qua chị phải dậy từ 5 giờ sáng để dọn hàng, nhưng sáng nay nước chỉ lấp xấp ở một số đoạn trũng

Hình ảnh khác lạ tại chợ Thủ Dầu Một sáng 28-10 - Ảnh 2.

Nước xuất hiện ở một đoạn trũng, nhưng khoảng 2 tiếng sau thì sẽ rút hết. Anh Phong, một tiểu thương có kinh nghiệm phòng, chống triều cường nhiều năm nay cho biết triều cường sẽ chấm dứt trong vài ngày tới

Hình ảnh khác lạ tại chợ Thủ Dầu Một sáng 28-10 - Ảnh 3.

Hình ảnh sáng nay tại chợ Thủ Dầu Một

Hình ảnh khác lạ tại chợ Thủ Dầu Một sáng 28-10 - Ảnh 4.

Trong khi sáng qua (27-10) thủy triều còn dâng cao, trên đoạn đường Đoàn Trần Nghiệp nước dâng cao tràn vào cửa hàng của tiểu thương, người dân phải bì bõm lội nước đi chợ, còn người bán hàng phải dậy từ sớm để dọn hàng lên kệ.

Hình ảnh khác lạ tại chợ Thủ Dầu Một sáng 28-10 - Ảnh 5.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, đỉnh triều cao nhất ngày ở mức xấp xỉ hoặc trên báo động I sẽ duy trì đến hết ngày 27-10. Mức độ rủi ro thiên tai khu vực hạ lưu sông Sài Gòn ở cấp độ 2. Đây là kỳ triều cường cao cần đề phòng mưa lớn kết hợp với triều cao gây ngập úng ở các vùng trũng thấp, ven sông ảnh hưởng đến giao thông.

Tin liên quan

Hình ảnh các lực lượng và người dân ở TP HCM gia cố bờ bao, ngăn chặn triều cường

Hình ảnh các lực lượng và người dân ở TP HCM gia cố bờ bao, ngăn chặn triều cường

(NLĐO) - Để giảm thiểu tình trạng ngập lụt do triều cường, một số địa phương ở TP HCM đã huy động nhiều lực lượng cùng người dân tổ chức gia cố bờ bao

Từ đây tới cuối năm, Nam Bộ còn xuất hiện triều cường vượt mức lịch sử?

(NLĐO) - Người dân miền Đông Nam Bộ được khuyến cáo theo dõi sát diễn biến thời tiết, diễn biến triều cường.

Triều cường vượt mức lịch sử nhiều nơi ở Nam Bộ: Nguyên nhân từ đâu?

(NLĐO) - Triều cường ở Nam Bộ dâng cao, nhiều nơi vượt mức lịch sử trong kỳ triều cường đầu tháng 9 âm lịch, do những nguyên nhân khác nhau giữa các vùng

ngập nước thủ dầu một triều cường sông Sài gòn
